Educación abre las bolsas de interinos para evitar problemas con las sustituciones El nuevo sistema de provisión de vacantes realiza dos llamadas semanales y se prevé que falte personal en algunas especialidades FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 28 marzo 2019, 00:15

Con dos llamamientos semanales de sustituciones, las bolsas de interinos de Educación corren el riesgo de agotarse antes de que acabe el curso escolar. Por esto, la Consejería ha abierto una convocatoria extraordinaria para profesores de Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial. Son en total 69 especialidades las convocadas: 32 para profesores de Secundaria, 17 para Música y Artes Escénicas; 9 de Formación Profesional, 6 para Escuelas de Idiomas, 3 para maestros de taller de Artes Plásticas y Diseño y 2 para profesores de Artes Plásticas y Diseño. El plazo para solicitar participar en estas bolsas extraordinarias se abrió este miércoles y termina el próximo 9 de abril.

La Consejería de Educación ha puesto en marcha este pasado febrero un nuevo sistema de provisión de plazas de interinidad, el denominado SIPRI (Sistema de Provisión de Interinidades), una plataforma telemática puesta en marcha para la adjudicación de vacantes sobrevenidas y sustituciones a lo largo del curso escolar. El nuevo procedimiento informatizado sustituye al tradicional sistema de llamamientos telefónicos desde las distintas delegaciones provinciales de Educación de la Junta.

Aunque en principio solo se contemplaba una convocatoria semanal, el nuevo equipo de la Consejería incrementó a dos el número de llamamientos. El primero tiene lugar el martes, a primera hora; los candidatos tienen 24 horas para decidir y el jueves a primera hora se les adjudica el destino. Por la tarde del mismo jueves se hace la segunda convocatoria semanal, con también un día para aceptar, y adjudicación el lunes. Los adjudicados se incorporarían en un plazo de 48 horas, es decir, el lunes siguiente los adjudicados del jueves y el miércoles los adjudicados del lunes.

Con más llamamiento de candidatos en las bolsas de interinos, las listas «se están agotando», según la secretaria provincial del sindicato de profesores ANPE, María del Amo. Asegura que a este ritmo «algunas pueden quedar agotadas antes de que acabe el curso», por lo que la Consejería se ha visto en la necesidad de realizar una convocatoria extraordinaria. El nuevo sistema de llamamiento, reconoce Del Amo, «está moviendo mucho las bolsas, reordenándolas porque los que no se presentan se declaran inactivos, lo que significa que quedan excluidos de oficio en lo que queda de curso», aclara.

Félix Martín, de Comisiones Obreras, considera que SIPRI ha introducido «transparencia» en los llamamientos de sustituciones y también ha servido para «depurar las bolsas», pues entiende que había muchas personas que no tenían interés en trabajar en la enseñanza o bien tienen otros empleos. Según María del Amo, unos 5.000 integrantes de las listas han sido declarados inactivos. Para Francisco González, de CSIF, el nuevo sistema «aporta trasparencia, objetividad y respeto a los derechos de los interinos».

Encuentran en cambio un problema en la «agilidad» del sistema, y consideran que incluso dos llamamientos semanales son pocos: «hay que recortar los periodos entre una baja y la llegada del sustituto», coinciden los sindicatos. «Es esencial que se cubran todas las bajas en el menor tiempo posible para evitar un efecto negativo en la calidad de la educación y en el empleo», señaló el representante de CSIF.

Con el SIPRI, la Junta publica una relación de personas que están obligadas a participar en la convocatoria de sustituciones, en general unas cinco personas por plaza, para evitar que con las renuncias pueda que quedar sin cubrir. Las personas convocadas están obligadas participar del proceso para cubrir las bajas y sustituciones. Si no participan, serán declaradas inactivas de oficio en esa bolsa (aunque si pertenece a otras, seguirá en ellas) hasta final de curso. Es decir, aquellos convocados que no participen no serán expulsados de la bolsa, pero quedarán inactivos y no se les llamará hasta el verano.