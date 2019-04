Educación suspende la convocatoria de provisión de sustituciones hasta después de Semana Santa La incorporación de sustitutos por bajas se retrasa hasta el 29 de abril. / SUR El sindicato ANPE denuncia que la medida atenta contra la calidad de la enseñanza pública, pues supone que hasta el 29 de abril no se cubrirá ninguna baja FRANCISCO GUTIÉRREZ Miércoles, 10 abril 2019, 17:43

La Consejería de Educación ha suspendido esta semana la convocatoria para la provisión de vacantes y sustituciones. Como esta semana no ha habido convocatoria, y tampoco está prevista para la Semana Santa, las incorporaciones por las bajas que se hayan producido en estas semanas no se producirán hasta el 29 de abril, como pronto.

La propia Consejería de Educación informa en su página web que la próxima convocatoria de provisión de vacantes y sustituciones será el martes 23 de abril. Este anuncio se publicó este lunes día 8, con lo que se han eliminado las dos convocatorias de esta semana y las de Semana Blanca. Al comenzar los llamamientos el martes 23, las posibles incorporaciones a los puestos de trabajo no llegarían hasta el 29 de abril.

Según la secretaria provincial de ANPE en Málaga, María Gracia del Amo, esta medida «atenta contra la calidad de la enseñanza pública. No nos parece en absoluto aceptable y exigimos a la Consejería que cambie este sistema que prolonga la incorporación del personal seis días Y casos como los días no lectivos hasta tres semanas». Según del Amo, se podrían haber realizado las convocatorias de esta semana, de manera que a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa estuvieran resueltas las posibles sustituciones.

Plataforma telemática

La Consejería de Educación ha puesto en marcha este pasado febrero un nuevo sistema de provisión de plazas de interinidad, el denominado SIPRI (Sistema de Provisión de Interinidades), una plataforma telemática puesta en marcha para la adjudicación de vacantes sobrevenidas y sustituciones a lo largo del curso escolar. El nuevo procedimiento informatizado sustituye al tradicional sistema de llamamientos telefónicos desde las distintas delegaciones provinciales de Educación de la Junta.

Aunque en principio solo se contemplaba una convocatoria semanal, el nuevo equipo de la Consejería incrementó a dos el número de llamamientos. El primero tiene lugar el martes, a primera hora; los candidatos tienen 24 horas para decidir y el jueves a primera hora se les adjudica el destino. Por la tarde del mismo jueves se hace la segunda convocatoria semanal, con también un día para aceptar, y adjudicación el lunes. Los adjudicados se incorporarían en un plazo de 48 horas, es decir, el lunes siguiente los adjudicados del jueves y el miércoles los adjudicados del lunes.

Con el SIPRI, la Junta publica una relación de personas que están obligadas a participar en la convocatoria de sustituciones, en general unas cinco personas por plaza, para evitar que con las renuncias pueda que quedar sin cubrir. Las personas convocadas están obligadas participar del proceso para cubrir las bajas y sustituciones. Si no participan, serán declaradas inactivas de oficio en esa bolsa (aunque si pertenece a otras, seguirá en ellas) hasta final de curso. Es decir, aquellos convocados que no participen no serán expulsados de la bolsa, pero quedarán inactivos y no se les llamará hasta el verano.