Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un anciano es vacunado de gripe. IGOR MARTÍN

El covid-19 y la gripe también generan picos asistenciales durante el verano en Málaga

La llegada de turistas con nuevas cepas y bajos índices de vacunación en sus países de origen, la mutación y adaptación al clima de los virus y las «mediocres» cifras de inmunización en algunos grupos de población, lejos del 70% un 80% recomendadas, son las causas principales

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:14

La campaña de vacunación de la gripe comenzó el pasado martes, 30 de septiembre. Más de 300.000 personas van a ser inmunizadas en Málaga ... y provincia. En el caso del covid-19, las vacunas se pondrán a personas mayores de 70 años. Con los virus a las puertas de su particular temporada alta, conformada por el otoño y el invierno, los expertos insisten en aumentar la cobertura, sobre todo con relación a la gripe, en algunos tramos de población en los que el tanto por ciento inmunizado es «mediocre». Lo cierto es que el covid-19 ya circula durante todo el año en Málaga, incluido en verano, y lo mismo ocurre con la gripe, aunque mucho menos que en otoño e invierno. No en vano, ambos virus han generado picos asistenciales en los hospitales de Málaga durante la época estival que acaba de concluir, uno localizado entre finales de junio y principios de julio y otro dos semanas después de la feria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  4. 4 Cambios en el carnet de conducir del coche a partir de hoy en España: la DGT confirma el nuevo modelo de examen
  5. 5 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  6. 6 Vuelve el Veranillo del Membrillo: más de 30 grados este fin de semana en Málaga
  7. 7

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  8. 8 «El riesgo de autodiagnosticarte de SIBO es que puede haber una enfermedad grave de base que estamos pasando por alto»
  9. 9 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos
  10. 10

    Tecnología malagueña para los entrenamientos de Naomi Campbell: 45 minutos de ejercicios que equivalen a 5 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El covid-19 y la gripe también generan picos asistenciales durante el verano en Málaga

El covid-19 y la gripe también generan picos asistenciales durante el verano en Málaga