Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La manifestación, llenando por completo la calle Larios a su paso.

La manifestación, llenando por completo la calle Larios a su paso. Marilú Báez

Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla

Es la segunda manifestación contra Israel que se organiza en 48 horas y ya se oyen llamadas a una huelga general

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:38

Comenta

No han pasado ni 48 horas desde la última protesta contra el genocidio israelí en Gaza -una concentración en la plaza de la Merced el ... jueves por la tarde que derivó en manifestación improvisada- y la causa palestina ha vuelto a tomar las calles de Málaga, al igual que está ocurriendo hoy en numerosas ciudades españolas. Miles de personas -más de cuatro mil, según cálculos de este periódico- de todas las edades han exigido por enésima vez que se ponga fin a la masacre del pueblo gazatí, el embargo total de armas a Israel y el corte de relaciones de todo tipo con dicho estado y sus empresas. Se añadía esta vez otra reivindicación a sus proclamas: la liberación de los activistas de la Flotilla de la Libertad que han sido encarcelados por el Gobierno de Israel, entre ellos, dos malagueños. «El mundo está mirando; hay que intensificar esta lucha. Cada dia cuenta y Palestina no puede esperar un minuto más. Necesitamos cortar la complicidad de gobiernos y empresas con Israel porque es lo que mantiene la impunidad de sus crimenes», han advertido los portavoces de la protesta en su manifiesto, que ha sido leído en la plaza de la Constitución después de casi dos horas de recorrido por el Centro Histórico. Otra novedad es que por primera vez se han escuchado proclamas llamando a la huelga general por Palestina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»
  7. 7

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  8. 8

    Miguel Herrán, el malagueño que triunfa en Instagram y en el cine: «Tengo claro quién soy»
  9. 9 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  10. 10 Luto en el mundo de la cultura: fallece la artista malagueña Adelfa Soto a los 88 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de cuatro mil personas exigen en Málaga «paz y justicia» para Palestina y la liberación de los activistas de la flotilla