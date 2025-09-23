Dos juegos de mesa con alma malagueña, los más esperados en la mayor feria del mundo

Dos juegos de mesa con alma malagueña están dispuestos a conquistar el tablero a nivel mundial. Orloj y Guardianes de las ciudades flotantes, dos proyectos ... que se presentaron el último salón BGC en la capital, se han convertido por méritos propios en los más esperados en Spiel, la feria internacional que se celebra todos los años en Essen y que es considerada la más importante de todo el mundo.

Los dos juegos de mesa se presentaron al concurso de prototipos y casi de inmediato captaron la atención de todo el sector. Aunque aún no han salido a la venta, se encuentran entre los más esperados por editores y jugones de todo el mundo. El primero de ellos podrá adquirirse a partir del próximo mes de octubre, mientras que el otro se hará esperar hasta la feria de 2026.

Orloj, en referencia al reloj astronómico que preside la plaza principal de Praga, se presentó en Málaga como Clock Land y lo sacará a la venta Perro Loko Games. El juego se ubica en el año 1865, momento en el que se añaden a la maquinaria el carrillón de los apóstoles y el calendario, pintado por Josef Mánes. Desde su taller, cada jugador deberá construir las esferas zodiacales y los meses del calendario, además de las imágenes de los apóstoles, para ganar el juego.

Guardianes de las ciudades flotantes, por su parte, será editado por Jumping Turtle Games, editorial que decidió hacerse con sus derechos antes incluso de que participara en el concurso de prototipos. De momento se desconoce el nombre exacto con el que saldrá a la venta, ya que es habitual que se traduzcan al inglés para darles un empuje más internacional.

Ambos fueron presentados en noviembre de 2023 en el Encuentro Internacional de Juegos de Mesa (BGC) que se celebró en La Térmica, en Málaga. Y no es la primera vez que ocurre. Algo similar ocurrió con Messina 1695, juego que se presentó por primera vez en Málaga y que en 2021 fue un éxito en ventas en todo el mundo.

Encuentro en Estepona

El salón internacional de juegos de mesa BGC es un evento de referencia que reúne a editores, creadores y jugones para disfrutar durante un intenso fin de semana de las últimas novedades en este sector del ocio.

El encuentro se celebrará este año los días 8 y 9 de noviembre y trasladará su cuartel general hasta Estepona. Se celebrará en el palacio de Exposiciones y Congresos de la localidad y allí se presentarán las mejores novedades de Essen, entre ellas Orloj. Está previsto que acudan al evento decenas de editoriales y autores y que se celebre el primer torneo andaluz de puzzles.