El Clínico participa en un proyecto innovador que mejora la detección precoz de la insuficiencia cardiaca en Málaga

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha participado en en un programa piloto de un protocolo innovador que mejora la detección ... temprana, el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes de insuficiencia cardiaca, una enfermedad que sufre en torno al 3% de los malagueños, en torno a 53.000. El centro ha acogido hoy una jornada de medio centenar de profesionales del sistema sanitario andaluz para poner en valor las mejoras obtenidas con el programa MAIC (Modelos Asistenciales de Atención al Paciente con Insuficiencia Cardíaca), impulsado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en colaboración con Boehringer Ingelheim, para plantear mejoras que den respuestas a los principales retos en el abordaje de la insuficiencia cardiaca.

Entre un 2% y un 3% de los malagueños sufren insuficiencia cardiaca, es decir, entre 35.000 y 53.000 en toda la provincia, según explicó el director del Plan Andaluz de Salud Cardiovascular de Andalucía y jefe de servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Juan José Gómez Doblas en unas declaraciones efectuadas en mayo, en el que el objetivo marcado debe ser evitar los reingresos, porque se relacionan mucho con la mortalidad.

¿Qué es la insuficiencia cardiaca?

La Fundación Española del Corazón explica que la insuficiencia cardiaca sucede cuando este órgano es incapaz de bombear suficiente sangre al resto del cuerpo. Puede ser causado por varias patologías, desde valvulopatías a arritmias. «Los síntomas son los siguientes: falta de aire, cansancio, dificultad para respirar tumbado, y signos de que el corazón no funciona bien (expulsa mal la sangre) y se acumula en las piernas, abdomen, etcétera», subraya esta organización en su web.

Éxitos tras dos años de trabajo mejorando protocolos de atención al paciente cardiovascular en Andalucía

En 2023, se identificaron así los tres retos de la atención temprana de esta enfermedad en Andalucía y se diseñó un plan de mejora asistencial, que se ha implementada en seis áreas sanitarias en las provincias de Sevilla, Málaga, Jaén y Granada. Asimismo, en la jornada se han presentado los principales logros obtenidos tras dos años de trabajo como, por ejemplo, la mejora en el diseño de protocolos en el proceso de atención del paciente desde su diagnóstico hasta su tratamiento y seguimiento. Todo ello ha derivado en un plan de acción con soluciones concretas con relación a una enfermedad que afecta en España a 80.000 adultos y que en Andalucía es el mal cardiovascular más común.

Entre algunos de estos resultados, ha destacado la mejora en la detección temprana de la insuficiencia cardiaca, que en ciertas áreas sanitarias ha llegado a duplicarse en comparación con la capacidad de diagnóstico precoz previo a la implementación de MAIC. Esto significa que, en algunas de estas áreas sanitarias, el volumen de pacientes que reciben un diagnóstico y tratamiento tempranos se ha multiplicado en comparación con las cifras de hace dos años. Esto supone un salto en la calidad asistencial, el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, puesto que el diagnóstico temprano es esencial para mejorar los resultados de pacientes.

Resultados

Del mismo modo, gracias a las mejoras implementadas en los últimos dos años, algunas áreas sanitarias de la comunidad han logrado aumentar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles para tratar esta patología. Por otro lado, también se ha impulsado la creación de guías y protocolos de actuación que facilitan la coordinación entre los distintos niveles de atención sanitaria a la hora de detectar, tratar y realizar el seguimiento de los pacientes.

Adherencia al tratamiento, dieta y ejercicio son pilares para mejorar la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardiaca

«A diferencias de otras patologías cardiológicas como el infarto, que van ligeramente reduciéndose, la insuficiencia cardiaca no conseguimos reducirla del todo y requiere de un tratamiento muy multidisciplinar: es fundamental el concurso de enfermería, atención primaria, medicina interna, cardiología, etc. Todos los profesionales relacionados tienen que estar alineados para que podamos conseguir una buena atención de esta patología», aseguró Gómez Doblas, quien añadió: «cuidando muy bien la dieta, haciendo ejercicio físico, manteniendo la adherencia a los fármacos que han demostrado un beneficio al reducir la insuficiencia cardiaca y, de esa manera, yo creo que en el futuro vamos a conseguir ir reduciendo la mortalidad y la morbilidad de esta enfermedad y, sobre todo, mejorar la calidad de vida».