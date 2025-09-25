Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, durante el pleno. Sur

La Diputación inyecta 39 millones de euros a los ayuntamientos de Málaga en su cuarto plan de ayudas este año

La mitad de este importe para gastos e inversiones se destina a 86 municipios y dos entidades locales autónomas con menos de 20.000 habitantes

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:00

El pleno de la Diputación Provincial de Málaga ha comenzado el curso con la aprobación del cuarto Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) de este ... año, dotado con 39 millones de euros. Esta inyección económica para que los municipios de la provincia hagan frente a gastos y acometan inversiones ha sido aprobada con los votos a favor de PP y VOX, y la abstención del PSOE y Con Málaga.

