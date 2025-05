Denuncian la demora en cuatro operaciones urgentes en el Regional al estar reservado uno de los dos quirófanos para cirugías programadas

José Antonio Sau Miércoles, 14 de mayo 2025, 13:05 Comenta Compartir

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado hoy la demora de cuatro intervenciones quirúrgicas urgentes en el Hospital Regional Universitario de Málaga en pacientes que presentaban los siguientes cuadros: un politraumatismo como resultado de un accidente de coche, una torsión testicular, un problema de vesícula y una apendicitis, siempre según la central. Esta situación se dio a media mañana del pasado lunes, 12 de mayo, y se debió a que de los dos quirófanos destinados a urgencias uno estaba reservado para dos intervenciones calificadas como «diferidas», «preferentes» o «no demorables», de forma que los cirujanos intervenían los casos urgentes en el otro.

El Hospital Regional Universitario de Málaga, consultado por esta denuncia, ha asegurado que «realiza un uso adecuado y responsable de los recursos, especialmente en el ámbito quirúrgico». «La planificación de las intervenciones se realiza según la prioridad médica de los pacientes buscando en todo momento poder ofrecer una atención sanitaria segura y eficaz para todos los pacientes del centro hospitalario», ha agregado.

El delegado sindical de SATSE en el Hospital Regional, Nacho Anguita, ha precisado que esto ocurre desde hace tiempo «y no se ha frenado». «El que menos esperó lo hizo durante cuatro horas, pero no podemos saber si tuvieron que esperar más. El paciente con el politraumatismo entró el primero en el quirófano, no sabemos cuánto esperó el último», ha recalcado, para añadir al instante que se operaba en uno de los quirófanos y el otro se había reservado para atender estas dos operaciones programables. En este caso se trataba de dos pacientes transportados desde otros centros de la provincia que habían de ser intervenidos en operaciones ya programadas. El primero llegaba a las doce, el estaba siendo usado, por lo que cuatro pacientes urgentes aguardaban su turno, siempre según Anguita.

El sindicato dice haber confirmado que el quirófano que habitualmente se destina a intervenciones urgentes (uno de los dos) «estuvo bloqueado hasta las 12 de la mañana por la espera de dos pacientes derivados y catalogados por los gestores del centro como cirugía diferida, es decir, programada con cierto margen pero sin carácter inmediato. Mientras tanto, las urgencias quirúrgicas (cuyas especialidades eran Traumatología, Cirugía Digestiva y Urología) que llegaban durante la mañana tuvieron que repartirse en un único quirófano, una situación insuficiente para atender la demanda habitual del hospital».

Jesús Jiménez, también delegado sindical de SATSE, explica que esta es una situación recurrente. «Es inadmisible esta práctica, que se ha visto acentuada en los dos últimos años», ha dicho, para indicar después que ha habido varias reuniones con los responsables sin que se adopten medidas efectivas para solucionar el problema. A ello se añade, ha recalcado Jiménez, que la dotación y operatividad de los quirófanos de urgencias deben estar garantizadas de manera ininterrumpida y que la gestión de los recursos provoca que el personal de enfermería sufra estrés y agotamiento físico y psíquico, «ya que van encadenando retrasos en intervenciones extremadamente urgentes».