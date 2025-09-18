Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La consejera de Salud, Rocío Hernández. SUR

La consejera de Salud pide que no se «manipulen» los datos de listas de espera en Andalucía: «Han bajado»

«Hemos mejorado la accesibilidad», destaca Rocío Hernández

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:04

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha defendido hoy los datos de las listas de espera en el ... Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha pedido «que no se malinterpreten o que no se manipulen; decir lo contrario es engañar a la población», ya que, como ha indicado, estos indicadores «han bajado».

