Inundaciones a causa de una dana el pasado octubre en Marbella. JOSELE

Las danas que causan inundaciones en Málaga también tendrán nombre propio

La Agencia de Meteorología extiende las denominaciones de las grandes borrascas también a estos fenómenos para informar a los ciudadanos

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:46

Las danas más adversas tendrán nombre propio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplía a partir de ahora la práctica de nombrar las borrascas con ... gran impacto a estos sistemas atmosféricos de bajas presiones en niveles medios y altos, que son capaces de generar fenómenos meteorológicos adversos, y que con frecuencia causan inundaciones en Málaga y su provincia.

