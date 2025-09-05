Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Estado de los embalses de Málaga el sábado, 06 de septiembre de 2025

Consulta aquí los niveles y las condiciones de los embalses en Málaga, el 06 de septiembre de 2025.

José María Marín

José María Marín

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:00

Embalses de Málaga en profundidad: hoy, sábado, 06 de septiembre, nos sumergimos en Guadalteba, Guadalhorce y otros, desentrañando el equilibrio de sus aguas.

S.A.I.H. Hidrosur

El Sistema ... Automático de Información Hidrológica (SAIH) HIDROSUR es una red de estaciones remotas que recopila datos en tiempo real sobre incidencias hidrometeorológicas desde 1991. La red consta de diferentes estaciones de medición equipadas con sensores para medir niveles de agua, caudales, pluviometría, entre otros. Los datos se transmiten al Centro de Control en Málaga, donde se validan, visualizan y almacenan como base de datos histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  4. 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  5. 5 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  6. 6 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  7. 7 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  9. 9 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  10. 10

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Estado de los embalses de Málaga el sábado, 06 de septiembre de 2025

Estado de los embalses de Málaga el sábado, 06 de septiembre de 2025