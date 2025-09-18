La consejera de Salud pide que no se «manipulen» los datos de listas de espera en Andalucía: «Han bajado»

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha defendido hoy los datos de las listas de espera en el ... Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ha pedido «que no se malinterpreten o que no se manipulen; decir lo contrario es engañar a la población», ya que, como ha indicado, estos indicadores «han bajado».

En Málaga y provincia, de cualquier forma, ha subido el número de personas que esperaban para ser operadas y las que aguardaban una consulta externa con el especialista, pero sí han caído la demora media entre junio de 2025 y diciembre de 2024. En el caso de la lista de espera quirúrgica, ha crecido la cifra de personas de 35.189 a 37.030 en seis meses, cayendo los días de demora media de 161 a 152; en el caso de las consultas externas, sube el número de personas de 18.570 a 19.995, cayendo los días de 87 a 81.

«Son datos claros y transparentes»

«Los datos son claros y transparentes y por ello están publicados en la web del SAS y así han sido enviados al Ministerio. En Andalucía tenemos una realidad: las listas de espera quirúrgica y las consultas externas han bajado. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que quiere decir? Hemos realizado un incremento de consultas externas en el mismo periodo que el año pasado, 55.000 consultas externas más, lo que nos ha permitido reducir esa demora en aproximadamente 20 días, y también se ha realizado un 3% más de actividad quirúrgica», ha precisado la consejera, lo que, a su vez, ha permitido reducir la lista de espera en procedimientos quirúrgicos garantizados y que estaban fuera de plazo en un 60%, «y reducir la demora a 108 días, más de 40 días de reducción. Por lo tanto, yo lo que pido es respeto a estos datos y que no se malinterpreten o no se manipulen».

«Las listas de espera están bajando, hemos mejorado la accesibilidad», ha recalcado. Hernández ha querido hablar de los pacientes oncológicos, para cuya atención se fijó un límite de 30 días. «Hablar o malinterpretar, crear alarma en estos pacientes que están pasando situaciones tan complejas en su vida, ellos y sus familiares no es de recibo, es muy irresponsable. Y los datos que tenemos publicados en la web del Servicio Andaluz de Salud, el mes de junio, lo que nos indican es que hay 40 pacientes pendientes de una primera visita en las consultas de oncología médica, con una demora de 25 días, y solamente tres pacientes pendientes de una primera visita en oncología radioterápica, con una demora de 19 días», ha indicado.

«Por lo tanto, estos pacientes están siendo atendidos en menos de 30 días. Insisto, los datos en Andalucía son muy favorables, pese a quien no le guste malinterpretarlos, o hablar de esa manera tan irrespetuosa de ellos es querer engañar a la población. Y nosotros lo que pedimos es que nos dejen seguir trabajando para mejorar la accesibilidad y para mejorar la asistencia sanitaria que prestamos a los andaluces», ha agregado, para poner «también en valor el esfuerzo de todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, y de todos los gestores que estamos trabajando intensamente para mejorar la accesibilidad de los andaluces a su sistema sanitario público».