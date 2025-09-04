La Diputación recoge la biomasa de los montes de Málaga para evitar incendios y producir energía

En la lucha contra los incendios forestales, el camino tiene que pasar por el aprovechamiento de recursos naturales que de otra forma serían combustible para ... las llamas. Esta es la estrategia que marcan los especialistas en la gestión del monte, y es la iniciativa que está llevando a cabo la Diputación Provincial. Este organismo está impulsando un programa que conjuga la doble vertiente: la retirada de la biomasa excedente de los montes y zonas forestales, que ayuda a la prevención de incendios. Y el uso de esta biomasa como fuente de energía.

Las inversiones que ya se han ejecutado y las que están previstas a partir de este año rozan los 16 millones de euros, tanto en la instalación de calderas de biomasa y redes de calor, como en la construcción de centros para el almacenamiento de restos vegetales en Yunquera y en Algatocín. Las actuaciones se han llevado a cabo o están ejecución en los nueve municipios de la Sierra de la Nieves y próximamente se extenderán también a una docena de localidades de la Serranía de Ronda, en los valles del Genal y del Guadiaro. Así como a la comarca norte de Málaga.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, explica que la inversión principal, de 6,5 millones, se ha destinado a la instalación de calderas de biomasa en una veintena de edificios públicos de los nueve municipios de la Sierra de las Nieves, como colegios, guarderías, centros de mayores, consultorios y otros inmuebles y dependencias municipales. «Este sistema de calefacción permitirá que los ayuntamientos ahorren una media de un 65% en su factura energética, además de reducir las emisiones de dióxido de carbono y de aprovechar los residuos forestales limpiando los montes».

La Diputación también tiene en marcha el proyecto BIO+A Málaga, de gestión forestal sostenible, que contempla dedicar 2,1 millones a incentivar el uso de la biomasa. Para ello, se construirá un centro para el tratamiento de los restos forestales en Yunquera y, además, como experiencia piloto, se han realizado sacas de madera en cuatro parcelas: dos en el monte Las Palomas de El Burgo y otras dos en el monte El Pinar de Yunquera, donde se han extraído 562 toneladas de biomasa forestal.

Extensión a otras comarcas

Salado recalca el compromiso de la Diputación para extender este proyecto a más comarcas de la provincia, y para ello se han presentado dos proyectos a convocatorias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder): +Bioeconomía en el entorno rural de la Serranía (+BERDeS)' y Convive.

Estos contemplan instalar calderas y redes de calor en 12 municipios de la Serranía de Ronda: Algatocín, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benalauría, Cartajima, Cortes de la Frontera, Faraján, Genalguacil, Jubrique, Júzcar y Parauta. Y también la adecuación de un centro para el tratamiento de la biomasa en Algatocín (casi 7,4 millones de inversión).