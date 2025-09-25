Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imágenes de los trabajos especializados que se desarrollan en el embalse. SUR
Río Campanillas

El embalse de Casasola recupera su seguridad ante las riadas tras meses de obras para eliminar el grave atoro de su desagüe

Una gran placa de hormigón obstruía su sistema de desagüe y un tercio del embalse llegó a ser tierra tras las danas y trenes de borrascas

Chus Heredia

Chus Heredia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:24

El embalse de Casasola (Almogía) vuelve a recuperar su plena funcionalidad y, por lo tanto, el máximo nivel de seguridad para su propósito prioritario: la ... defensa de Málaga, y más concretamente del distrito de Campanillas, contra las inundaciones. Los graves problemas de sedimentación que amenazan la vida útil de esta infraestructura que cumple en unos días 25 años de vida, unidos al acarreo de sólidos por las riadas, habían atorado los órganos de desagüe de la presa, algo fundamental para su gestión y seguridad. La recuperación de la seguridad cobra aún más importancia en el arranque del otoño, ante el aumento de posibilidades de que se produzcan trombas.

