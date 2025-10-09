El Colegio de Médicos de Málaga pide «transparencia» en la gestión de la crisis de los cribados del cáncer de mama

El Colegio Oficial de Médicos de Málaga ha manifestado este jueves su posición en relación a la crisis del protocolo de los cribados en el ... cáncer de mama que afecta a unas 2.000 andaluzas, el 90% de ellas casos detectados en el circuito del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero que también concierne a mujeres de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y Málaga (se han detectado casos en la zona de Antequera y en la Costa del Sol Occidental, de momento). De cualquier forma, sigue sin conocerse el número exacto de malagueñas a la espera de ser llamadas por el SAS pruebas no concluyentes. Así, los médicos malagueños han mostrado en un comunicado «su profunda preocupación por el error detectado en el programa de detección precoz« del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha mostrado su apoyo a las afectadas y a las asociaciones de pacientes que lo han denunciado y ha exigido transparencia en el proceso.

De cualquier forma, la crisis ya se ha cobrado una víctima política: la ya exconsejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, una vez que Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta, aceptó su dimisión este miércoles. Asimismo, se ha anunciado un plan de choque, además de reforzar las unidades en las que se batalla contra la enfermedad y se ampliarán las auditorías en otros programas de cribado (colon o cérvix). La Junta contratará a 119 sanitarios y quiere concluir la ronda de pruebas a las afectadas antes del 30 de noviembre. El plan lleva aparejada una inversión de 12 millones de euros.

«Como institución, el Colegio de Málaga reivindica el derecho de cada paciente a recibir un diagnóstico seguro, riguroso y a tiempo, y pide transparencia absoluta en la gestión de esta crisis. Málaga y su provincia merecen saber con claridad el alcance real del problema y las medidas concretas que se están tomando para evitar que vuelva a suceder», ha apuntado la institución, que «confía en que se establezcan las medidas oportunas para que no vuelva a haber fallos de esta índole y se establezcan los protocolos oportunos, como ya ha anunciado que va a hacer la administración andaluza, con el fin de que no se repitan casos como este».

Más recursos para la sanidad pública andaluza

El Colegio ha insistido hoy en la necesidad de «dotar de más recursos a la sanidad pública andaluza y propone que las contrataciones que se van a realizar ahora no se queden en contratos temporales sino que sean de larga duración». «Es necesario reforzar con recursos estables y suficientes los servicios de diagnóstico por imagen y los programas de prevención, evitando soluciones temporales que no arreglan una situación estructural», ha añadido.

El SAS aludió la semana pasada a un fallo de información a las mujeres afectadas: se trata de pacientes con lesiones dudosas que, en principio, no revisten gravedad, pero que deben hacerse un seguimiento fuera del cribado, siempre bajo criterio médico.

Actualmente, cuando se realiza una mamografía a una mujer dentro del programa de cribado del cáncer de mama, hay tres posibles diagnósticos: negativo, positivo y lesión posiblemente benigna. En el caso de diagnóstico negativo, las mujeres son informadas del resultado; en el caso de diagnóstico positivo, las afectadas son igualmente informadas y derivadas para nuevos procedimientos, pero en los casos en los que se detectan lesiones posiblemente benignas las mujeres pueden no haber sido informadas de que su caso sigue un procedimiento clínico con supervisión médica. Es a este grupo al que está contactando el SAS, mujer por mujer, y cuyas pruebas quiere dejar listas antes del 30 de noviembre. El 98% de la bolsa de estas 2.000 mujeres serán casos benignos, dice la Junta.

Las asociaciones de mujeres con cáncer de mama estudian las acciones legales, conjuntas o individuales, a llevar a cabo.