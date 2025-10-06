Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del diseño del tercer hospital de Málaga. SUR

El Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria debatirá en Málaga sobre el tercer hospital

El presidente del comité organizador asegura que esta infraestructura, que será presentada ante los más de 1.500 profesionales asistentes, se convertirá en referente por su dimensión y relevancia

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:45

Comenta

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá desde el miércoles 8 al viernes 10 de octubre el cuadragésimo segundo Congreso Nacional de Ingeniería ... en el Sector de la Sanidad, una cita que tendrá como gran atractivo una mesa de debate y presentación del tercer hospital de Málaga, que la propia consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha definido en sucesivas intervenciones públicas como «la mayor obra de ingeniería civil de los últimos cincuenta años» en la comunidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poner una pegatina de alarma de seguridad en casa sin tener contratado el servicio puede salir muy caro
  2. 2 El joven asesinado en Marbella el viernes es un rapero sueco
  3. 3 El Banco de España vigilará estas transferencias a partir de octubre
  4. 4 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  5. 5 Rafa Borrego, tripulante de la flotilla: «Nos han golpeado, arrastrado por el suelo, vendado los ojos, atado y humillado»
  6. 6 Investigan si el asesinato del rapero en Marbella obedece a «conflictos internos» entre bandas suecas asentadas en España
  7. 7 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  8. 8 Cortes de tráfico este lunes por las obras del metro: nuevas calles afectadas
  9. 9

    Las fotos inéditas de la Desbandá que ocultó la dictadura
  10. 10 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria debatirá en Málaga sobre el tercer hospital

El Congreso Nacional de Ingeniería Sanitaria debatirá en Málaga sobre el tercer hospital