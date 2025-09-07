Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un momento de la celebración de la oración por la creación. SUR

Distintas confesiones cristianas se unen para sensibilizar del cuidado de la creación

El Tiempo de la Creación se celebra de forma conjunta en toda la Iglesia, y este año incluye por primera vez la Misa instaurada por el Papa

ANA MEDINA

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

La parroquia Santa Rosa de Lima de Málaga acogió ayer de modo oficial la celebración de la primera Misa por el Cuidado de la Creación. ... Promovida por la Plataforma Ecosocial Laudato Si' Málaga, 'recoge el guante' lanzado por el papa Francisco y concretado por León XIV, que fue el primero en celebrarla el pasado mes de julio en los jardines de Castel Gandolfo. Incluir este nuevo formulario entre los ya existentes para celebrar la Misa significa, explican desde la diócesis, que «estamos poniendo el orar por el cuidado de la creación al nivel del resto de intenciones: una Misa que se celebra en acción de gracias, para pedir la lluvia en caso de sequía o para el inicio del pontificado de un nuevo obispo, por ejemplo. Es reconocer que lo que creemos debe tener una implicación en lo que rezamos y en lo que vivimos. La Eucaristía es para nosotros la fuente y la cumbre de la vida cristiana», reconoce Juan Manuel Ortiz Palomo, vicario para la Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Málaga, integrada también en la plataforma.

