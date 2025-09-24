Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Bautista, hoy, en el acto de la AECC por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. SUR

El Clínico empieza a recibir el equipamiento del Hospital de Día Oncohematológico del Clínico: abrirá en noviembre

El delegado de Salud asegura que es «una pena que antes no se les hubiera ocurrido a esos que nos critican hacerlo»

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:52

El Hospital de Día Oncohematológico del Clínico Universitario Virgen de la Victoria es una infraestructura largamente esperada cuyas obras acabaron a finales de 2024 y, ... desde entonces hasta ahora, no ha sido inaugurada. Es un espacio que servirá, fundamentalmente, para poner las quimioterapias a más de 250 enfermos de cáncer, que ahora reciben el tratamiento en las antiguas dependencias habilitadas para ellos en el centro. La consejera de Salud, Rocío Hernández, aseguró hace apenas 15 días en el Parlamento que se estaban ultimando los trámites para abrirlo, pero sin definir una fecha en concreto. El delegado territorial de esta consejería en Málaga, Carlos Bautista, ha confirmado hoy que el equipamiento y el mobiliario que debía llegar ya lo está haciendo y ha avanzado que la idea es abrirlo «este otoño», es decir, antes de que termine el año, pero no ha querido precisar más, pese a que se baraja alguna jornada de mediados o finales de noviembre.

