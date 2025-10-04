Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla

No han pasado ni 48 horas desde la última protesta contra el genocidio israelí en Gaza -una concentración en la plaza de la Merced el ... jueves por la tarde que derivó en manifestación improvisada- y la causa palestina ha vuelto a tomar las calles de Málaga, al igual que está ocurriendo hoy en numerosas ciudades españolas. Miles de personas -más de cuatro mil, según cálculos de este periódico- de todas las edades han exigido por enésima vez que se ponga fin a la masacre del pueblo gazatí, el embargo total de armas a Israel y el corte de relaciones de todo tipo con dicho estado y sus empresas. Se añadía esta vez otra reivindicación a sus proclamas: la liberación de los activistas de la Flotilla de la Libertad que han sido encarcelados por el Gobierno de Israel, entre ellos, dos malagueños. «El mundo está mirando; hay que intensificar esta lucha. Cada dia cuenta y Palestina no puede esperar un minuto más. Necesitamos cortar la complicidad de gobiernos y empresas con Israel porque es lo que mantiene la impunidad de sus crimenes», han advertido los portavoces de la protesta en su manifiesto, que ha sido leído en la plaza de la Constitución después de casi dos horas de recorrido por el Centro Histórico. Otra novedad es que por primera vez se han escuchado proclamas llamando a la huelga general por Palestina.

La manifestación ha partido de la plaza de la Merceda a las doce del mediodía y ha recorrido la calle Alcazabilla, la travesía Pintor Nogales y el paseo del Parque, que ha permanecido cortado al tráfico en sentido oeste a su paso. Después de pasar por la plaza de la Marina, la multitud ha enfilado la calle Larios, llenándola de abajo a arriba hasta desembocar en la plaza de la Constitución cerca de las 14.00 horas.

En la protesta se han visto pancartas firmadas por diferentes partidos de izquierda y colectivos sociales, desde Amnistía Internacional hasta Málaga por Palestina, Izquierda Unida, Podemos, Partido Comunista, Izquierda Revolucionaria, Comisiones Obreras -con una nutrida representación de afiliados encabezados por su secretario provincial, Fernando Cubillos-, el Movimiento Vecinal Parque del Oeste, la Asociación Al Quds o el Sindicato de Estudiantes.

Diferentes momentos de la manifestación a favor de Palestina. Marilú Báez

Los únicos políticos con cargo público que se han hecho visibles en la marcha son Toni Morillas y Toni Valero, concejala de Con Málaga y congresista de IU respectivamente. «El pasado jueves las calles de Málaga se llenaron de dignidad y hoy lo vamos a volver a hacer. Málaga vuelve a salir a la calle a exigir el fin del genocidio, a exigir la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y que haya un embargo de armas efectivo; y también a exigir que esos cerca de 500 activistas solidarios que iban navegando rumbo a Gaza en la flotilla Global Sumud sean liberados por parte de Israel», ha afirmado Morillas. «Ayer conocimos que han sido metidos en una cárcel de Israel. Conocimos también un vídeo estremecedor de uno de los ministros israelíes diciendo que iban a ser tratados como terroristas», ha añadido la concejala, destacando que dos de los activistas encarcelados son malagueños, ambos militantes de IU: Rafael Borrego y Manolo García.

«Los ciudadanos y ciudadanas europeos y de otras partes del mundo que iban en la Flotilla de la Libertad son hoy rehenes ilegales del Estado terrorista de Israel. Por tanto exigimos que Israel cumpla con el derecho internacional y libere de manera inmediata a estos rehenes que tiene en sus cárceles», ha añadido Valero.

El plan de Trump

El giro de los acontecimientos que se está produciendo por imposición de Donald Trump, con Hamás aceptando liberar a los rehenes e Israel diciendo que va a frenar los bombardeos a Gaza, no convence a los manifestantes. «Palestina no sólo necesita paz: necesita justicia», rezaba el manifiesto de la protesta de hoy.

«Hay una cosa que nos parece evidentemente positiva y es que se retome el diálogo, la palabra, la propuesta. El problema es que no es creíble cuando sigue habiendo una ocupación militar de Israel en el Estado palestino, cuando siguen masacrando día tras día mediante el hambre y los bombardeos a la población civil palestina y cuando el señor Netanyahu está muy lejos de comparecer ante la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, esto suena demasiado a una imposición de Estados Unidos, que no está respetando los derechos del pueblo palestino que evidentemente está en una situación de absoluta indefensión, en una situación en la cual no tiene la capacidad de hacerse valer en su soberanía», ha argumentado Valero, que ha pedido a la comunidad internacional «que no permita que Estados Unidos le brinde un puente de plata a Netanyahu para aplicar su plan de expulsión del pueblo palestino».

En la manifestación se han oído también proclamas contra el «silencio cómplice» del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ante la masacre que se está cometiendo en Gaza. «Apelamos a nuestro alcalde y al Ayuntamiento para que condene el genocidio y rompa relaciones con los fondos israelíes que están haciendo negocios en nuestra ciudad», ha afirmado uno de los portavoces, tras lo cual la multitud en la plaza de la Constitución ha gritado «Paco de la Torre, cómplice».