Los cuentos y las cuentas del exministro Álvaro Nadal Álvaro Nadal y Fátima Bañez, esta mañana en la Casona del Parque / Ñito Salas El que fuera titular de la cartera de Industria y Turismo con Rajoy ha presentado en Málaga junto a Fátima Báñez un libro de parábolas que pretende explicar la economía española IVÁN GELIBTER Lunes, 14 octubre 2019, 13:17

Parecía un acto de precampaña del PP, pero desde el primer momento su protagonista, Álvaro Nadal, se encargó de dejar claro que era otra cosa. El exministro de Industria, Turismo y Agenda Digital en el último gobierno de Rajoy ha presentado esta mañana en la Casona del Parque 'Lo que no son cuentas son cuentos', un libro de parábolas para explicar la economía española. En la obra se recoge el «enorme» progreso experimentado en las dos últimas generaciones, la relevancia del paso de la peseta al euro, la persistencia de la última crisis y asuntos de calado como el impacto de la tecnología en la economía o el efecto de las grandes tendencias demográficas.

Nadal, que ha evitado pronunciarse sobre los asuntos de actualidad política, ha estado acompañado de la que fuera su compañera en el ejecutivo del PP, la exministra Fátima Báñez. Ambos han dialogado sobre su etapa en el gobierno, pero buena parte de la conferencia se ha centrado en cuál es la posición de España con respecto al resto del mundo. «Si vemos desde dónde veníamos nadie discute lo que hemos crecido en cincuenta años», ha argumentado Nadal. «Pero yo me conformo con estar más o menos cerca de lo que se cobra de media en Europa. Quiero que los españoles ganen como un sueco o un holandés; y para eso nos falta una generación al menos», ha matizado.

El exministro, que es técnico comercial y economista del Estado (una de las oposiciones más complicadas) ha relatado cómo los españoles ganaban antes la cuarta parte que un americano, mientras que hoy en día el porcentaje está cerca del 75 por ciento. «Es un avance de 50 años; y solo seis o siete países en el mundo han evolucionado mejor que España«, ha señalado, en referencia a territorios con situaciones muy concretas, como el caso de Noruega con el petroleo. Precisamente por ello, Nadal apuesta en su libro por mirar qué se ha hecho bien este tiempo. »Los países ricos son los que tienen productos que el resto del mundo quiere comprar. Antes España solo vendía cítricos y minería; ampliar los productos es lo que nos ha hecho crecer«, ha sostenido, para a continuación enumerarlos: materiales de construcción; química; fabricación de vehículos; y la industria agroalimentaria.

Ya haciendo referencia a la Costa del Sol, el exministro (que considera a España una «superpotencia» en la materia), ha contado que precisamente ocupaba ese cargo cuando este país superó a Estados Unidos en el ránking. «Somos una sociedad mucho más rica ahora. Cuantas más empresas y sectores incluimos en el mercado internacional más crecemos. Eso es la competitividad«, ha defendido, poniendo los ejemplos de Japón y de China. »Esto debería estar en el centro del debate en estos momentos; pero hay otras cosas«, ha criticado.

La exministra Báñez, que ha calificado a Nadal como un «amigo» (ambos formaban parte del grupo de los llamados 'sorayos' en el Consejo de Ministros), ha dado pie a que su compañero relatara alguna de las parábolas expuestas en el libro. Nadal ha escogido para ello un relato que a su juicio explica la crisis de 2008. Era la historia de un electricista alemán con una pequeña empresa de cuatro empleados, y cuyos ahorros los tiene en un caja de ahorros regional. A su vez, dicha caja le presta dinero a otra caja española, que concede un crédito y una hipoteca a un informático español. La situación se complica por la explosión de la burbuja inmobiliaria (él trabaja para una empresa de ese tipo) y deja de pagar el crédito. La caja se exige; al tiempo que la caja alemana hace lo mismo; y el electricista alemán actúa de la misma manera. «Eso es la crisis. Porque al final todos tienen razón y reclaman que se les ayude», ha explicado el economista.

Álvaro Nadal no ha evitado tampoco hablar de la situación actual y la posible recesión que aparece en el horizonte económico. A pesar de ello, el exministro ha sido moderadamente optimista, ya que en su criterio no existe ningún elemento de desequilibrio más allá de la deuda externa, por lo que hay que trabajar en la confianza. «En economía real vamos bien. Mientras que el IPC esté por debajo del alemán no hay problema», ha apuntado Nadal. También el superávit exterior. Aún así no hay que conformarse, somos una historia de éxito pero tenemos que seguir siéndolo porque no hemos llegado a la meta«, ha sentenciado.