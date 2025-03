Conferencia sobre medicina materno-fetal para celebrar la Jornada por la Vida

Encarni Llamas Málaga Domingo, 23 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El 25 de marzo, Solemnidad de la Encarnación del Señor, la Iglesia católica celebra la Jornada por la Vida. En Málaga, además de la mención que se hará en este día en todas las misas, como la que presidirá el obispo a las 9 de la mañana en la Catedral, se celebrará con una sesión formativa organizada por la plataforma Elegimos la Vida. El doctor en Oncología Ginecológica y presidente de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Málaga, Rodrigo Orozco, dará una conferencia sobre medicina materno-fetal en el salón de actos del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, en calle Abadía de Santa Ana, a las 19,30 horas del martes.

Hace un año que la plataforma Elegimos la Vida inició su andadura. En palabras de los delegados de Pastoral Familiar de la Diócesis de Málaga, el matrimonio Ramón Acosta y Rosa Bejarano, «en esta plataforma participamos muchos cristianos de a pie de la Iglesia malacitana. No es una asociación, ni siquiera una asociación de asociaciones, sino una iniciativa que trata de reunir a todas las instituciones, creyentes o no, que se han sumado para coordinar un esfuerzo común y poder ofrecer a la gente formación, información y acompañamiento para crear esa cultura de vida tan necesitada».

Para ello usan varios canales de comunicación como es su web elegimoslavida.es, en la que afirman que «cada existencia merece respeto y protección. Nos unimos para crear un espacio de diálogo y apoyo, donde cada historia cuenta y cada decisión suma. Nuestra misión es inspirar, informar y ofrecer recursos para que juntos celebremos y defendamos la dignidad de la vida en todas sus etapas». Por ello se ofrecen como plataforma disponible para que cualquier persona pueda plantearles «las cuestiones que necesite resolver o quiera saber porque las asociaciones que formamos esta plataforma desarrollamos nuestra actividad en todos los ámbitos y situaciones del desarrollo de la vida humana».

También están presentes en redes sociales donde van difundiendo campañas como la que tienen en marcha estos días con motivo del 30 aniversario de la publicación de la encíclica 'Evangelium Vitae por san Juan Pablo II'. 'Abrazando la vida, construimos esperanza' es el lema de la Jornada por la Vida de este año, «con la que se nos invita a reflexionar sobre cómo ser creativos a la hora de mostrar la belleza de la vida, desde el principio hasta el final. Damos un rotundo sí a la vida, acompañando a las personas que, de alguna forma, sufran durante su existencia. Elegimos la vida y eso lo tenemos que concretar en nuestra vida personal y en la social, con los que nos rodean», afirman los delegados, quienes añaden que «también es una jornada en la que se nos invita a orar y pedir por todas esas vidas que no llegan a nacer, o que se van antes de tiempo».

Y es que «la vida es tan importante y tan bella que la tibieza que tenemos muchas veces sólo es una puerta de entrada para la oscuridad de la cultura de la muerte; y cuando la cultura de la muerte se hace presente en una sociedad, la vuelve individualista, trata de justificarse cuando elimina vidas, las desprecia cuando el sufrimiento se hace más presente, y eso termina rompiendo la solidaridad intergeneracional de pensar en qué podemos hacer por los que vienen y por los que se van. Es casi inconcebible que alguien que tiene el corazón lleno de amor pueda entender que la vida es algo con lo que se puede jugar». «Una de las razones por las que se puede llegar a no defender la vida es no reconocer que hay un Dios Padre que es el que nos ha dado la vida y el que nos ha dado la dignidad que tenemos», añaden los delegados, «es por ello que, no reconocerlo a Él significa no reconocer que la vida no es una cosa nuestra, que nosotros no la creamos ni la anulamos, sino que nos viene dada, que es un don, un regalo que tenemos que cuidar y alimentar».

En el mensaje con motivo de dicha jornada, los obispos españoles afirman que uno de los signos de esperanza más importantes es «tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás», y esta visión esperanzada tiene mucho que ver con haber encontrado el sentido de la propia existencia.

En medio de esta sociedad de ruidos y prisas, «en la que se muestra como camino de felicidad la satisfacción de todos los deseos», invitan a una reflexión profunda sobre el sentido del dolor, del mal, de la muerte, de las victorias logradas a un alto precio, de qué hay después de esta vida temporal... Y concluyen que «para los cristianos, la respuesta a todo ello está en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado por nuestra salvación».