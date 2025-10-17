Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia de los asistentes a estas jornadas celebradas este viernes en el Clínico. SUR

El Clínico participa en un proyecto innovador que mejora la detección precoz de la insuficiencia cardiaca en Málaga

Más de 50.000 malagueños padecen una enfermedad una de cuyas claves es evitar los reingresos al llevar una vida saludable

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:39

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha participado en en un programa piloto de un protocolo innovador que mejora la detección ... temprana, el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes de insuficiencia cardiaca, una enfermedad que sufre en torno al 3% de los malagueños, en torno a 53.000. El centro ha acogido hoy una jornada de medio centenar de profesionales del sistema sanitario andaluz para poner en valor las mejoras obtenidas con el programa MAIC (Modelos Asistenciales de Atención al Paciente con Insuficiencia Cardíaca), impulsado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en colaboración con Boehringer Ingelheim, para plantear mejoras que den respuestas a los principales retos en el abordaje de la insuficiencia cardiaca.

