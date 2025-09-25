La Diputación inyecta 39 millones de euros a los ayuntamientos de Málaga en su cuarto plan de ayudas este año

El pleno de la Diputación Provincial de Málaga ha comenzado el curso con la aprobación del cuarto Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) de este ... año, dotado con 39 millones de euros. Esta inyección económica para que los municipios de la provincia hagan frente a gastos y acometan inversiones ha sido aprobada con los votos a favor de PP y VOX, y la abstención del PSOE y Con Málaga.

De los 39 millones de euros de este cuarto PAEM, un total de 22 millones se destinan a 86 ayuntamientos y dos entidades locales autónomas con menos de 20.000 habitantes y se reparten en función de la población. Así, los 17 menores de 500 habitantes recibirán 190.000 euros cada uno; los 13 de hasta 1.000 habitantes, 225.000 euros; los 18 hasta 2.000 habitantes, 250.000 euros; los 13 hasta 3.000, 265.000 euros; los 16 hasta 5.000 habitantes, 280.000 euros; los 8 hasta 10.000 habitantes, 300.000 euros; los 2 hasta 15.000 habitantes, 335.000 euros, y un municipio de entre 15.001 y 20.000 habitantes recibirá 350.000 euros. El 60% del importe que reciban estos consistorios se dedicará a inversiones y el 40% restante a gastos corrientes, para que puedan hacer frente a sus necesidades de tesorería.

Los 17 millones de euros restantes se repartirán entre los 17 municipios mayores de 20.000 habitantes, de modo que cada uno de ellos recibirá un millón de euros. El importe total de esa cantidad debe destinarse a inversiones.

Una media de 120 millones en los últimos cuatro años

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado que se trata de la mayor inyección económica de la historia de la institución y que beneficiará a todos los ciudadanos de la provincia. «Van a recibir más dinero todos los municipios, los pequeños y los grandes, porque todos son importantes para la Diputación», ha afirmado. Salado ha apuntado que la institución provincial ha transferido a los ayuntamientos de la provincia una media de 120 millones de euros en los últimos cuatro años, hasta sumar un total de 479 millones. En 2025 se han aprobado cuatro planes de asistencia económica municipal que suman un total 77,2 millones de euros, de los que 10 millones fueron para los municipios afectados por las danas.

Por otra parte, el pleno de la Diputación ha aprobado también el contrato mixto de implementación e instalación del programa para digitalizar la gestión del ciclo integral del agua en 71 municipios menores de 20.000 habitantes. Este plan prevé una inversión de 15,5 millones de euros, de los que la institución provincial aporta 5,5 millones y 9,9 proceden de fondos europeos Next Generation. Uno de los objetivos de la medida es «mejorar el conocimiento de los usos del agua, digitalizando cada una de las etapas del ciclo para lograr la eficiencia hídrica y energética en todas sus etapas» para que administradores, regantes, gestores y usuarios colaboren «para minimizar el impacto del cambio climático en la disponibilidad y calidad del recurso».