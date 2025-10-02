El covid-19 y la gripe también generan picos asistenciales durante el verano en Málaga

La campaña de vacunación de la gripe comenzó el pasado martes, 30 de septiembre. Más de 300.000 personas van a ser inmunizadas en Málaga ... y provincia. En el caso del covid-19, las vacunas se pondrán a personas mayores de 70 años. Con los virus a las puertas de su particular temporada alta, conformada por el otoño y el invierno, los expertos insisten en aumentar la cobertura, sobre todo con relación a la gripe, en algunos tramos de población en los que el tanto por ciento inmunizado es «mediocre». Lo cierto es que el covid-19 ya circula durante todo el año en Málaga, incluido en verano, y lo mismo ocurre con la gripe, aunque mucho menos que en otoño e invierno. No en vano, ambos virus han generado picos asistenciales en los hospitales de Málaga durante la época estival que acaba de concluir, uno localizado entre finales de junio y principios de julio y otro dos semanas después de la feria.

Los hospitales públicos de Málaga, el Clínico y el Regional, han recibido ingresos a lo largo de todo el verano por gripe y covid-19, sobre todo de aquellos pacientes con problemas cardiacos, renales, respiratorios u otras patologías preexistentes, una circunstancia poco habitual entre junio y septiembre, sobre todo con relación al primero de los virus. ¿Por qué ocurre esto? El doctor Pedro Navarro, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga, da algunas claves: «Por la globalización y los viajes», dice. Asegura que muchos turistas que recalan en verano en la Costa del Sol vienen con nuevas cepas de gripe que no suelen circular en Málaga y, al estar en espacios cerrados, se producen los contagios. Además, en países como Alemania, Reino Unido, cualquiera de las naciones nórdicas o Países Bajos, no existe tanta tradición de vacunación entre sus nacionales.

Otra razón, dice el doctor Pedro Navarro, es que aparecen nuevos subtipos de virus, dado que «mutan y las vacunas del año pasado no tienen anticuerpos específicos para las nuevas cepas», además de que estos virus, al mutar, se adaptan a las circunstancias climáticas de la zona. Lo que sí tiene claro Navarro es que el covid-19 ha dejado de ser estacional, aunque la mutación está más adaptada y es menos agresiva «que los primeros serotipos», pero también señala que, entre los niños, por ejemplo, la cobertura de la vacunación «no es la deseable, ni en los sanitarios, deberíamos llegar al 80% o 90%», reflexiona. Todo ello genera un cóctel complicado de manejar, pero asegura que son brotes aislados.

Los expertos subrayan que no puede hablarse de que el virus de la gripe se haya desestacionalizado, aunque eso sea lo sucedido con el covid.

Ampliar Un médico vacuna a una niña. SUR

Ana Bernad es médico de Familia en el Hospital HM Santa Elena y asegura que este verano ha atendido más gripes que de costumbre y concuerda con el doctor Navarro en que la Costa del Sol tiene una peculiaridad «por la gente que viene a nuestra zona, el turismo, eso influye, traen infecciones de fuera». En septiembre, el virus estrella ha sido el covid. Aclara que en algunos países del norte de Europa como Alemania, Reino Unido u Holanda no hay tanta cobertura vacunal como en España, «alguna gente que viene de fuera no se vacuna, traen otra cepa y esa cepa se adapta a la población, de forma que para los autóctonos es más fácil infectarse». La vacunación en España también se ha relajado. De hecho, muchos padres siguen sin vacunar a sus hijos, critica, además de recordar que ha caído mucho el uso de mascarillas y otras medidas tras la pandemia. También considera que estos virus podrían «estar adaptándose al clima de Málaga» tras sucesivas mutaciones. La doctora Mariló Padial, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos y Médico de Familia, ha notado un repunte de la gripe en su consulta en verano, pero asegura que este virus no ha dejado de ser estacional, y considera que es necesario tiempo para observar los datos con perspectiva.

«Es circulación de bajo ruido, no preocupante»

Manuel Fernández Zurbarán, director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, ha recordado que «la gripe circula principalmente en el otoño, donde está más activa, y en invierno: circula durante todo el año, incluido el verano, aunque en esta estación de forma menos importante. Ha habido en verano algunos casos de gripe A, subtipo H3, y H1-N1, ha estado circulando, pero, insisto, ha sido una circulación poco importante, ahora empieza a remontar, cuando comienza el frío». Tampoco se detectan cifras mayores con relación a estíos anteriores. Lo que sí se ha constatado es que hubo «un ligero pico» que coincidió con la última semana de junio y la primera de junio, pero ha insistido: «Es cierto que los distintos virus de la gripe circulan ya a lo largo de todo el año, a nivel muy bajo, y pueden generar hospitalizaciones y brotes en residencias de mayores», incluso en julio y agosto, pese a ser «de bajo ruido, no preocupante».

El doctor José Antonio Trujillo, vicepresidente del Colegio de Médicos, ha confirmado que la gripe en España sigue siendo estacional, aunque sí circuló en verano. «Son brotes puntuales, no un cambio de patrón», reseña, aunque asegura que hay más casos en el periodo estival por «viajes, eventos masivos y bolsas de baja inmunidad que pueden generar picos interestacionales, pero no sostenidos», en línea con las observaciones de sus colegas. La covid-19 sí se ha convertido en estacional.

«Lo importante es vacunarse»

Fernández Zurbarán indica que lo importante «es estar vacunados», y, mientras se muestra «satisfecho» con la cobertura de algunos grupos en campañas de vacunación anteriores, como por ejemplo entre embarazadas, con más del 80%, mientras que en los niños de seis a 59 meses, los que entran en la campaña, la cobertura es del 58,6%. «Nos gustaría que sea mejor», explica, mientras califica de «mediocres» los resultados en mayores de 60 años, «estamos en el 52%, casi la mitad no se vacunan», y es un grupo de riesgo debido a la edad. O también ocurre lo mismo con los profesionales sanitarios, «donde no alcanzamos el 50%». En su opinión, hay que subir de forma importante en estos tramos de población. «No hay razón para no alcanzar un 70% u 80%: la vacuna es segura, gratuita y muy accesible, vacunamos en centros educativos, en residencias de mayores y en centros de salud», reseña.

El director general de Salud Pública recuerda que en la pasada campaña, la 23/24, hubo más de 350 muertos por gripe en Andalucía, que la enfermedad puede descompensar enfermedades crónicas y que en el pico de la epidemia, «cuando más circulación tiene el virus, son ingresadas cada semana entre 900 y 1.000 personas por enfermedades respiratorias agudas» (datos andaluces). «Si alcanzáramos el 70% u 80% de todos los grupos se traduciría en menos fallecimientos e ingresos», recalca. No en vano, las campañas de inmunización han reducido un 70% las estancias hospitalarias en los últimos años, según dato de la Junta.

«Hemos de insistir en que la clave es vacunación, mascarilla y jabón, por higiene de manos», ha concluido.