El Congreso aprobará este martes el acceso a los documentos sobre el asesinato de García Caparrós

La muerte de Manuel José García Caparrós, el malagueño de 18 años fallecido a consecuencia de la bala disparada por la Policía Armada en la ... zona de la Alameda de Colón de la capital durante la multitudinaria manifestación celebrada el 4 de diciembre de 1977 por la autonomía andaluza sigue siendo a día de hoy una incógnita. Hasta ahora, el acceso a los información sobre este episodio ha sido parcial ya que había partes que aparecían con tachaduras. Era una demanda histórica tanto de la familia como de varios partidos políticos acceder a toda la información clasificada para tratar de saber quién estuvo detrás del asesinato de García Caparrós.

La respuesta a estas dudas cada vez está más cerca. El Congreso de los Diputados va a aprobar este próximo martes una instrucción del Departamento de Archivos y Bibliotecas con la que se facilitará el acceso a la documentación íntegra que existe en el Congreso sobre el asesinato del malagueño. Por tanto se permitirá consultar todos los documentos que haya en las Cortes sobre este caso y acceder a la parte de la información que a día de hoy es reservada, como las partes tachadas.

La diputada por Sumar y vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso de los Diputados, Esther Gil de Reboleño, así lo ha anunciado este sábado en Torremolinos con motivo de su participación en la celebración de un acto de Verdes Equo, donde esta formación ha apostado «por una gran coalición ecoandalucista».

Esther Gil de Reboleño ha anunciado que, «gracias a la presión de Sumar», el Congreso de los Diputados, se permitirá conocer la identidad del o de los responsables de la muerte de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño asesinado el 4 de diciembre de 1977 en Málaga durante una manifestación pro autonomía.

Así, y según ha explicado la Mesa del Congreso va a aprobar el próximo martes «unas instrucciones históricas» que permitirán acceder a los archivos de la Comisión de Encuesta de 1977 «sin anonimizar», lo que supone, en opinión de Gil de Reboleño, «un gran paso para el andalucismo y el antifascismo que rompe décadas de silencio y abre un camino de verdad y justicia», ha subrayado la también vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso.

Junto a Mar González, coportavoz de Verdes Equo, en el acto han intervenido Joserra Becerra; coportavoz de Verdes Equo y director general de Derechos de los animales; la coportavocía de Verdes Equo Andalucía, Rosa Galindo y Manuel Sola y la diputada de Más Madrid-Verdes Equo, Paz Serra. También miembros de la Chunta Aragonesista y Ganemos Jerez, y los diputados de Sumar (coalición a la que pertenece Verdes Equo), Esther Gil de Reboleño y Agustín Santos

Colectivos sociales como 'Un techo por derecho', bomberos forestales, la plataforma Salvemos el Guadalquivir o el Equipo de Atención a la Mujer de Málaga se han sumado también a este acto de Verdes Equo «para reivindicar políticas públicas que pongan a las personas por delante de los intereses partidistas y económicos», apuntan.