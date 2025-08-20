Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El letrado malagueño Damián Vázquez en la azotea de La Terraza de San Juan. Marilú Báez
La Granizada

Damián Vázquez: «Dependemos tanto del móvil que, si lo apago, en un día se me viene el despacho abajo»

El letrado malagueño de la Asociación Defensor del Paciente, apodado por sus compañeros como 'azote del SAS', se confiesa como un adicto al trabajo y una disfrutón de la buena gastronomía

Irene Quirante

Irene Quirante

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:59

Damián Vázquez, conocido en los pasillos de los juzgados malagueños como el 'azote del SAS', se considera un adicto al trabajo y reconoce que le ... cuesta cortar para dedicarse a sí mismo y a los suyos. Quizás, de no haber estudiado Derecho, hoy representaría a los malagueños en alguna institución pública, aunque se alegra del camino que ha tomado porque, como asegura, la palabra 'defensor' va en su ADN.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  4. 4 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  5. 5 Estabilizado el incendio forestal del Cerro de la Tortuga, en Málaga capital
  6. 6 El humo de los incendios de Portugal y Extremadura llega a Málaga y provoca alarma en algunos pueblos
  7. 7 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  8. 8

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real
  9. 9 Emasa detecta un vertido de aguas residuales al mar en la zona Este
  10. 10

    «La gente compra tablas de paddle surf como si fueran juguetes, sin ver el peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Damián Vázquez: «Dependemos tanto del móvil que, si lo apago, en un día se me viene el despacho abajo»

Damián Vázquez: «Dependemos tanto del móvil que, si lo apago, en un día se me viene el despacho abajo»