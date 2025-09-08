Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el martes, 09 de septiembre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 09 de septiembre de 2025.

José María Marín

José María Marín

Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:00

Exploración de embalses malagueños: hoy, martes, 09 de septiembre, revisamos el nivel de agua en el embalse de la Concepción y otros de la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  8. 8 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  9. 9 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  10. 10 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el martes, 09 de septiembre de 2025

Estado de los embalses de Málaga el martes, 09 de septiembre de 2025