Carteles que recuerdan la muerte de Caparrós en la esquina de la Alameda de Colón

El Congreso aprobará este martes el acceso a los documentos sobre el asesinato de García Caparrós

El malagueño de 18 años falleció a consecuencia de la bala disparada por la Policía Armada durante la manifestación celebrada el 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza y por ahora no se ha podido acceder de manera íntegra a los archivos sobre el suceso

E. PRESS

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:39

La muerte de Manuel José García Caparrós, el malagueño de 18 años fallecido a consecuencia de la bala disparada por la Policía Armada en la ... zona de la Alameda de Colón de la capital durante la multitudinaria manifestación celebrada el 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza sigue siendo a día de hoy una incógnita. Hasta ahora, el acceso a los información sobre este episodio ha sido parcial ya que había partes que aparecían con tachaduras. Era una demanda histórica tanto de la familia como de varios partidos políticos acceder a toda la información clasificada para tratar de saber quién estuvo detrás del asesinato de García Caparrós.

