El Clínico empieza a recibir el equipamiento del Hospital de Día Oncohematológico del Clínico: abrirá en noviembre

El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico Universitario Virgen de la Victoria es una infraestructura largamente esperada cuyas obras acabaron a finales de 2024 y, ... desde entonces hasta ahora, no ha sido inaugurada. Es un espacio que servirá, fundamentalmente, para poner las quimioterapias a más de 250 enfermos de cáncer, que ahora reciben el tratamiento en las antiguas dependencias habilitadas para ellos en el centro. La consejera de Salud, Rocío Hernández, aseguró hace apenas 15 días en el Parlamento que se estaban ultimando los trámites para abrirlo, pero sin definir una fecha en concreto. El delegado territorial de esta consejería en Málaga, Carlos Bautista, ha confirmado hoy que el equipamiento y el mobiliario que debía llegar ya lo está haciendo y ha avanzado que la idea es abrirlo «este otoño», es decir, antes de que termine el año, pero no ha querido precisar más, pese a que se baraja alguna jornada de mediados o finales de noviembre.

Hasta ahora, el problema ha sido precisamente el mobiliario o, mejor dicho, la falta de él, porque las dependencias físicas llevan concluidas ya diez meses, pero se había de concretar el traslado a finales de año o en enero, aunque fuera por etapas. Todo estaba pendiente, según fuentes consultadas por este periódico, del equipamiento del espacio: camas, sillones, mesitas de noche, mesas, sillas y ordenadores, lo que podría costar más de 600.000 euros, lo que conllevaba un importante trabajo administrativo de cara a la licitación de los contratos para lograr los correspondientes proveedores. De cualquier forma, los tiempos administrativos son lentos

La Junta: «En otoño lo vamos a inaugurar seguro»

«Este otoño lo vamos a inaugurar seguro. El hospital está terminado. Incluso, como podréis ver desde la calle, están los aledaños, la acera, la pintura de la fachada, eso ya está. La jardinería, también. Se está haciendo algo de jardinería. Es decir, que se está terminado, ya hay mucho material allí almacenado y preparándolo. Y, bueno, es cuestión de unos días. Lo que pasa es que cuando el delegado dice unos días, después salen algunos políticos y dicen: 'El delegado dijo unos días y ahora llevamos no sé cuántos...», ha precisado Bautista a preguntas de los periodistas tras su visita a la carpa que ha montado la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Mundial de la Investigación relacionada con esta enfermedad.

Bautista ha dicho que la sanidad pública y esta infraestructura dependen de muchas circunstancias: licitaciones para comprar el equipamiento, a las que se presentan empresas, «algunas veces alguna empresa impugna esa licitación porque se siente perjudicada en su derecho. Hay que volver a sacarla, pasan los meses. Tenemos que pasar los filtros lógicos y necesarios de intervención, de asesoría jurídica. Eso no lo conoce la población y algunos que tenían que conocerlo se niegan a reconocer que, desgraciadamente, estamos obligados a cumplir una serie de pasos porque al final es dinero público».

Bautista: «Los pacientes están muy bien tratados»

El delegado de Salud se ha mostrado contento por los pacientes, «que van a seguir siendo tratados de la misma manera porque ahora mismo están muy bien tratados, con lo mejor que tenemos, pero no están cómodos», para recordar al instante que se trata de un espacio muy cómodo, amplio y tranquilo, con privacidad para los pacientes. Este colectivo ha sido tratado en una instalación que tiene «30 o 40 años. Es una pena que antes no se les hubiera ocurrido a esos que nos critican haberlo hecho ellos, lo podían haber hecho. Nosotros llegamos, nos propusimos hacerlo y ya está hecho y, repito, en unos días lo tendremos inaugurado y funcionando».

En cuanto al equipamiento y mobiliario, están llegando sillones especiales y cómodos, «donde se administra la quimioterapia; a otras personas hay que administrarles los tratamientos en unas camas articuladas eléctricas, llegan portasueros especiales. No es realmente mucha tecnología, porque la tecnología para tratar el cáncer ya está instalada en los hospitales hace algún tiempo. Si tuviéramos todo el equipamiento ya, lo tendríamos abierto ya. Pero vamos, es cuestión de días», ha concluido.

El nuevo hospital de día supondrá una ampliación significativa respecto al actual. La superficie pasará de 625 a 1.351 metros cuadrados, duplicando su capacidad. Los espacios de espera crecerán de 100 a 313 metros cuadrados, y el área de tratamiento de 150 a 436. Además, se doblan los sillones de tratamiento, de 15 a 31; las consultas de Oncología aumentarán de siete a 16, y las de Hematología de tres a ocho, con doce camas y cuatro más para necesidades de aislamiento.