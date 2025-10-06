Las danas que causan inundaciones en Málaga también tendrán nombre propio
La Agencia de Meteorología extiende las denominaciones de las grandes borrascas también a estos fenómenos para informar a los ciudadanos
Málaga
Lunes, 6 de octubre 2025, 23:46
Las danas más adversas tendrán nombre propio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplía a partir de ahora la práctica de nombrar las borrascas con ... gran impacto a estos sistemas atmosféricos de bajas presiones en niveles medios y altos, que son capaces de generar fenómenos meteorológicos adversos, y que con frecuencia causan inundaciones en Málaga y su provincia.
El servicio estatal de predicción participa desde 2017 en el programa de nombramiento de borrascas con gran impacto, en el seno de la organización para la cooperación de los servicios meteorológicos europeos (EUMETNET). A partir de ahora, además de las borrascas, también podrán nombrarse aquellas danas que esté previsto que puedan provocar un gran impacto.
«El nombramiento de las danas más adversas ayudará a evitar que se asocie de manera unívoca al fenómeno con impactos graves o catastróficos», explican desde este organismo. Y es que a menudo se abusa en algunos medios del acrónimo, para generar una falsa alarma en la población, dado que no todas ellas causan problemas.
El nombre dana proviene del acrónimo DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Por su naturaleza, son sistemas de evolución compleja y difícil predicción. En conjunción con otros factores, son capaces de generar precipitaciones (lluvias y nevadas) muy intensas, localmente torrenciales, y tormentas con gran impacto.
Sin embargo, no siempre que una dana se sitúa en nuestro entorno geográfico se produce una situación de gran impacto. Por eso, se designarán con un nombre propio «únicamente a aquellas danas que vayan a ser potencialmente capaces de generar gran adversidad, lo que ayudará a evitar que se asocie de manera unívoca a esos sistemas de bajas presiones con impactos graves o catastróficos».
Además, esta medida permitirá, según Aemet, mejorar la comunicación hacia la ciudadanía y los medios; favorecer la preparación y respuesta de las administraciones ante episodios meteorológicos adversos, así como la elaboración de estudios a posteriori. Y evitar confusiones y reforzar la coherencia del mensaje oficial.
Nombramientos
Aemet participa en el programa europeo de nombramiento de borrascas dentro del Grupo Suroeste (SW), actualmente compuesto por los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra. Con la posibilidad de nombrar a las danas de gran impacto, este colectivo «da un paso más en la construcción de un sistema coordinado, claro y eficaz de comunicación de riesgos meteorológicos, en línea con los estándares europeos».
Al igual que sucede con las borrascas, solo se nombrarán aquellas danas que esté previsto que puedan generar un gran impacto, para lo que será necesario que se activen avisos de nivel naranja o rojo por fenómenos meteorológicos adversos.
Para el nombramiento se emplea una lista prefijada y acordada entre todos los países del grupo, compuesta por 21 nombres, alternando masculinos y femeninos. De este modo, la primera borrasca o dana con gran impacto llevará el nombre de Alice. Posteriormente, le seguirán Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vitor y Wilma.
