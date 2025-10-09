Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una mujer se somete a una mamografía. SUR

El Colegio de Médicos de Málaga pide «transparencia» en la gestión de la crisis de los cribados del cáncer de mama

La institución muestra su apoyo a las afectadas y cree que Málaga merece conocer el alcance del problema

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:12

Comenta

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga ha manifestado este jueves su posición en relación a la crisis del protocolo de los cribados en el ... cáncer de mama que afecta a unas 2.000 andaluzas, el 90% de ellas casos detectados en el circuito del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero que también concierne a mujeres de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y Málaga (se han detectado casos en la zona de Antequera y en la Costa del Sol Occidental, de momento). De cualquier forma, sigue sin conocerse el número exacto de malagueñas a la espera de ser llamadas por el SAS pruebas no concluyentes. Así, los médicos malagueños han mostrado en un comunicado «su profunda preocupación por el error detectado en el programa de detección precoz« del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha mostrado su apoyo a las afectadas y a las asociaciones de pacientes que lo han denunciado y ha exigido transparencia en el proceso.

