Distintas confesiones cristianas se unen para sensibilizar del cuidado de la creación

La parroquia Santa Rosa de Lima de Málaga acogió ayer de modo oficial la celebración de la primera Misa por el Cuidado de la Creación. ... Promovida por la Plataforma Ecosocial Laudato Si' Málaga, 'recoge el guante' lanzado por el papa Francisco y concretado por León XIV, que fue el primero en celebrarla el pasado mes de julio en los jardines de Castel Gandolfo. Incluir este nuevo formulario entre los ya existentes para celebrar la Misa significa, explican desde la diócesis, que «estamos poniendo el orar por el cuidado de la creación al nivel del resto de intenciones: una Misa que se celebra en acción de gracias, para pedir la lluvia en caso de sequía o para el inicio del pontificado de un nuevo obispo, por ejemplo. Es reconocer que lo que creemos debe tener una implicación en lo que rezamos y en lo que vivimos. La Eucaristía es para nosotros la fuente y la cumbre de la vida cristiana», reconoce Juan Manuel Ortiz Palomo, vicario para la Acción Social y Caritativa de la Diócesis de Málaga, integrada también en la plataforma.

Esta celebración en Santa Rosa de Lima hace efectiva la invitación del Papa de celebrar esta Misa el día 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, o el domingo siguiente. Con ella se ha abierto de forma visible el Tiempo de la Creación, en el que la Iglesia católica se une a otras confesiones cristianas con un deseo común: orar de modo ecuménico por el cuidado de la casa común. Se desarrolla hasta el 4 de octubre, fiesta de san Francisco de Asís, y tiene por lema 'Paz con la creación', porque, como detalla Rafael Vázquez, delegado diocesano de Ecumenismo en Málaga, «este no es solo el tiempo de la ecología sin más, sino el tiempo de una ecología integral, que nos invita a tomar conciencia de nuestra condición de criatura junto con todo lo creado. El ser humano, que ha sido modelado por las manos del Creador, no se entiende plenamente sin Dios, que lo ha dotado de una dignidad especial en el conjunto de la creación, que ha de ser siempre respetada. Por eso el Tiempo de la Creación nos llama a valorar el don sagrado de la vida en toda su integridad, la propia y la de todos los seres humanos en cualquier situación en que se encuentren y, de forma especial, exhorta a trabajar para que toda persona pueda vivir conforme a la dignidad con la que ha sido creada».

Este camino se realiza de forma ecuménica. Su origen se remonta a 1989, cuando el Patriarca Dimitrios I de Constantinopla proclamó el 1 de septiembre como Día de Oración por la Creación. Posteriormente, en 2015, el papa Francisco lo incorporó oficialmente a la Iglesia Católica con la encíclica Laudato Si'. Como ya es tradición, uno de los principales hitos es la Oración Ecuménica por el Cuidado de la Creación, convocada por la Delegación de Ecumenismo y la Fundación Lux Mundi. Este año será el 19 de septiembre a las 19.00 horas en la capilla de San Jorge del Cementerio Inglés, y contará también con la participación de la Plataforma Laudato Si' de Málaga, fortaleciendo así los lazos de colaboración y el trabajo común dentro de la Iglesia.

La invitación se extiende a todos los fieles, para que, como afirman los organizadores, «unidos en oración imploremos al Señor la guía y la fuerza necesarias para cuidar de nuestra casa común». Vázquez añade: «la creación grita y se rebela ante la pobreza, la injusticia y la guerra, porque contradice la armonía de lo creado. Y este Tiempo de la Creación también nos llama a considerar todo lo creado, incluida la naturaleza, con el respeto que se merece todo lo que ha salido de las manos creadoras de Dios. En medio de este maravilloso jardín, somos 'jardineros' pero no dueños ni explotadores. Hemos de regar con mimo, abonar, cuidar, porque en este mismo jardín han de vivir con dignidad futuras generaciones».

La Iglesia católica en Málaga, por medio de la Plataforma Laudato Si', invita también a otras actividades que se desarrollarán durante este mes: algunas, que parten de la propia diócesis, como la Vigilia por los Migrantes y Refugiados que se celebra el jueves 2 de octubre, a las 20.00 horas en la parroquia Santa Rosa de Lima; otras, en las que la plataforma se une a otras entidades con las que comparte preocupación por la casa común, y que llenan la agenda de los próximos días: una «termometrada nacional» el sábado 20 de septiembre, el Ecofestival Málaga 2025 que se inaugura el domingo 21 de septiembre o el Taller Lista Verde que se desarrolla en la parroquia Virgen del camino, el 3 de octubre a las 18.30 horas.