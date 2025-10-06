El Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria debatirá en Málaga sobre el tercer hospital

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá desde el miércoles 8 al viernes 10 de octubre el cuadragésimo segundo Congreso Nacional de Ingeniería ... en el Sector de la Sanidad, una cita que tendrá como gran atractivo una mesa de debate y presentación del tercer hospital de Málaga, que la propia consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha definido en sucesivas intervenciones públicas como «la mayor obra de ingeniería civil de los últimos cincuenta años» en la comunidad.

En la mesa de debate titulada 'Nuevo hospital de Málaga', que será el jueves, 9 de octubre, a las 09.45 horas, participarán los responsables de las diferentes sociedades que conforman la Unión Temporal de Empresas (UTE) Malaka NHM, encargada de redactar el proyecto de ejecución de la infraestructura, conformada por los estudios de arquitectura AIDHOS Arquitec, Estudio Lamela y las ingenierías SENER y ARCS Estudios. Así, participarán como ponentes Antonio Ocaña Rubia, socio de Aidhos, que disertará sobre la organización funcional y la innovación; el responsable de Instalaciones y Edificación de Sener, Constantino Gago Fernández, que analizará las instalaciones y la sostenibilidad de la Ciudad Sanitaria de Málaga; el responsable del departamento de Arquitectura y Urbanismo de ARCS Estudios y Servicios Técnicos, Pablo Alba Ripoll, que abordará durante su intervención el plan funcional del centro y los aspectos relacionados con la gestión, y Antonio Pérez Rielo, médico intensivista diplomado en Alta Dirección de Empresas e Instituciones Sanitarias, todos ellos moderados por el periodista Ángel Escalera.

Recuerden que la Junta prevé que el hospital esté listo en 2032 y contará con 815 habitaciones individuales, 48 quirófanos, 80 camas UCI, más de 150 consultas médicas, 40 consultas de enfermería y un espacio para la docencia y la investigación, así como 1.700 plazas de parking divididas entre un edificio de nueva construcción y los sótanos del edificio hospitalario. El periodo de ejecución será de 75 meses y la inversión prevista supera los 607 millones de euros. Se levantará en los terrenos del Hospital Civil, enclave hasta el que ya se prolonga la línea 2 del Metro.

Es, sin duda, un encuentro de referencia en España organizado por la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria que reunirá a 1.500 profesionales del sector sanitaria, a 130 empresas especializadas y en el que participarán más de 60 ponentes nacionales e internacionales.

El presidente del Comité Organizador y subdirector Económico-Administrativo de Servicios Generales del Hospital Regional, José Antonio Ponce, ha destacado, de entre los debates y ponencias, «la presentación del nuevo centro hospitalario de Málaga, una infraestructura que se convertirá en referente por su dimensión y relevancia».

Las temáticas que centrarán las ponencias van desde las instalaciones hospitalarias hasta la electromedicina, la arquitectura y las obras, la legislación y la calidad sanitaria o la inteligencia artificial. Las mesas de debate y los talleres versarán sobre asuntos de interés tales como la calidad del aire ambiental en los hospitales, la eficiencia energética de los edificios sanitarios, las instalaciones de la prontoterapia o las estrategias de ciberseguridad en las instalaciones sanitarias.

Los centros sanitarios públicos de Málaga participan en la organización del congreso, ya que este contará con la implicación directa del Regional y del Clínico Universitario Virgen de la Victoria, que además aportan contenidos, visitas técnicas y la puesta en común de experiencias prácticas, reforzando así el vínculo entre la gestión hospitalaria y la innovación técnica.

Acuden ingenieros, arquitectos, responsables de infraestructuras y empresas tecnológicas vinculadas al sector salud. En esta edición, el congreso amplía su perspectiva abordando no sólo la ingeniería hospitalaria, sino también los retos de ingeniería aplicada al conjunto del sistema sanitario, con especial atención a la sostenibilidad, la eficiencia energética y la digitalización de los servicios.

Joaquín Sánchez, subdirector Económico-Administrativo y de Servicios Generales del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, que es vicepresidente del comité organizador, ha destacado que «es una oportunidad para mostrar la fortaleza de la sanidad malagueña y las inversiones realizadas en los últimos años para mejorar la calidad asistencial y la humanización hacia el paciente, así como de aprender a través de las experiencias y la visión de otros compañeros con soluciones innovadoras a problemas comunes».