Esperanza Oña ve «completamente imposible» la integración de Celia Villalobos y dice que Javier Arenas «no se sentiría cómodo» Celia Villalobos, Mariano Rajoy, Esperanza Oña y Javier Arenas en una imagen de archivo. / F. S. Sostiene que la victoria de Casado es una oportunidad para renovar el PP en Andalucía, que «se pedía a gritos» tras 40 años en la oposición ANTONIO M. ROMERO Martes, 24 julio 2018, 00:45

Esperanza Oña es una de las grandes triunfadoras del reciente congreso del Partido Popular, donde su figura política ha resurgido después de haber apoyado desde el primer momento al vencedor Pablo Casado, de cuya dirección forma parte y de quien se ha convertido en su mujer fuerte en Andalucía. En estos días el nuevo presidente del PP apela a la incorporación a su proyecto de todo el partido, sin embargo, la exalcaldesa de Fuengirola ve «completamente imposible» la integración de la diputada malagueña Celia Villalobos, y dedujo que Javier Arenas, hasta ahora vicesecretario general de Política Autonómica y Local, «no se sentiría cómodo en este nuevo proyecto».

Oña afirmó que ve «completamente imposible» que Villalobos pueda integrarse en los nuevos equipos después de decir que quienes apoyaban a Casado era la extrema derecha. «Como ella no se considera nada más que la más progresista del PP, creo que será complicada la integración, pero por su propia decisión debe de estar contenta de que eso no ocurra», afirmó en declaraciones a la emisora nacional EsRadio. Preguntada ayer por este periódico si se ratificaba en estas afirmaciones, la actual vicepresidenta segunda del Parlamento andaluz dijo que no quería entrar más en ese tema y que es partidaria de construir un proyecto en positivo, aunque no rectificó lo declarado.

Respecto a Arenas, Esperanza Oña se refirió a las especulaciones sobre una posible retirada del histórico dirigente popular y recordó que éste estuvo «muy posicionado» con la derrotada Soraya Sáenz de Santamaría. «Soraya y Pablo defendían proyectos diferentes, modelos diferentes y estilos diferentes. Javier Arenas no sé si se sentiría cómodo en este nuevo proyecto, pero eso deben decidirlo ellos», afirmó.

Consigna «férrea»

Durante su intervención radiofónica, Esperanza Oña se refirió al apoyo que el PP de Andalucía dio a Soraya Sáenz de Santamaría y recordó que había una consigna «férrea» para que los compromisarios votaran a la exvicepresidenta del Gobierno. «Está claro que no todo el mundo la ha obedecido y poco a poco han ido pensando que había otras opciones». arguyó.

En este sentido, Oña destacó que la de Casado es la opción «para la renovación» del partido a nivel nacional y también en Andalucía. Así, sostuvo que se abre una oportunidad para «hacer las cosas de otra manera, no tener ciertas inercias y 'tics' que no sólo han apartado a la gente (del partido) sino que tampoco nos han dado buenos resultados electorales».

A su juicio, esta renovación «vendría muy bien» en Andalucía después de que el PP lleve casi cuarenta años en la oposición. «O sea, que habría que pedirlo a gritos, pero siempre, por supuesto desde el entendimiento, trabajando todos juntos y entendiendo todos que no sólo hay que mantener el aparato del poder en la comunidad autónoma, lo que fundamentalmente tenemos que conseguir es el poder que da el gobierno, pero no por tenerlo en sí, sino para transformar Andalucía que lo necesita de manera urgente» dijo.

Esperanza Oña subrayó que la candidatura de Juanma Moreno a la presidencia de la Junta «no se cuestiona» y dejó una reflexión: «En Andalucía hay que empezar por reconocer que algo no debemos estar haciendo bien de manera reiterada cuando no conseguimos el gobierno. Decir esto no es criticar a nadie sino decir un hecho objetivo y yo además asumo mi parte de responsabilidad. Estoy convencida de que las cosas tienen que cambiar y hacerse de otra manera».