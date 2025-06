Las constructoras expresan sus dudas sobre la viabilidad del parking y los plazos del tercer hospital en Málaga

José Antonio Sau Martes, 3 de junio 2025, 11:51 Comenta Compartir

La Consejería de Salud y Consumo ha aprobado el estudio de viabilidad de la concesión de las obras de los aparcamientos, incluido en el proyecto de contratación mixta de obras y concesión de estas para la construcción del tercer hospital de Málaga, después de realizar diversas correcciones tras las alegaciones presentadas y del informe emitido por la Comisión Consultiva de Contratación Pública, según se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Lo más destacable de la resolución son las alegaciones que han presentado Acciona Concesiones SL, Sando Construcciones SL y Vialterra Infraestructuras, en las que además de exponer sus dudas sobre la viabilidad económica de la concesión y explotación de los aparcamientos, aluden a la incertidumbre generada por los plazos globales de la ejecución de la infraestructura o se refieren a diversos aspectos relativas a licencias, permisos y a la financiación.

La Junta indica que la fase uno durará 15 meses (el edificio de aparcamientos) y la segunda, la del hospital en sí, 60, después de que las constructoras, sobre todo en relación con el primero de los plazos, pidieran incluso un año más de ejecución. En cuanto al edificio hospitalario, las empresas ven imposible hacerlo en 46 meses y piden su extensión hasta los 60, lo que la Junta ha ratificado y que, por cierto, era el plazo que ya se manejaba. La inauguración se prevé en 2032.

De cualquier forma, la Consejería de Salud, más allá de las correcciones efectuadas sobre las alegaciones presentadas, confirma los grandes trazos de este proyecto, como las dos fases constructivas del mismo y clarifica aspectos relativos a licencias, permisos y financiación. Así, ordena dar publicidad al estudio de viabilidad definitivo y recuerda que cabe la interposición de un recurso potestativo ante la Junta o, directamente, un recurso contencioso-administrativo en el juzgado.

La construcción de los aparcamientos y del tercer hospital se ha previsto en dos fases diferenciadas, a la que se añade la llamada fase cero, con la ejecución y explotación de un aparcamiento provisional al aire libre en la zona de la parcela que quedará definitivamente ocupada por el tercer hospital (en el Civil), con 650 plazas de capacidad. En la fase uno, se ejecutará un edificio de aparcamientos a espaldas de los bloques de la calle Blas de Lezo. Se trata de siete plantas sobre rasante y tres bajo rasante y la creación de 839 plazas de estacionamiento. En la segunda fase, se ejecutará el edificio del hospital en sí, de cuatro niveles bajo rasante y once sobre rasante, así como 928 plazas que se suman a las 839 (1.767, en total) de la fase uno. Estas zonas de parking estarán ubicadas en las plantas -2 y -3.

Acciona, por ejemplo, plantea que para explotar el parking provisional en la fase cero debe haber un tiempo para su preparación y ejecución: el estudio de viabilidad plantea su explotación desde el día uno la firma del contrato, «lo que no es viable si hay que hacer adecuaciones al mismo; además, hay un prestador actual y no sabemos en qué condiciones ni cuándo finaliza su contrato; incluso, no todas las plazas están disponibles desde el principio, ya que hay edificaciones que demoler, de las cuales no sabemos su situación. Todo ello no se ha tenido en cuenta ni en coste ni en plazo», a lo que la Junta contesta que el estudio no prevé la explotación de la fase cero el día uno de la firma del contrato, sino que la misma se dará a partir del mes tres, por lo que entraría en funcionamiento el parking provisional en superficie el 1 de marzo de 2026.

Respecto a los plazos del estudio de viabilidad para la fase uno, Acciona dice que se fijan 15 meses para la construcción. «Al final de este plazo, se proyecta que las plazas de aparcamiento estén en funcionamiento; sin embargo, consideramos que este tiempo es poco realista dadas las condiciones del proyecto». La empresa destaca que es fundamental que la ejecución de este edificio de aparcamientos de siete plantas en altura y tres bajo rasante cuente «con todas las licencias y permisos pertinentes desde el inicio; además, la construcción de los sótanos, que se llevará a cabo mediante pantallas, se realizará por fases, y requerirá diferentes tipos de apuntalamientos además de gestionar la presencia de agua en el terreno. A esto se suma el hecho de que, una vez finalizada la obra, será necesario llevar a cabo la legalización desde el punto de vista arquitectónico y de las instalaciones».

Asimismo, la construcción de la fase uno coincidirá temporalmente con las obras del tramo del metro que transcurre por Blas de Lezo, incluyendo la construcción de la estación pertinente al hospital, dice Acciona. «Es esencial considerar estas obras en el análisis del impacto sobre la demanda del parking, así como estudiar la habilitación de accesos provisionales». Por todo ello, a los 15 meses que ratifica la Junta para la construcción de este parking, esta empresa pide sumar entre 10 y 12 meses adicionales, lo que la Administración rechaza. En cuanto a la legalización de las instalaciones, indica la Junta que «puede realizarse con la suficiente diligencia por el concesionario sin que suponga retrasos en la puesta en servicio».

En relación con la construcción del edificio hospitalario en sí, rechaza Acciona que pueda realizarse en 46 meses, «considerando la complejidad del proyecto y las interferencias con otras obras en curso, como la línea 2 del metro de Málaga y el subtramo 3 hacia el Civil», y pide un año más, reconsiderando así los plazos. La Junta contesta que el plazo previsto ya para esta fase dos son 60 meses. Curiosamente, las tres constructoras consideran imposible ejecutar el hospital en sí en apenas 46 meses.

Pero Acciona vuelve a la carga: «Los plazos propuestos en el proyecto son de difícil cumplimiento en base a la experiencia debido a autorizaciones y permisos, incidencias, y además requiere de unos horario y maquinaria excesivos». En la fase uno, hay que legalizar instalaciones para poner en marcha el aparcamiento una vez termine la obra, además de poner tres equipos para la ejecución de las pantallas y en doble turno (esto vale para las fases uno y dos). «Aquí se tendrían problemas con ese horario, entrada la noche, por ser una zona de viviendas, por lo que muy probablemente impidan hacer dichos trabajos en ese turno. Hay que revisar el plazo de ejecución», a lo que la Junta responde que «el plazo de ejecución de las obras del edificio de aparcamiento ha sido propuesto por el equipo redactor del proyecto en base a las características del edificio en el que prima la prefabricación, estimándose viable su construcción en 15 meses», además de recordar que, si los trabajos son paralelos a la llegada del metro al Civil, pueden entrar los coches por calle Velarde, pues la constructora consideraba que «va a haber un problema de accesos para continuar con el funcionamiento de los parking a la vez que la realización de las obras», pidiendo que ello se tenga en cuenta de cara a los plazos e ingresos no percibidos por las afecciones en la utilización de las plazas de parking.

La constructora alude ya a que «el retraso en la puesta en marcha del hospital, una vez terminada la obra, tendrá consecuencias en los ingresos del parking de la fase dos; se deberá reflejar un reequilibrio por este concepto, al igual que debe quedar independiente el uso y utilización del parking de la fase dos, independiente de la apertura y terminación del hospital completo».

Las tres constructoras hacen referencia a los indicadores de calidad, que no deberían aplicarse hasta la completa puesta en explotación de los aparcamientos de las fases uno y dos, critican el porcentaje de capital mínimo previsto, fijado en el 40% de las necesidades de financiación, un estándar muy alto, aseguran que no queda claro a qué porcentaje del IPC se recurrirá para actualizar las tarifas, la fórmula re visión de estas y aseguran que los ingresos son «muy optimistas» asociados a una «tarifa muy baja que, sumado a la reserva de plazas para empleados, crean serias dudas». Los costes de suministros de energía o de las electrolineras, así como el coste del personal, son algunas de sus reivindicaciones adicionales.

Acciona critica, además, que no se prevé ningún desfase entre la finalización de las distintas fases constructivas y la puesta en operación de los parkings, teniendo ingresos desde el día siguiente. La Junta señala que «la puesta en funcionamiento de los aparcamientos en el más breve plazo posible es uno de los objetivos que se pretenden con la contratación mixta de obra y concesión de obra, puesto que la ausencia de plazas de aparcamiento en este ámbito puede poner en peligro la funcionalidad» del Civil y del Materno. «Por ello, se requiere minimizar los plazos para el funcionamiento de los aparcamientos tras la financiación de los parkings, debiendo realizar el concesionario todas las legaciones y autorizaciones con la máxima celeridad», dice la Junta.