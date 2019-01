Los cien malagueños de 2018 (Entrega XIII)

Un centenar de personalidades de la provincia han dejado su huella este año que ya termina. Pertenecen a ámbitos tan diversos como el deportivo, el judicial, el deportivo o el sanitario, entre muchos otros. Hasta el el 7 de enero, iremos desgranando sus perfiles.

Antonio Banderas Un año plagado de logros y éxitos para el actor malagueño

N. G.

Por Pedro Luis Gómez

Protagonista de la serie 'Genius Picasso', donde su magistral interpretación le ha valido para ser candidato a los Emmy y a los Globos de Oro, a la vez que actor principal de numerosas películas han marcado un año muy feliz para el actor malagueño que ha iniciado la construcción de uno de sus grandes sueños, el Teatro del Soho Caixabank, que se ubicará en lo que ha sido el Teatro Alameda, en la calle Córdoba, que tiene previsto abrir en septiembre de 2019 con la obra 'Zorba el Griego', en la que encarnará al protagonista de la obra.

Igualmente, en su faceta empresarial, Banderas ha dado un paso adelante al adquirir un 49 por ciento de la propiedad de las Bodegas El Pimpi, uno de los negocios de restauración de mayor arraigo y más conocidos de Málaga.

Sin duda, 2018 ha sido un año para enmarcar para el malagueño.

Alberto Díaz Su confirmaciónen la élite y debut oficial con la selección nacional absoluta

ACB fotos

Por Juan Calderón

Ha sido el año de la confirmación internacional del jugador malagueño de 23 años. Alberto Díaz comenzó la pasada temporada con la responsabilidad de asumir el mando de un equipo de la Euroliga en el regreso del Unicaja a la máxima competición continental después de haber ganado la Eurocup. El base completó una temporada a gran nivel y confirmando la evolución en su carrera. Como en campañas anteriores tuvo que multiplicarse en sus funciones después de que alguno de los fichajes realizados no diese el nivel esperado. Este paso adelante no pasó desapercibido y se concretó con su debut oficial con la selección española en los encuentros de clasificación para el Mundial que se disputaron en junio. Justo un año antes, el jugador malagueño ya fue convocado para una concentración en Benahavís y llegó un disputar dos encuentros, aunque en este caso, amistosos. A partir de ese momento, Díaz se convirtió en un fijo para el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, que también volvió a contar con él en septiembre, y sólo una lesión le impidió participar en los de noviembre.

Ramón Salazar Confirma su idilio con Netflix en 'Élite' y regresa a la Berlinale 16 años después

SUR

Por Alberto Gómez

Ramón Salazar atraviesa uno de sus momentos profesionales más dulces. El director malagueño, que debutó con la aclamada 'Piedras' en 2002, estrenó en 2018 'La enfermedad del domingo' de la mano de Netflix. La historia, que le valió el regreso a la Berlinale 16 años después, escarba en el frío reencuentro de una madre y su hija, encarnadas por Susi Sánchez y Bárbara Lennie en un espléndido duelo interpretativo por el que Sánchez ha sido nominada a los Premios Goya en categoría de mejor actriz protagonista. Salazar confirmó su idilio con la plataforma digital dirigiendo la serie 'Élite', convertida en el último fenómeno fan de la televisión. En la carrera cinematográfica de Salazar, nacido en 1973, conviven sin conflicto cintas independientes y éxitos comerciales como 'Tres metros sobre el cielo', para la que escribió el guión. Según ha explicado en varias ocasiones, necesita la «depuración entre proyectos» y el «cambio de género», motivo por el que aceptó la dirección de una serie de corte juvenil para Netflix, que a su vez le permite seguir rodando sus historias: «En España no se puede vivir sólo de cine independiente».

José Ángel Gómez Pascual Un urólogo reconocido por su calidad profesional

SUR

Por Ángel Escalera

Entre los 100 mejores médicos españoles, según la revista 'Forbes', está incluido el urólogo José Ángel Gómez Pascual, que es jefe del servicio de urología del Hospital Quirónsalud de Málaga. Este especialista es experto en cirugía mínimamente invasiva de la próstata con láser Holmio y en la técnica de enucleación (HOLEP) para la cirugía de la próstata, la cirugía oncológica del cáncer de próstata y el cáncer de vejiga. Además, se encarga de la cirugía reconstructiva de la uretra y trata habitualmente estenosis uretrales complejas.

Nacido en Huelva, lleva en Málaga casi 20 años. Hasta octubre de 2016, el doctor Gómez Pascual trabajó en el servicio de urología del Hospital Regional de Málaga (antiguo) Carlos Haya. «Estar en esa lista de cien médicos es una sorpresa. Me alegro mucho porque supone la confirmación de que el trabajo que realizamos está bien hecho. Cuento con un equipo inmejorable, profesionales muy cualificados que hacen las cosas con el máximo rigor», puso de manifiesto José Ángel Gómez Pascual cuando supo que formaba parte del listado elaborado por la revista 'Forbes'.

Ángel Trinidad Se consolida con la selección española de voleibol

Por Pedro Luis Alonso

A sus 25 años, el marbellí se ha consolidado como un jugador 'top' europeo en el voleibol. El colocador de 1,91 metros actúa en el potente Tours francés, en una de las mejores ligas y en las filas de uno de sus clubes más históricos, pero al mismo tiempo brilla en la disciplina de la selección española, en la que es uno de los referentes y con la que este año fue plata en los Juegos Mediterráneos de Tarragona (derrota por 3-1 ante Italia en la final) y ha competido en la clasificación para el Europeo de 2019.

En todo caso, el malagueño ya tiene experiencia en otros campeonatos importantes como el italiano (en las filas del Vibo Valentia Calipo), la Bundesliga (el Buhl) y el belga (Knack Randstad Roeselare), y su gran reto a medio y largo plazo es poder ser algún día olímpico (la primera gran ocasión sería París 2024), algo que no es fácil defendiendo la camiseta de un país que en los últimos lustros no destaca tanto en el panorama internacional. Asimismo, Trinidad ha lanzado su propio canal de Youtube, con un estilo didáctico y para tratar de acercar el voleibol a la práctica popular.

Rosa Liarte Premio por sus proyectos por la igualdad

Salvador Salas

Por Francisco Gutiérrez

La profesora del IES Cartima ha sido este año la ganadora del premio Meridiana, que otorga la Junta de Andalucía a personas que destacan en la defensa de la igualdad de género, por su proyecto #Merezcounacalle. Trabajando con sus alumnos constató una realidad alarmante: apenas un 20 por ciento de calles de Cártama tienen nombre de mujer. Pero lo mismo pasa en Mijas, Torremolinos, Fuengirola o Benalmádena, por citar algunos de la provincia. O en Santa Coloma de Gramanet: el proyecto rápidamente traspasó las fronteras provinciales y hoy profesores de toda España lo desarrollan con sus alumnos. La profesora Liarte también ha sido seleccionada como 'Google innovator' por este mismo proyecto. Y la Diputación ha premiado su carácter innovador en clase, con trabajo por proyectos, tutoriales, vídeos y trabajo colaborativo con el alumnado. «Desde que #Merezcounacalle se dio a conocer, ha suscitado un interés significativo a través de las distintas redes sociales, además de la prensa, radio y televisión», reconoce la profesora.

Luis Ángel Maté Una Vuelta especial para el ciclista marbellí

EFE

Por Enrique Miranda

Luis Ángel Maté (Marbella, 1984) empezó el año recuperándose de una lesión de rodilla que le causaba mucho dolor y le impedía rendir con normalidad. Después sufrió una aparatosa caída en la Flecha Valona, pero eso tampoco le impidió seguir centrando en su gran objetivo de la temporada: la Vuelta a España. De hecho, por primera vez en los últimos años optó por no participar en el Tour de Francia para preparar al detalle la ronda española que en esta edición iba a ser muy especial para él: con salida desde Málaga y tres etapas en la provincia, una de ellas en su Marbella natal. «La etapa sale desde la puerta de mi casa», solía decir el ciclista. Tuvo protagonismo el deportista marbellí ante su gente. En las dos primeras semanas protagonizó varias escapadas y se hizo con el ilusionante 'maillot' de la montaña. Pero una inoportuna bronquitis en mitad de la carrera le privó de este premio y le hizo sufrir para acabar la prueba. Fue por tanto una Vuelta de contrastes, pero el apodado 'lince andaluz' vivió la experiencia de subirse varias veces al podio y de sentir el calor de los aficionados por las carreteras de la provincia.

Elvira Roca Escogida mejor obra de no ficción por los libreros españoles

Francis Silva

Por Fernando Torres

'Imperiofobia y leyenda negra', de la escritora malagueña María Elvira Roca Barea, fue galardonada con el I Premio Los Libreros Recomiendan, en la categoría de No Ficción. Este reconocimiento, constituido por CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros), es entregado por las principales librerías independientes del país a aquellas obras que destacan por su especial calidad literaria y merecen ser distinguidas. El ensayo de la malagueña ha sido uno de los más exitosos (22 ediciones) del 2018 dentro de este complejo género, y es el que mejores críticas ha cosechado en los últimos años, según concluyó el jurado en el pasado mes de julio. Roca es natural de El Borge, Licenciada en Filología Hispánica y máster en literatura medieval. Imparte clases en un centro de educación secundaria de Alhaurín de la Torre y ha trabajado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), además de haber participado en actividades docentes en la Universidad de Harvard. Este 2018 también ha recibido la medalla de Andalucía.

Pablo Benjumeda Galardonado por Salvamento Marítimo por un sistema de vigilancia innovador

J. S.

Por Jon Sedano

Quería volar y lo consiguió. Pablo Benjumeda ha demostrado con su carrera que si uno se esfuerza puede alcanzar lo que se proponga. Estudió ingeniería industrial en Málaga y comenzó a trabajar en una empresa del sector en el Parque Tecnológico, pero sus aspiraciones eran más altas. Concretamente estaban a más de 40.000 pies. Tras abandonar su trabajo e irse a aprender inglés a Edimburgo, regresó a Andalucía con una beca. Se convirtió en instructor del Centro de Airbus de Sevilla y poco después, Salvamento Marítimo le fichó para ser también su coordinador. Todo esto, unido a su interés por aprender y crear nuevas herramientas le ha llevado a idear un sistema pionero junto a su compañero Juan Peña. Mediante él, los aviones de vigilancia marítima pueden obtener imágenes de una misma zona cada tres horas, gracias a la unión de satélites de uso abierto, como los de la Agencia Espacial Europea o NASA. Esto permite que se vigilen mejor las aguas, se ahorre en presupuesto, y se disuada a los navíos que sueltan residuos. El proyecto, por su innovación e interés, le ha hecho ser galardonado con su compañero con el Premio Salvamento Marítimo 2018.

Ana Morales y María Isabel Pérez Dos oftalmólogas con el prestigioso titulo europeo FEBO

Por Ángel Escalera

Las oftalmólogas malagueñas María Isabel Pérez Cabeza, de 36 años, y Ana Morales Becerra, de 31 años, son las únicas en España que cuentan con el FEBO, un prestigioso título europeo logrado tras superar en París, el pasado 4 de mayo, un duro examen sobre la subespecialidad de oftalmología pediátrica y estrabismo. Esa titulación, que solo poseen cinco oftalmólogos europeos, supone un reconocimiento internacional con grado de excelencia de los conocimientos y permite acceder a puestos de trabajo relacionados con la oftalmología pediátrica y el estrabismo en toda Europa.

El FEBO es un título otorgado por la Junta Europea de Oftalmología (EBO), la Asociación Europea de Estrabismo (ESA) y la Sociedad Europea de Oftalmología Pediátrica (EPOS). Los examinadores son oftalmólogos de reconocido prestigio internacional en el campo de la estrabología o de la oftalmología pediátrica y miembros de la Asociación Europea de Estrabismo o de la Sociedad Europea de Oftalmología Pediátrica, respectivamente. Para obtener el título hay que aprobar al menos el 70 por ciento del examen escrito y el 60 por de cada una de las partes de la prueba oral.

Vicente Jiménez Ifergan El coleccionista crea en Málaga una galería de tesoros arqueológicos

Francis Silva

Por Francisco Grñán

Es uno de esos cofres del tesoro aún por descubrir. El pasado abril abría en la céntrica calle Sebastián Souvirón la galería de la Colección Ifergan, cuyas salan recorren diecisiete siglos de historia desde la antigua Mesopotamia hasta el Islam. «Este es el sueño de toda mi vida», confiesa el coleccionista Vicente Jiménez Ifergan, que dedica toda una sala a la joya de sus fondos: el muestrario más importante que se conserva de terracotas fenicias. Unas esculturas que quiso arrasar el gran emperador Alejandro Magno durante su asedio a Tiro y que, tras permanecer ocultas durante siglos bajo las aguas del Mediterráneo, se han vuelto a reunir en la Colección Ifergan. Junto a este centenar de estatuillas fenicias –algunas de más de un metro–, la galería de Vicente Jiménez exhibe obras excepcionales procedentes de Persia, Roma, Bizancio o Egipto. Precisamente, de la época de la grandes pirámides data una de las piezas únicas de este espacio expositivo. Se trata de los restos de una mujer noble, que es una de las pocas momias que se puede ver en España.

Oussaim Oumaiz Uno de los estandartes del futuro del atletismo español

M. Rivas

Por Sergio Cortés

Allá por el mes de enero del año pasado SUR publicó un reportaje sobre él. «De Nerja a gran promesa del mediofondo nacional», era el titular. Casi once meses después, el 9 de diciembre, Ouassim Oumaiz confirmaba los pronósticos en la ciudad de Tilburg (Holanda)al conseguir la plata en el Europeo de cross sub-20. No sólo fue un éxito para el atletismo español, del que es indudablemente uno de los estandartes del futuro, sino también para el Cueva de Nerja UMA. Porque esa medalla es la primera en competición internacional lograda por un atleta que pertenece al club celeste. Ouassim es nerjeño gracias a que su padre, Abderrahim, bien conocido en el atletismo malagueño, decidió asentarse cerca del Balcón de Europa. Campeón de Andalucía en todas las categorías desde que era infantil, el joven atleta de 19 años se entrena en las instalaciones del Consejo Superior de Deportes en Madrid a las órdenes del más que reconocido Antonio Serrano y junto a Adel Mechaal y su hermano, Chema Martínez, Javi Guerra… Ahora es campeón de España júnior y fue tercero y mejor español en el Cross de Atapuerca. Aun así, también se espera mucho de él en la pista, en los 1.500.

Alejandro Medina El joven piloto cartameño debuta en el Mundial de Moto 2

Por Pedro Luis Alonso

El cartameño Alejandro Medina (21 años) ha debutado esta campaña en el Mundial de motociclismo, en Moto 2, todo un hito a nivel provincial, huérfano de pilotos a este nivel. En todo caso, su presencia en el certamen ha sido esporádica. Debutó en el Gran Premio de la República Checa, en Brno, en agosto, con el SAG Racing Team. Más allá de su caída en la carrera en su segunda vuelta, queda el mérito de su rápida adaptación a la moto y al trazado, que tuvo que estudiar casi con la simulación de las videoconsolas. Luego se mantuvo en las carreras de Red Bull Ring (Austria), en donde mejoró ligeramente sus prestaciones, y Silverstone (Reino Unido), donde no hubo competición finalmente debido a la lluvia. Medina se fracturó la clavícula en Cheste en el CEV, en el que fue segundo casi todo el año en la categoría de Superstoke 1000 (con el Cardoso Racing Team) y por momentos cerca del liderato de Carmelo Morales. Ahora anda pendiente de su futuro deportivo, que puede estar otra vez en el Nacional (lo tiene asegurado) o en el Europeo de Moto2, que sería un fenomenal escaparate cara a regresar al Mundial. Las dificultades para encontrar patrocinios complican su proyección.

Adelfa Calvo El merecidísimo premio Goya que se vino para Málaga

Migue Fernández

Por Iván Gelibter

La malagueña Adelfa Calvo pensaba que no ganaría el Goya como mejor actriz de reparto por su papel en 'El autor' (Manuel Martín Cuenca), pero era la única que lo creía. Competía con Anna Castillo, Lola Dueñas y la también malagueña Belén Cuesta y aseguraba que tenía ciertas dudas con respecto a hacerse con el premio: «No esperaba ganar, lo había dicho muchas veces. Estaba nerviosa, mucho, en estas cosas nunca piensas que vas a ser tú y de repente te ves ahí subida, con tanta gente delante en el escenario que durante mucho ha sido un sueño que no sabías si iba a cumplir...». Tras una intensa vida entrega al teatro, la intérprete se llevó un merecidísimo premio tras desnudarse y cantar en la pantalla en unos minutos más que memorables.

Más allá de los sentimientos y de la montaña rusa de emociones, Calvo definió el Goya como un reconocimiento a su larga trayectoria. «Es como si alguien te dijera, Adelfa, vas bien, vas por el buen camino, sigue peleando», señaló en declaraciones a SUR tras bajar del AVE un día después de la gala. Además, para la actriz, recibir este premio es una manera de conseguir más trabajo y crecer en la industria del cine.

Regino Hernández La gloria olímpica sobre una tabla de 'snowboard'

Reuters

Por Enrique Miranda

Regino Hernández no podrá olvidar en su vida este año que termina. Desde este 2018, su nombre formaparte de la historia del deporte español y del olimpismo. El 'rider' nacido en Ceuta pero residente en la Costa del Sol desde niño logró la medalla de bronce en la prueba de 'boardercross' de snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno que se disputaron en PyeongChang. Regino se convirtió en Corea del Sur en el tercer español en conquistar una medalla en unos Juegos de Invierno, después de las logradas por los hermanos Fernández Ochoa. A sus 26 años en sus terceros Juegos, Hernández tenía claro que era el momento de alcanzar la gloria olímpica: «Voy a luchar por la medalla», decía en las semanas previas al campeonato, con una confianza que no era fingida. Tras su paso por Corea del Sur, el 'rider' vivió todo lo que rodea a un éxito deportivo de primer nivel: recepciones oficiales, reconocimientos personales, autógrafos y fotos en el aeropuerto... Algo poco habitual para un deportista alejado de la popularidad, que empezó dando saltos cuando era un crío en Sierra Nevada y que disfruta con los videojuegos, el 'manga' y el 'anime' o las motos Harley-Davidson.

Antonio Torres Un barítono todoterreno en la lírica y en el teatro

Virginia Carrasco

Por Regina Sotorrío

Antonio Torres escala posiciones en la lírica y también en el teatro. El barítono malagueño compartió escenario con su paisano Carlos Álvarez el pasado octubre en el inicio de la temporada del Teatro de la Zarzuela de Madrid con 'Katiuska'. Allí volverá el próximo mes de mayo de la mano de 'Doña Francisquita'. Pero Torres es un profesional multidisciplinar que lo mismo hace una opereta, que graba un disco en Lituania o dirige una zarzuela en Medellín (Colombia). A todo esto suma ahora su rol protagonista en el impactante 'Carmina Burana' con el que la Fura dels Baus gira por toda España. Una potente producción en lo visual y en lo musical basada en la partitura de Carl Orff que le traerá de vuelta a casa del 25 al 27 de enero, en el marco del Festival de Teatro de Málaga. En esta propuesta, el malagueño compagina sus dos pasiones:el canto y la interpretación teatral. Profesor de Educación Infantil durante una década, Antonio Torres dejó la «comodidad» de aquel trabajo a cambio de cumplir un propósito: «A este mundo de la lírica y el teatro he venido para disfrutarlo y pasarlo bien». Y lo está cumpliendo.

César Ramírez Un cirujano general y digestivo de sólido prestigio

Por Ángel Escalera

El jefe del servicio de cirugía general y del aparato digestivo de los hospitales Quirónsalud de Málaga y Marbella, César Pablo Ramírez Plaza, está entre los cien mejores médicos de España, según el listado de la revista 'Forbes'. El doctor Ramírez Plaza, que el pasado 4 de diciembre fue uno de los galardonados con los premios Malagueños del Año que concede la redacción de SUR, es un especialista con gran prestigio en las operaciones de cáncer. Lice nciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, en la que después obtuvo el grado de doctor, hizo la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo en el Hospital Regional Carlos Haya, en el que trabajó como especialista entre enero de 2001 y marzo de 2010. Posteriormente, César Ramírez ejerció en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla hasta que en septiembre de 2017 abandonó la sanidad pública. «Estoy muy contento, porque este es otro reconocimiento nacional que recibo y es muy especial, ya que viene a significar que estamos en la línea de trabajo adecuada», dijo César Ramírez, que también destaca por su faceta solidaria al operar a pacientes sin recursos de países en vías de desarrollo.

Mario García Una multinacional de EE. UU. compra Sequel, empresa de Londres presidida por el malagueño

Félix Lorenzo

Por Pedro Luis Gómez

La multinacional estadounidense Verisk Analytics acaba de formalizar la compra de la compañía Sequel, con sede en Londres y que dirige el malagueño Mario García. Según informaron ambas partes en un comunicado conjunto, la operación está cifrada en 272 millones de euros y supondrá que la entidad inglesa, líder en el mundo del 'software' para seguros con sede en la City, se integre en un gigante mundial del llamado 'Big Data' (análisis de datos para múltiples sectores económicos), con presencia en 29 países. A escala local, según la información que han recibido los trabajadores de la sede malagueña de Sequel, con un centenar de ingenieros en sus oficinas del edificio Málaga Plaza, la decisión permitirá reforzar el peso de este centro de trabajo dentro del grupo. Los empleos actuales se mantendrán, y el plan de desarrollo prevé que se pueda llegar a unos 350 contratos en el plazo de dos años, con el objetivo de centralizar aquí el desarrollo tecnológico; mientras que la actividad comercial se mantendrá en la capital británica. Además, Mario García seguirá en principio vinculado a la firma, como responsable para Europa.

Dani Rovira El superhéroe de la taquilla salva el año del cine español

EFE

Por Alberto Gómez

Su conversión en Superlopez irrumpió en taquilla como la mejor entrada de una película española en 2018, superando a 'Campeones'. Dani Rovira tiene algo de Midas, convirtiendo en oro las producciones en las que participa, como ocurrió con 'Ocho apellidos vascos' y su secuela 'Ocho apellidos catalanes'. La adaptación cinematográfica del mítico personaje de tebeos, dirigida por Javier Ruiz Caldera, recaudó 2,2 millones de euros en su primer fin de semana. Rovira comparte pantalla con Alexandra Jiménez, Julián López, Maribel Verdú, Pedro Casablanc y Gracia Olayo en una cinta que permite al cine español volver a superar los 100 millones de euros anuales de recaudación. El actor malagueño, protagonista también de 'Miamor perdido' y 'The Mai, rumbo a Vietnam', con resultados más discretos, no ha abandonado su faceta teatral, con tiempo también para pasar por el Cervantes con 'Improviciados', cuyos beneficios dona íntegramente a doce asociaciones benéficas de Málaga. El ganador de un Goya por mejor actor revelación en 2015 mantendrá su racha este año con los estrenos de 'Los Japón' y 'Taxi a Gibraltar', películas que protagoniza. Y con las que promete volver a agitar la taquilla.

Paula Nieto La portera del futuro se cubre de oro

Nieto, con el Sant Andreu. / SUR

Por Marina Rivas

A sus 17 años y con sólo cuatro de experiencia en el waterpolo, la marbellí Paula Nieto ya alberga en su palmarés un mérito de los que no muchos pueden presumir: un campeonato del mundo. En su caso, el que alzó con la selección española juvenil en el verano de 2018. Han sido los primeros pasos como interancional de este producto del Waterpolo Marbella, pero no serán los últimos, porque su mente y su cuerpo están enfocados a llegar a lo más alto. «En lo académico, quiero aprobar la selectividad con nota y en lo deportivo, intentar ser la mejor portera de España, entrar en la selección sub-20 para el Mundial de 2019 y aspirar a ganar la Liga PREMAAT (la máxima categoría nacional», explicó en una entrevista a SUR al cierre del año.

Este es el tercer curso de la cancerbera en el Sant Andreu de Barcelona, pero el primero en el que se va afianzando en el primer equipo, que compagina con el conjunto juvenil, lo que la convierte en una de las dos únicas jugadoras malagueñas que compite en la élite nacional del waterpolo, además de Ángela Ruiz, en el Terrassa. Un talento de gran proyección y, de nuevo, con sello malagueño.

Robert Halir Nueva publicación en la prestigiosa revista 'Nature'

Migue Fernández

Por Francisco Gutiérrez

Un trabajo sobre la técnica de transmisión mediante la luz, la fotónica, ha supuesto la sexta publicación de un profesor de la UMA en la prestigiosa revista científica estadounidense 'Nature'. Robert Halir trabaja en la ETSI de Telecomunicación. Nació en Alemania, pero la carrera la estudió ya en Málaga, donde también se doctoró. Con Halir firman este artículo de 'Nature' otros cuatro profesores, de Estados Unidos y Canadá. Además, se da la circunstancia de que ha sido el editor de la revista el que ha pedido el artículo, cuando lo habitual es que los investigadores envíen sus trabajos a la espera de que sean aceptados. «Los artículos de revisión, como es el nuestro, son muy escasos; son una selección dentro de lo selectivas que son las revistas, suponen menos del 5 por ciento de lo que se publica», explicó el profesor. El Laboratorio de Fotónica y Radiofrecuencia está liderado por el catedrático Íñigo Molina Fernández y pertenece al grupo Ingeniería de Comunicaciones, líder en Andalucía en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Así fue reconocido en 2015 con el premio Andalucía de Investigación.

María de la Paz Gavilán Premio de la AECC por investigar el cáncer de colon

SUR

Por Ángel Escalera

La doctora María de la Paz Gavilán Dorronzoro, del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), recibió el premio Carmen Lavigne Hinojosa, que concede anualmente la junta provincial de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Málaga y que tiene una dotación económica de 60.000 euros. La distinción fue por una investigación sobre el cáncer de colon.

Para el adecuado desarrollo y mantenimiento de órganos y tejidos es fundamental que las células resultantes de la división celular mantengan la posición y organización correctas. Una división celular mal orientada está relacionada con una serie de enfermedades entre las que se incluye el cáncer. Según la doctora Gavilán, en el estudio que lleva a cabo se disecciona el papel de varias proteínas implicadas en la división celular. «Se trata de un proceso complejo y altamente regulado con el fin de asegurar el reparto equitativo del material genético entre las dos células hijas. Esto supone un excelente y necesario trabajo con importantes implicaciones en el cáncer ya que es una enfermedad que radica en una división celular descontrolada», explicó Gavilán.

Antonio de la Torre Doble candidatura para el actor con más nominaciones a los Goya de la historia

J. P. Gandul

Por Francisco Griñán

Casi se ha convertido en una costumbre. Pero lo de Antonio de la Torre es extraordinario. Por cuarto año, el actor malagueño ha vuelto aser nominado doblemente a los próximos premios Goya en los apartados de mejor protagonista e intérprete secundario. Y por dos películas muy diferentes que muestran su capacidad actoral, 'El reino', en la que encarna a un político en alza que se ve atrapado en una trama de corrupción, y 'La noche de 12 años', en la que da vida al expresidente uruguayo José Mujica durante su etapa de guerrillero en la que fue encarcelado por la dictadura de su país y sometido a un aislamiento que lo llevó a la locura.

De la Torre, que ganó el Goya con 'AzulOscuroCasiNegro' (2006) y ya acumula trece nominaciones en su carrera –nadie le supera–, pasó por el Festival de Málaga donde ofreció un adelanto de 'El reino'. Por esas fechas, rodaba además 'La trinchera infinita', en la que encarna a un topo del franquismo, uno de los opositores que optaron por quedarse encerrados en sus casas para no ser represaliados. Una cinta en la que comparte papel con la malagueña Belén Cuesta y que promete ser una de las películas del próximo año.

Jacobo Gómez El heredero de una larga y selecta tradición de editores malagueños

Ñito Salas

Por Antonio Javier López

La Dragona es una nueva editorial malagueña, heredera de Miguel Gómez Ediciones, el selecto sello que durante un cuarto de siglo ha reunido un más que notable catálogo, donde el ensayo ha tenido un lugar protagonista. Jacobo Gómez toma el relevo familiar con una nueva aventura que se ha presentado en sociedad con un volumen de Rudyard Kipling inédito en castellano. Una selección de discursos del autor británico a la que ha seguido la reedición de 'A la luz del día', una reedición del relato de Cavafis presentada en una selecta edición.

Porque La Dragona quiere, según los planes de Jacobo Gómez, cuidar tanto el fondo como la forma de sus libros, poniendo además especial atención en el flanco narrativo, a diferencia de su predecesora, más centrada en la poesía y en los libros de no ficción. «Las editoriales independientes están dando títulos de mucha calidad y quizá el futuro pueda ir por ahí, por pequeños sellos con libros muy cuidados», defiende el joven editor malagueño, cuyo sello se suma a una escena donde brillan, entre otras, La Señora Dalloway, El Transbordador y Applehead.

Francis Trujillo Lideró el ascenso del Asisa Alhaurín a la Liga Femenina 2

Por Juan Calderón

El Asisa Alhaurín de la Torre ha representado el gran momento que vive el baloncesto femenino en Málaga. El pasado mes de mayo, el conjunto malagueño logró el ascenso a la Liga Femenina 2, la segunda categoría nacional tras resultar vencedor en la fase final disputada en Málaga. Clave en el éxito del conjunto de Alhaurín de es su técnico, Francis Trujillo, que supo rentabilizar al máximo a un grupo de jugadoras que no partían como favoritas en las quinielas. El ASISA derrotó al Adareva de Tenerife, que era el favorito, y al Unicaja, que tenía a su favor el jugar en su cancha, pues la fase final se celebró en el pabellón de Los Guindos. Trujillo pertenece a una familia de reconocidos entrenadores de formación que tan buena labor realiza en el baloncesto de base malagueño. Su equipo está pagando el peaje del estreno en la segunda categoría nacional y tendrá que pelear hasta el final de la temporada para mantenerse. La experiencia de Trujillo, que fue asistente en el Clínicas Rincón cuando el desaparecido equipo malagueño militaba en la LEB, resultará clave.

Inés Barba Una abogada malagueña en la Corte Penal Internacional

Salvador Salas

Por Juan Cano y Álvaro Frías

Inés Barba Novoa llegó a Málaga bien pequeña. Nacida en Ginebra (Suiza), a los once años se trasladó a la tierra de su padre, que la adoptó, sintiéndose «una malagueña más». Creció y estudió en la capital costasoleña, sumergiéndose en el mundo de la abogacía, en el que no tardaría en atraerle el derecho penal. En el pasado mes de marzo, después de años de trabajo y especialización en esta rama, recibió una comunicación «muy emocionante»: fue aceptada para formar parte del turno de oficio de la Corte Penal Internacional de La Haya.

Entre los 17 letrados españoles que integran esta relación, ella es la única andaluza y malagueña en formar parte, algo por lo que fue felicitada por el Colegio de Abogados de Málaga. El formar parte de este listado, que está compuesto por 700 letrados a nivel mundial, es una «gran responsabilidad», según indicó la abogada a este periódico. Ahora podrán recurrir a ella tanto interesados en que lleve la acusación o la defensa de algún caso, ya que está habilitada para actuar ante la Corte Penal Internacional, cuya sede se encuentra en la Haya, en Holanda. Este órgano jurisdiccional «es la instancia judicial más alta a nivel mundial, con lo cual, poder pleitear allí «es emocionante». Así, esta se enfrentará a delitos «muy específicos, que no se pueden ver en ningún país». Son casos de genocidio, crímenes de guerra, contra la humanidad o de agresión. «Este último aspecto se ha incorporado recientemente para encuadrar asuntos como por ejemplo el uso de fuerzas armadas en naciones para producir un cambio político, para favorecer la esclavitud o someter a la población», explicó.

Premios por el 28-F La Junta reconoció en Málaga el talento de personas y entidades

SUR

Por Antonio M. Romero

Con motivo de la celebración del Día de Andalucía, el 28-F, la Junta entregó en la provincia los galardones a doce personas y entidades que en el último año destacaron en sus respectivos campos en un reconocimiento a su talento y su apuesta por Málaga. En esta ocasión recibieron la Bandera de Andalucía el humorista Manolo Sarria; la Unidad Dermatológica del Hospital Costa del Sol; la Asociación Incide; la Unión de Cooperativas Paseras de la Axarquía (UCOPAXA); la Asociación de Lucha contra las enfermedades renales; la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil; la actriz Adelfa Calvo; el sexólogo Francisco Cabello;la Escuela Superior de Arte Dramático; la Federación Malagueña de Baloncesto;la Red de Voluntariado de la Sierra de las Nieves; y la empresa Freepik. La entrega tuvo lugar en un acto oficial en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones y presidida por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, y con la presencia de autoridades e invitados del ámbito de la educación, la sanidad, la economía, la cultura, el deporte y la sociedad civil.

María de Valdés Un año de crecimiento para la fuengiroleña

Valdés, a la derecha, en el podio. / Migue Fernández

Por Enrique Miranda

María de Valdés (Fuengirola, 1991) es uno de los grandes baluartes de la natación malagueña y este 2018 ha sido un buen reflejo de su trabajo y de su crecimiento como deportista. Logró una medalla de plata en el 1.500 libre del Campeonato de España Absoluto de verano y en noviembre, en los Campeonatos de España de Invierno, se coronó campeona nacional absoluta en los 400 libre. Lo hizo con su mejor marca personal, a solo un segundo de la mínima para el mundial de China. Eso en piscina, porque en aguas abiertas, su especialidad, la malagueña no se quedó atrás.

En octubre fue campeona de España en el circuito nacional de aguas abiertas. La nadadora del Liceo gallego –se marchó allí en 2017 como fichaje de lujo procedente del Fuengirola Swimming– se impuso en Benidorm en la prueba final de la Copa de España para terminar colgándose el oro. A nivel internacional, la fuengiroleña de 19 años se clasificó para el Europeo en Aguas Abiertas. Compitió, como Paula Ruiz, en el lago Lomond, a 23 kilómetros al norte de Glasgow, y terminó en el puesto veintidós.

Celia González Salva la vida a un británico que sufrió un infarto

Por Álvaro Frías y Juan Cano

Celia González Ruiz, una joven de 20 años de edad vecina de Fuengirola, salvó la vida a un turista británico que estaba sufriendo un infarto. Fue a finales del pasado mes de enero, cuando Celia cogió el cercanías para ir hasta Málaga, donde estudia Laboratorio Clínico y Biomédico. En la parada de Torreblanca, se solicitó la presencia de un médico en el andén para ayudar al varón y ella, sin ser médico ni enfermera, acudió rápidamente a la llamada para auxiliar al turista. Le practicó la reanimación cardiopulmonar (RCP), que había aprendido a realizar durante su voluntariado con Cruz Roja, hasta la llegada de la ambulancia, tras lo que ayudó a los sanitarios a asistir al británico.

Aquella mañana llegó tarde a clase, pero el justificante que le entregó el médico resumía lo que había ocurrido: «Certifico que Celia Rodríguez Ruiz ha presenciado una parada cardiaca y ha reanimado al paciente hasta nuestra llegada. Gracias a su colaboración, el paciente está vivo». Asegura que lo único que quiere es ayudar a los demás, algo que hace ya desde Cruz Roja, a la que se muestra muy agradecida: «De no ser por todo lo que me han enseñado, el hombre estaría muerto».

Rubén Ruzafa Séptimo título mundial de triatlón cross para el rinconero

Por Sergio Cortés

No es fácil alcanzar siete títulos mundiales de triatlón cross y él ya los tiene. De hecho, hasta que Rubén Ruzafa se hizo con el triunfo en el Mundial ITUel pasado 10 de julio, sólo un deportista podía presumir de este hito, el mítico sudafricano Conrad Stolz, el gran referente para el rinconero y también el gran rival a batir en sus aspiraciones de entrar en la historia. Un año más, Ruzafa ha estado en primer plano en la durísima especialidad de triatlón cross.

Arrancó la temporada como un tiro, con una preparación impecable para asaltar los dos títulos mundial, el ITU y el XTerra, y aunque cumplió el objetivo a medias es para sentirse muy satisfecho. El malagueño es el referente en el Mundial ITU, donde ha conseguido cuatro títulos en los últimos cinco años. Únicamente en 2017 no lo consiguió y cedió ante el mexicano Francisco Serrano, que este año no pudo pasar del sexto puesto en la ciudad danesa de Fyn. El espectacular rendimiento de Ruzafa en el tramo de bicicleta de montaña (27 kilómetros) le permitió luego gestionar la ventaja para conseguir el séptimo título mundial e igualar a Stolz.

José Antonio Frías Reconocimiento al exdirector de SUR, a Ana Tere Vázquez y Jiménez Smerdou

Salvador Salas

Por Antonio M. Romero

Como cada 24 de enero, festividad de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, la Asociación de la Prensa de Málaga hizo entrega de sus distinciones anuales, que en esta ocasión recayeron en el exdirector de SUR José Antonio Frías, la presentadora del informativo de la cadena SER Ana Tere Vázquez y el histórico Guillermo Jiménez Smerdou.

El Palomar de El Pimpi se quedó pequeño para el acto oficial en la que fue la reaparición pública de Frías tras cuatro años de enfermedad después de haber dejado el periódico que dirigió durante 17 años y donde antes se había curtido como redactor y ocupando diferentes puestos de responsabilidad. El periodista de Mondrón recibió el merecido homenaje de sus compañeros de profesión y del diario, que le arroparon en tan emotivo acto. Nadie podía presagiar en ese momento que apenas unos meses después, en octubre, Frías fallecería.

En su intervención, Ana Tere Vázquez defendió la profesión y la honestidad como el gran valor del periodista y Guillermo Jiménez Smerdou recibió el título de socio de honor de la asociación.

Francisco Javier Lara Distinciones para el decano de los abogados

Migue Fernández

Por Álvaro Frías y Juan Cano

Este ha sido un gran año para el decano de los abogados malagueños, Francisco Javier Lara, que ha sido distinguido con dos importantes galardones. Se trata de la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía que concede el Consejo General de la Abogacía Española y la condecoración: Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort. En el primero de los casos, es la más alta distinción que concede la Abogacía para honrar a personas destacadas en el ejercicio de la profesión y para expresar su reconocimiento y agradecimiento por su trabajo. En cuanto al segundo, Lara recibió el galardón, uno de los más importantes del ámbito jurídico español, durante un emotivo homenaje.

Por otro lado, a lo largo de este año Lara también ha logrado otro hito, como integrar la lista de vocales que fue presentada en noviembre por los grupos parlamentarios del PSOE y el PP simultáneamente en el Congreso y el Senado con los nombres de sus juristas candidatos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de ambas Cámaras. Lara la integraba en calidad de suplente.

Cristian López Una joven promesa del musical: de Simba a Billy Elliot

Alberto Ferreras

Por Regina Sotorrío

A sus 13 años, Cristian López ya sabe lo que es trabajar en una superproducción al estilo Broadway. El joven talento de Benajarafe dio el salto en 2016 a la primera línea de los musicales con su papel del pequeño Simba en el exitoso 'Rey León' instalado en la Gran Vía madrileña, y desde hace más de un año forma parte del equipo de niños que da vida a 'Billy Elliot' en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Y es este último rol el que en 2018 le ha dado más de una satisfacción. La producción 'Billy Elliot' fue la gran triunfadora de la pasada edición de los Premios del Teatro Musical. Además del reconocimiento al mejor montaje del año, la coreografía y la actriz principal, la obra recibió un Premio Excepcional a todo el elenco de niños que interpreta a ese joven que sueña con ser bailarín. Cristian López y sus compañeros de reparto quedaron además finalistas en la categoría de mejor actor, junto a nombres como Carlos Hipólito y Javier Gurruchaga. Formado en ESAEM (Escuela de Artes Escénicas de Málaga), el malagueño se trasladó hace unos años con su familia a Madrid para hacer carrera en los escenarios.

Ignacio González Un año redondo que lo confirma como uno de los grandes valores del triatlón

Por Juan Calderón

El triatleta malagueño Ignacio González ha logrado completar una magnífica temporada en su tercer año como sub-23, compitiendo ya en la distancia olímpica (1.500 metros de natación, 40 kilómetros en bicicleta de carreras y 10 kilómetros a pie). Después de dos años en los que no le acompañó la suerte por diversos problemas de salud (lesiones y enfermedades), esta campaña ha conseguido sus tres primeros podios absolutos: un oro en la Copa de Europa de Holanda, y sendos bronces en el Campeonato de España disputado en A Coruña y en otra prueba de la Copa de Europa en Valencia. Además, este alumno de criminología también logró el Campeonato de España universitario en la cita que se celebró en Rincón de la Victoria. Esta regularidad le permitió ser convocado por la selección española sub-23 para el Campeonato de Europa que se celebró en Israel. Allí, González demostró su gran nivel y lideró la prueba durante buena parte del recorrido, para acabar firmando una meritoria sexta posición. Fue un broche de altura que lo ha consagrado como uno de los más sólidos valores del triatlón nacional.

Eduardo y Amparo Vereda Cierra tras 60 años uno de los mejores restaurantes populares de Andalucía

Por Pedro Luis Gómez

Félix Lorenzo

Casi sesenta años al pie del cañón dicen mucho de la profesionalidad, entrega y entusiasmo del matrimonio formado por Eduardo yAmparo, propietarios del restaurante Vereda, que ubicado en el corazón del barrio de la Trinidad (en calle Don Juan de Austria) cerró sus puertas este verano, tras dos serios avisos de salud para los responsables del que ha sido considerado por muchos el mejor restaurante popular de Andalucía y por el que han pasado personalidades de todo tipo (en la foto vemos a Amparo abrazada a Antonio Banderas y detrás a Eduardo Vereda padre e hijo) para degustar sus famosos platos de cuchara o sus especialidades como la alcachofa rellena, el arroz con conejo, o sus frituras de pescado, aparte de sus excelentes postres. Ha cerrado, pues, el restaurante más valorado por reputados chefs que gustaban de ir a probar los guisos y platos caseros de Amparo, toda una institución, al igual que su marido, entre los trinitarios.

Julio Andrade Deja su concejalía en el Ayuntamiento de Málaga y asume la dirección del Cifal

Por Pedro Luis Gómez

El concejal del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, fue nombrado en el mes de enero miembro asociado del Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNITAR, por sus siglas en inglés) y director del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (CIFAL) que esta agencia ha abierto en Málaga gracias al convenio firmado con el Ayuntamiento, por lo que tuvo que dimitir de sus cargos como edil del equipo de gobierno de la capital malagueña, donde era responsable de las áreas de Turismo y Derechos Sociales.

Como director del nuevo centro CIFAL, Andrade se encarga del cumplimiento de los objetivos de la red UNITAR, así como de su control y monitorización y será el máximo representante de esta agencia de Naciones Unidas en aquellos eventos que organice el centro de Málaga. Además, es el encargado de llevar a cabo el programa formativo de CIFAL y representará a UNITAR en eventos internacionales. El acto de inauguración de la nueva sede, en la conocida como 'Casita del Jardinero' fue un acontecimiento de importante relevancia.

Doctor Fernando Urdiales Único representante español en un comité mundial de estética

Por Pedro Luis Gómez

El médico malagueño Fernando Urdiales Gálvez, director propietario del Instituto Médico Miramar, fue elegido vicepresidente nacional de la Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico que este año ha celebrado su XXVI edición en Palma de Mallorca. La Sociedad Española de Láser Médico Quirúrgico es la más prestigiosa a nivel nacional en lo que al empleo de tecnologías de láser y luz se refiere. Cuenta en la actualidad con más de 280 socios y está hermanada con la European Laser Association y con otras sociedades americanas.

Igualmente, este reconocido médico malagueño ha sido elegido para formar parte de un comité mundial de expertos para analizar, evaluar y tratar los malos usos y los posibles efectos adversos de los rellenos faciales. Este comité formado por 23 médicos en todo el mundo, instituido por uno de los principales laboratorios del sector, se reunirá por vez primera para analizar sus funciones y trabajo el próximo mes de enero en Londres. Urdiales será el único médico español designado para este grupo de expertos mundiales. Igualmente, su papel para que Málaga se consolide como sede del Congreso de la Sociedad Española de Medicina Estética ha sido también decisivo.

Sergio Cuberos La apuesta ganadora de los 'super' con marca malagueña

Ñito Salas

Por José Vicente Astorga

Podría haber seguido como enfermero en la sanidad pública, pero eligió después de cinco años ser la tercera generación de comerciantes –su abuelo probó suerte en Málaga desde Huétor Tájar, y su padre llevaría varios puestos en el mercado de Atarazanas– con un proyecto que sigue creciendo. Tras colgar la bata, se puso a pelear por el negocio que había iniciado con 85.000 pesetas de 1978 para alquilar un puesto de charcutero en un supermercado en Alameda de Colón. Diez años después, tras adquirirlo, abría su segundo establecimiento. Fue el primer paso en el origen de Maskom, un proyecto familiar que no sólo ha sobrevivido a la extensa nómina de marcas locales que desaparecieron o fueron absorbidas sino que hoy es la única referencia malagueña en un sector fuertemente concentrado. La cadena cerrará 2018 con su establecimiento número 54 y 840 empleos, 720 de ellos directos, y una facturación superior a los 94 millones de euros. Cuberos, vicepresidente de la CEM, es la voz de los polígonos y parques empresariales de Málaga y también uno de los pioneros en Euromadi, la central de compras que representa el 25 por ciento de la distribución española.

Francis Alonso Un año fantástico antes de dar el salto al profesionalismo

Por Juan Calderón

El malagueño finaliza esta temporada su experiencia en la liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA) en la que ha competición durante cuatro años con la Universidad de Greensboro y en la que se ha confirmado todas las expectativas que se generaron con él hace sólo unos años. Alonso se ha convertido en uno de los jugadores nacionales más prometedores con una constante evolución en su juego. El escolta formado en la cantera del Unicaja ganó el título de la conferencia Southern a comienzos de año, siendo el máximo anotador y siendo elegido MVP, para clasificarse para el la fase final del campeonato universitario, el March Madness.

Su buen año le valió ser preseleccionado por la Sergio Scariolo con la selección absoluta, aunque luego no pasó el corte para el equipo que disputó los partidos de clasificación para el Mundial en junio. Esta temporada sus medias anotadoras rondan los 20 puntos, se ha convertido en el mejor triplista de la historia de su universidad y esta considerado como uno de los tres mejores tiradores de toda la NCAA, una consideración muy a tener en cuenta si se valora que en esta competición hay 4.236 jugadores en 353 equipos, además de ser el máximo anotador europeo. Cuando acabe su ciclo académico y deportivo en Estados Unidos en 2019, llegará el momento de las decisiones para él. El Unicaja tiene sus derechos en España.

José Luis Gessa A sus 83 años consigue su primer galardón literario

Salvador Salas

Por Francisco Griñán

Nunca es tarde. Esa fue lo que nos enseñó José Luis Gessa cuando el pasado junio recogía su primer galardón literario. A los 83 años. Natural de Cádiz, hizo la mili en la base aérea de Málaga y, tras una vida de trotamundos que lo llevó hasta Brasil, regresó a la Costa del Sol para vivir cerca de sus hijos. «Nunca he dejado de estudiar, aunque me puse a escribir en serio cuando regresé a Málaga», reconocía este matricero jubilado del mundo de la automoción que, pese a no tener el bachiller, regresó a la escuela, ingresó en la universidad y acabó sacándose incluso un doctorado en Economía.

Se apuntó a las clases de la Escuela de Adultos Puerto de la Torre, donde encontró la motivación para ponerse a escribir sus experiencias. Y comenzó con su propia luna de miel, que hizo a bordo de su Rieju 125 con la que devoró kilómetros hasta Madrid y vuelta. Seis décadas después, el entonces piloto decidió subirse de nuevo a las dos ruedas para dejarlo por escrito. 'El viaje en moto' conquistó al jurado del Concurso de Relatos Cortos para Centros de Educación Permanente, que le concedió uno de sus accésits.

Sole López Un gran bautizo con las 'guerreras'

AFP

Por Pedro Luis Alonso

La capitana del Rincón Fertilidad de balonmano, Sole López, ha cerrado a sus 26 años un 2018 que ha resultado casi perfecto. Por un lado, fue nombrada Mejor Extremo Izquierdo de la pasada campaña en la Liga Guerreras Iberdrola, y esto ha venido acompañado de su convocatoria por la selección absoluta. Su primera llamada fue en septiembre, y en diciembre participó en el Europeo de Francia convirtiéndose en la quinta malagueña que juega una gran competición con el combinado español. Además, ha tenido un protagonismo más importante de lo previsto en cuanto a aportación realizadora (23 dianas en seis partidos), la segunda de su equipo. López también ha vivido días felices en su club, el Rincón Fertilidad.

Jugó por primera vez una competición europea, la Challenge Cup, con el pase a cuartos de final, y en la Liga Guerreras Iberdrola 2018-19 su equipo se ha postulado como aspirante al título, al situarse líder antes del parón de diciembre. Para colmo, su hermana gemela, Espe López, ha vuelto al conjunto tras un periplo en Córdoba.

Amelia Bayo Una malagueña en el cielo de la astrofísica

Max Alexander

Por Regina Sotorrío

La joven Amelia Bayo (1981) lidera en Chile un proyecto para la construcción de los espejos de un sistema gigante de telescopios. Con él espera responder a la pregunta que le obsesiona desde que fue consciente del inmenso y complejo universo que nos rodea: ¿Cómo se forma un planeta? Amelia Bayo es profesora del Instituto de Física y Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso (Chile) y está al frente del Núcleo Milenio de Formación Planetaria.

El año pasado ganó una subvención del Gobierno chileno de un millón de dólares para llevar adelante una iniciativa que revolucionará la manera de ver los cuerpos celestes. Esta antigua alumna de las Teresianas empezó estudiando Matemáticas, primero en Málaga y después en Madrid. Terminó la carrera de Matemáticas con la especialidad de Astronomía y Geodesia, comenzó dos doctorados en Inteligencia Artificial y en Astrofísica, y realizó su tesis en el Centro de Astrobiología. De ahí daría el salto a Chile, al Observatorio Europeo Austral. Después (con otros contratos y proyectos entre medias) se sacaría unas oposiciones para la Universidad de Valparaíso.

Miguel Rodríguez El Muelle Uno transforma la oferta de ocio de Málaga

Salvador Salas

Por Pilar Martínez

El Muelle Uno no sólo es ejemplo de integración del puerto en la ciudad sino que estos 45.000 metros cuadrados de suelo, en los que marcas de referencia dan vida a unos 14.000 metros cuadrados de comercios y de restaurantes, han transformado la oferta de ocio de la capital de la Costa del Sol. La única estrella Michelín de la capital, José Carlos García, el primer Hard Rock de Málaga a punto de abrir, junto a negocios que mueven siete millones de euros se concentran en una nueva zona de esparcimiento que invita al paseo, al disfrute de la gastronomía y al impulso del turismo de compras. Muelle Uno se ha convertido en un reclamo que este año ha atraído a 11 millones de visitantes, con los que este centro espera alcanzar los 60 millones de visitas desde que fue inaugurado en noviembre de 2011. Miguel Rodríguez, presidente de la sociedad Muelle Uno Málaga, recordó que este proyecto «fue fruto de una gran dosis de malagueñismo de las empresas Edipsa, Myramar, Unicaja Banco y Malika, que en plena crisis económica se lanzaron a una inversión de 58 millones de euros». La iniciativa se ha convertido en una visita turística obligada cuando se recala en Málaga.

Marta Hernández La mejor nota de selectividad desde 2010

Por Francisco Gutiérrez

Marta Hernández Arjona ha tenido este año la mejor nota de selectividad en toda la serie histórica, desde 2010, cuando se modificó la prueba y puntúa hasta un máximo de 14. Marta tenía un 10 en Bachillerato y en la selectividad sacó un 9,963, con una nota final de 9,985. Sumando las notas de la fase de admisión, alcanzó el 13,935. Marta vive en Cortijo Alto, en la zona de Teatinos. Y en el IES Torre Atalaya ha estudiado ESO y Bachillerato. En la UMA se ha matriculado en Medicina. Como alumna con altas capacidades intelectuales, ha participado en los talleres GuíaMe-AC-UMA. Es una joven inquieta, que con 4 años empezó a estudiar piano y ha conseguido terminar el grado profesional en el conservatorio Manuel Carra. Le encanta la lectura aunque este último año «he tenido que dejarlo un poco de lado, por falta de tiempo». Y se muestra una entusiasta del cine y las series. Quizás de ahí su pasión por la interpretación, hasta el punto de que «algún día me gustaría estudiar arte dramático». En los idiomas se defiende bastante bien: además del inglés, habla francés con fluidez y «un poquito» de italiano.

Damián Quintero Más éxitos para el mejor karateca español de la historia

Efe

Por Enrique Miranda

El karateca criado en Torremolinos empezó el año consolidando su número 1 mundial y revalidando el título de campeón en katas en la Liga Mundial celebrada en Dubai. El objetivo de la temporada volvía a ser el mismo de las últimas campañas:ganarlo todo. La exigencia de Damián Quintero es máxima, propia de uno de los mejores karatecas de todos los tiempos. En el Campeonato de España disputado en marzo no tuvo rival; se proclamó campeón nacional en la modalidad de katas por sexta vez consecutiva, al vencer en la final al valenciano José Manuel Carbonell, por 5-0.

La siguiente prueba de nivel fue poco después, en abril, en el Campeonato de Europa en Novi Sad (Serbia). El resultado fue el mismo: el torremolinense se alzó con el oro tras batirse en la gran final contra el turco Ali Sofuoglu. Otro logro para el enorme palmarés de Quintero. El único punto gris de su temporada, si se puede considerar así, fue en el Mundial de Madrid, en noviembre. Se plantó en la final, pero no pudo con el japonés Ryo Kiyuna y se tuvo que conformar con la plata. Aún así, fue un 2018 sobresaliente para Quintero, que sigue con su mente puesta en los Juegos de Tokio 2020.

Juan Bellón Un médico que destaca en la investigación

Por Ángel Escalera

El médico de familia en el centro de salud de El Palo Juan Bellón lidera el 'ranking' de los investigadores que sacan adelante proyectos científicos en el campo de la atención primaria andaluza. Este facultativo es el coordinador de un grupo de investigadores. Las líneas de estudio que llevan a cabo desde hace 15 años hacen referencia a la predicción de las enfermedades mentales. El objetivo de esos trabajos es, por un lado, ser capaces de predecir cuándo va a aparecer un episodio de depresión, de ansiedad o de dependencia al alcohol y, por otro, poder prevenir esos padecimientos.

Tanto Bellón como sus compañeros han centrado su actividad investigadora en el campo de la salud mental. «Lo importante es focalizar el trabajo en un área determinada. Tenemos muchos proyectos, entre otras cuestiones porque trabajamos en grupo. Desde 2003, aproximadamente, hemos recibido más de cinco millones de euros de financiación pública competitiva», explicó. Muchos de los trabajos científicos efectuados por Bellón se aplican de forma práctica en el día a día de su labor como médico de familia.

Pablo Aranda Firma su año más dulce: nueva novela y pregón de la Feria

Migue Fernández

Por Alberto Gómez

Pocos escritores tumban las imposturas literarias como Pablo Aranda. El orgullo henchido por los reconocimientos le dura lo que tarda el niño en salir del colegio, aunque este año ha sido especialmente dulce. Publicó 'La distancia' en mayo, una novela ágil, repleta de personajes apátridas y poliédricos, que continúa apareciendo cada semana en la lista de los libros más vendidos. La historia, marcada por su personalísimo estilo, supone un doble viaje con tintes de drama social y más acción que en ninguna otra de sus obras. En agosto pronunció el pregón de la Feria de Málaga, siguiendo la estela de autores como María Victoria Atencia, Rafael Pérez Estrada o Antonio Soler, a quienes rindió homenaje mediante un texto empeñado en recordar «la hospitalidad histórica» de la ciudad: «Sigamos siendo así, sigamos considerando de Málaga a la gente que esté aquí, traiga el acento que traiga». En octubre, para redondear un año cargado de buenas noticias, el articulista de SUR fue nombrado director de Actividades de la Fundación Manuel Alcántara, a quien considera «el maestro». Y en 2019 no parece que vaya a bajar el ritmo; ya ultima su próxima novela y prepara un libro infantil.

Enrique García El cineasta estrena su segunda película, el 'thriller' 'Resort Paraiso'

Ñito Salas

Por Francisco Griñán

En la generación de cineastas que han tomado al asalto el mundo del cine sin salir de Málaga, el director Enrique García ocupa un lugar de referencia en los títulos de crédito. Tras su debut con el drama carcelario '321 días en Michigan', el realizador estrenó el pasado abril 'Resort Paraiso', un 'thriller' con toques de terror que no escondía la gran devoción del autor por el cine de género. Una pareja en crisis –encarnados por Virginia DeMorata y Rafael Castillo-Romero– se instala como okupas en un hotel que cierra por la temporada de invierno, mientras tratan de pasar inadvertidos a los ojos de los seguratas. Precisamente, García rodó la película en el mismo establecimiento en el que ideó esta trama cuando pasaba unas vacaciones con su familia, el hotel Sol Timor de Torremolinos. «Es precioso verlo lleno de gente, pero es desolador contemplarlo vacío. Es como un paraíso muerto y congelado, que estimula la imaginación y no para cosas buenas», explicó el autor que ya tiene una tercera película a la vista, 'La mancha negra', en la que volverá a apostar por el cruce de influencias. En este caso, una mirada tarantiniana para un argumento andaluz y lorquiano.

María Torres Un bronce mundial que certifica su imparable crecimiento

Germán Pozo

Por Sergio Cortés

Tiene 21 años, pero hace ya tiempo que no se puede hablar de ella en futuro, sino en presente. María Torres es ya una clara realidad en el kárate español e internacional. Este 2018 ha servido para certificar su imparable crecimiento, lo que la convierte en una firme aspirante a acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020. Ese es el gran sueño de esta malagueña que decidió dejar atrás su preparación fuera (primero en la Blume y luego en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid) para volver a casa. Si en 2017 la deportista malagueña dio pasos notorios para confirmarse como una de las mejores sub-21 del mundo, en este año que concluye ha subido el escalón definitivo al formar parte del cuarteto español que consiguió el bronce por equipos en el Mundial absoluto celebrado en el WiZink Center de Madrid. No se puede decir que el kárate no esté en los genes de María Torres, ya que su padre, Eugenio, fue cinco veces campeón de España también de kumite. Ahora ejerce de entrenador en casa para tutelar a un diamante del deporte español que empezó a pulirse ya a los tres años, cuando hacía sus pinitos en el tatami.

Raúl José Castillo Gestos que definen a las buenas personas

Ch. Márquez

Por Charo Márquez

Raúl José Castillo fue noticia por devolver algo a su propietario. Algo que no debería ser objeto de atención sino fuera porque lo perdido era un monedero con más de 5.500 euros. Castillo, gerente del supermercado Mercadona de Cancelada, en Estepona, encontró en un carrito, mientras revisaba la tienda antes de la apertura, una billetera. Al abrirla, se le puso el corazón en la boca y la cerró rápidamente porque le sorprendió tal cantidad de dinero. Su dueño, Peter Steenbahkens, un empresario holandés afincado en Estepona, lo dejó olvidado la noche anterior sobre el carro del supermercado cuando hizo la compra. Como en el interior iba su pasaporte y las llaves de casa, al llegar a su domicilio vio que lo había extraviado y regresó al supermercado; preguntó si alguien lo había hallado, pero no lo encontró, así que lo dio por perdido. Pero tras dos días de depósito en el supermercado, como manda el protocolo de la tienda, Raúl lo entregó a la Policía Nacional que localizó al propietario. El cuerpo de seguridad reconoció el buen comportamiento de Raúl nombrándole Ciudadano Ejemplar. El dueño del monedero también recompensó su honradez.

Carlos Álvarez Un doctor honoris causa de la UMA en lo más alto de la lírica

Salvador Salas

Por Regina Sotorrío

El barítono malagueño Carlos Álvarez cierra un 2018 en lo más alto de la lírica, con óperas en los principales templos de la música de todo el mundo. El Royal Opera House de Londres fue su última parada del año con 'Simon Boccanegra' y, tras el descanso navideño, le espera un 'Falstaff' en la Ópera de Viena. Pero, más allá del escenario, el cantante sigue sumando nuevos hitos a su trayectoria. En mayo, Carlos Álvarez se convirtió en el primer músico investido doctor honoris causa por la Universidad de Málaga. Y lo hizo tras serle impuesto, también por primera vez en la historia de la UMA, un birrete bicolor (celeste y amarillo) en un guiño hacia la Facultad de Filosofía y Letras que propuso su nombramiento y la de Medicina, donde cursó hasta cuarto de carrera. De su discurso se desprendía un mensaje claro: «Mi objetivo vital está más cerca del compromiso que de la gloria». Y ha dejado claro que no son solo palabras. Carlos Álvarez es uno de los principales altavoces del movimiento ciudadano que pide el Auditorio de la Música para Málaga. El malagueño protagonizó hace una semana un brillante concierto reivindicativo en el Edgar Neville que demostró el peso de la lírica en la provincia.

Álvaro Carrillo La proyección internacional de un joven arquitecto

F. G.

Por Antonio Javier López

Con menos de 30 años formó parte de uno de los equipos finalistas en el concurso para dar forma al Guggenheim de Helsinki. Aquello fue en 2015 y desde entonces hasta ahora, la trayectoria internacional de Álvaro Carrillo (Málaga, 1986) se ha afianzado, con especial relevancia en este año que termina. No en vano, el joven malagueño ha sido seleccionado para formar parte del Pabellón de España en la Bienal de Arquitectura de Venecia, además de figurar entre los finalistas en los Premios de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea-Premio Mies van der Rohe por el proyecto Casa Boquera, desarrollado junto al artista malagueño Ernesto Artillo.

De forma paralela, Carrillo ha firmado el diseño de la ambiciosa exposición dedicada a Imperio Argentina que ha podido verse este 2018 en el Palacio Episcopal, bautizado ahora como Ars Málaga.

La naturaleza, el paisaje y el desarrollo de una arquitectura sostenible son algunas de las pautas del trabajo de un joven arquitecto malagueño que después de formarse en el extranjero ha decidido también durante este año instalar su estudio en la capital.

Investigadores Hospital Clínico Demuestran la relación entre las bacterias intestinales y la diabetes tipo 1

Por Ángel Escalera

Investigadores malagueños del Hospital Clínico han demostrado la relación entre la microbiota intestinal (bacterias intestinales) y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1. Los resultados, que han sido publicados en la prestigiosa revista de alto impacto, 'Diabetes Care', abren una nueva línea estratégica de terapia para prevenir o tratar la enfermedad a través de la flora intestinal. El estudio lo han dirigido María Isabel Queipo Ortuño y José Carlos Fernández García y en él han participado Daniel Castellano y Lidia Sánchez. Los cuatro están vinculados al Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) y al Centro de Investigación Biomédica en Red de Obesidad y Nutrición (CIBEROBN).

El estudio analiza el perfil de la microbiota intestinal, su capacidad funcional, la inflamación y la permeabilidad intestinal en una quincena de menores afectados con diabetes tipo 1, otros 15 con MODY2 (un tipo de diabetes monogénica de causa autoinmune) y otros 13 chicos sanos. Los pacientes fueron reclutados en el servicio de pediatría del Hospital Materno Infantil por la investigadora Isabel Leiva.

Loren Entrada por la puerta grande en la élite del fútbol español

Juan José Úbeda

Por Sergio Cortés

Hace un año Loren estaba en el filial del Betis, con el que brillaba en Segunda B, y contaba con propuestas de Segunda para marcharse cedido. Pero de repente el máximo responsable deportivo del club, Lorenzo Serra Ferrer, y el entrenador del primer equipo verdiblanco, Quique Setién, hicieron una apuesta de lleno por el delantero marbellí. Al haber superado los 23 años, optaron que hacerle ficha profesional al filo de que se cerrara el mercado invernal, el 30 de enero. Yél dio la campanada. El hijo de aquel Loren que coleccionó ascensos a Primera con distintos clubes (incluido el equipo de su Marbella natal) y que se siente sevillista (por su pasado en el cuadro del Pizjuán) deslumbró en su debut con dos goles frente al Villarreal y fue clave en la segunda parte del campeonato, cuando el Betis logró clasificarse para la Liga Europa. Su excelente rendimiento en los últimos meses hizo que Julen Lopetegui lo incluyera en una preselección para acudir al Mundial de Rusia. Humilde y, como se dice, con la cabeza 'bien amueblada', no olvida sus raíces y trata de aprender todos los días. Asentado en el conjunto verdiblanco, su reto es llegar a la selección.

Carlos León Autor del cartel anunciador de la Feria de Málaga

Salvador Salas

Por Juan Soto

El arquitecto malagueño Carlos León Sánchez fue el encargado de diseñar el cartel anunciador de la Feria de Málaga de este año. Su obra, titulada '¡Juega tu Feria!', fue seleccionada tras imponerse en una votación popular a otros cuatro finalistas en un concurso organizado por el área de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga. El trabajo estaba diseñado en 3D y en él se visualizaban elementos típicos del horizonte malagueño a modo de bodegón. Sánchez obtuvo el 58,01% de los votos (2.688 de más de 5.000).

Tras resultar elegido ganador, el autor de la obra se mostró entusiasmado y sorprendido y explicó que su intención era representar la Feria «como si fuera un juguete de cartulina, con muchos colores y materiales plásticos». Para el trabajo eligió los elementos más representativos del Centro como la Farola, las biznagas, la noria del Puerto, los espetos y los plasmó junto a cajas en diferentes colores como si fuera un bodegón a punto de fotografiarse. Gracias a este reconocimiento, el autor malagueño se hizo además con un premio de 3.500 euros.

Julio César Dely Valdés El filial logra bajo su batuta el primer ascenso deportivo a Segunda B

SUR

Por Sergio Cortés

Hasta este 2018 se le había resistido al filial del Málaga el ascenso a Segunda División B por méritos deportivos; es decir, en los terrenos de juego. Sí lo consiguió dieciséis años antes, pero gracias al descenso del Granada por sus problemas económicos. Pese a que años atrás se habían emprendido proyectos de mucho empaque, el objetivo nunca se cumplió y los 'play-off' fueron un obstáculo insalvable. El Atlético Malagueño rompió el maleficio el 27 de mayo. Se benefició, sin duda, de su condición de campeón del grupo IX, lo que le dio la opción de lograr su objetivo en una eliminatoria entre campeones. A comienzos de año el club decidió prescindir de Manel Ruano para darle la batuta del equipo a Julio César Dely Valdés. El máximo goleador de la historia del Málaga en Primera recogió a un grupo que iba líder y acabó por mantenerlo en esa posición, pero con mejores cifras en defensa. Yahí se consolidó el ascenso. Tras empatar a cero en casa con el Yeclano, el filial igualó a uno en tierras murcianas y al fin subió a Segunda B.

Tate Aráez Hollywood premia sus escenarios para 'Juego de tronos'

Salvador Salas

Por Francisco Griñán

A Tate Aráez nadie lo puede discutir su buen ojo. Se conoce España de arriba abajo, pero lo suyo no son los destinos turísticos. Él es más de escenarios. Y de cómo quedaría ese paisaje o ese monumento en una pantalla. Este año, grandes producciones internacionales como 'The Crown' o 'Terminator 6' le han encargado la búsqueda de sus localizaciones en nuestro país, aunque su gran reconocimiento le llegó el pasado abril por los escenarios naturales de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', con los que logró el premio a la mejor serie de época en la gala de los Location Managers Guild International Awards (LMGI - Premios Internacionales del Sindicato de Localizadores) de Hollywood. El 'scout' malagueño subió al escenario del Alex Theatre de Glendale (Los Ángeles, California) para recoger el galardón a los mejores escenarios de exterior, revalidando así este reconocimiento que ya obtuvo en 2016 por esta misma serie de HBO. Hijo del histórico lateral derecho del Málaga Nicolás Aráez, el cineasta seleccionó el anfiteatro romano de Itálica, el monumento natural de Los Barruecos y el islote de San Juan de Gaztelugatxe, donde los dragones de la serie fueron los grandes protagonistas.

Duane da Rocha El regreso a lo grande de una nadadora especial

Migue Fernández

Por Enrique Miranda

La mejor nadadora malagueña de las últimas temporadas recordará este 2018 como el año en el que volvió a disfrutar de la natación. Duane da Rocha, nacida en Brasilia en 1988, pero residente en la Costa del Sol desde que era niña, sabe perfectamente lo que es estar en lo más alto del mundo del deporte, pero también sentir toda la presión y la soledad del deportista de élite. Tras una mala racha a nivel psicológico, la espaldista decidió el pasado mes de enero volver a entrenarse en Málaga tras casi un año en el dique seco. Tras algo más de dos meses de entrenamientos, se plantó en el Campeonato de España celebrado en Inacua y ganó dos medallas de oro (50 y 100 espalda). Después logró dos medallas en los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018, y compitió en el Europeo de Glasgow , también con la selección nacional. Da Rocha volvió a sonreír en el agua, en una etapa de su vida en la que ya piensa más en el futuro tras su carrera como deportista. Por su cabeza ronda la palabra retirada y, cuando tome la decisión de manera oficial, podrá hacerlo con la cabeza bien alta y con la satisfacción de haber estado compitiendo, y disfrutando, hasta el último momento.

Manuel Luiggi, 'Moli' El alma del regreso del BeSoccer Antequera a la élite del fútbol-sala

Por Juan Calderón

El regreso del BeSoccer UMA Antequera a la Primera División del fútbol-sala nacional ha sido una de las grandes noticias en el panorama deportivo malagueño en 2018. Detrás de este éxito ha estado una vez más Manuel Luiggi 'Moli', el veterano entrenador que dirige al conjunto universitario desde hace 25 años, devolvió al UMA a la élite después del ascenso de 2015. El equipo antequerano promocionó después de derrotar al Betis en las eliminatorias por el ascenso de forma clara.

El hecho de haber logrado un segundo ascenso a la máxima categoría nacional le valió a Moli para ser premiado con el galardón al mejor entrenador de Segunda División. Una vez comenzada la temporada el técnico recibió otro reconocimiento, esta vez por parte del Comité de Entrenadores de la RFEF, que lo distinguió con el galardón 'Ramón Cobo' por su trabajo en la categoría de plata en el pasado curso. Ya en Primera, está siendo una temporada realmente complicada para el UMA, que tendrá que pelear hasta el final del campeonato para mantenerse entre los mejores del fútbol-sala nacional.

Ricardo Borrego y Álvaro Morales, socorristas Salvaron la vida a una mujer y a un hombre que se habían metido en una playa de Mijas

I. G.

Por Iván Gelibter

Ricardo Borrego y Álvaro Morales apenas tenían 23 años este pasado verano, pero ambos ya pueden decir con orgullo que le han salvado la vida a dos personas. Estos dos jóvenes malagueños trabajaban como socorristas en las playas de Mijas, y el pasado mes de agosto tuvieron que lanzarse al agua –con olas, corrientes y medusas– para salvar la vida de un hombre y una mujer que decidieron bañarse a pesar de que ondeaba la bandera roja en la playa de El Ejido del municipio costasoleño, limítrofe con la playa canina de Fuengirola.

Ni Álvaro ni Ricardo van a olvidar aquel día, señalaron entonces. En el caso del primero, era su segundo día de trabajo. «La verdad, espero que todos los días no pasen cosas así, pero sí tengo claro que estamos preparados si finalmente sucede algo así», aseguró. Por su parte, Ricardo relató que aquel era su último día de trabajo. «Menuda despedida en un verano medio tranquilo», dijo entonces con una sonrisa. «Pero esto es así, no pasa nada, hasta que pasa», sentenció. Unos héroes locales.

Antonio Soler 'Sur', una «obra maestra» premiada con el Juan Goytisolo

Francis Silva

Por Alberto Gómez

Tiene 'Sur', la última novela de Antonio Soler, publicada en septiembre y distinguida con el Premio de Narrativa Juan Goytisolo, algo de carrera de larga distancia que ha requerido «un doble sprint», ese esfuerzo final que los atletas hacen para llegar más lejos «cuando parece que el cuerpo ha dado todo de sí mismo». El escritor malagueño ha vuelto a casa convertido en director de una gran orquesta formada por más de 200 personajes que le han obligado a tomar riesgos insólitos en su carrera y utilizar diferentes técnicas narrativas. Como un artesano, Soler moldea el lenguaje en función de cada contexto para construir «una torre de Babel donde caben lo poético y lo obsceno, lo frívolo y lo filosófico». El resultado, coinciden editores y críticos, «es una obra maestra».

Durante más de 500 páginas, Soler toma el pulso de Málaga un día cualquiera de agosto, hace dos años, jugando a levantar los tejados para espiar a sus habitantes, como fantaseaba cuando era niño: «Quería ser invisible para entrar en las casas, porque estoy convencido de que en cada persona hay una novela». Aunque ha necesitado músculo literario para levantar 'Sur', la mayor influencia que reconoce «es la calle», antes de citar a Albert Camus: «Han sido mi corazón y mi carne los que han escrito bien y no mi inteligencia».

Aunque Málaga nunca aparece nombrada, las historias de la novela discurren por sus barrios y rincones, como Portada Alta, La Luz o la estación María Zambrano, un callejero que «emparenta la ciudad con el Nueva York de 'Manhattan Transfer', el Berlín de 'Berlin Alexanderplatz' o el Dublín de 'Ulises'», según Joan Tarrida, director de Galaxia Gutenberg. El autor de 'Las bailarinas muertas' trabaja ya en su próximo libro.

Aída Auñón La mejor alumna de la Escuela de Industriales de la UMA

Fran Acevedo

Por Francisco Gutiérrez

La Escuela de Ingenierías Industriales de la UMA ha reconocido la excelente trayectoria de su ya ex alumna Aida Auñón. En una carrera eminentemente masculina (más del 80% del alumnado son hombres), la mejor de la promoción ha sido una mujer. Ha estudiado el grado de Ingeniería Mecánica, con el mejor expediente de su promoción. Y ha cursado también el máster en Ingeniería Industrial, con la mejor calificación, un 9,03. Pertenece a la primera promoción de los nuevos grados, implantados con el plan Bolonia. Aida Auñón estudió en Maristas y después Secundaria y Bachillerato en Teresianas. Con un 13,33 en selectividad, su nota estuvo entre las diez mejores de la UMA, y fue la mejor nota de admisión al grado de Ingeniería Mecánica. Sus buenas notas le brindaron la oportunidad de trabajar en el departamento de Máquinas y Motores Térmicos, primero con una beca de colaboración del Ministerio de Educación y después con la beca de iniciación a la investigación de la UMA. Su trabajo de investigación en este departamento, relacionado con los motores Stirling, se presentó como ponencia en un congreso internacional.

Jesús Díaz Debuta con éxito en una novela de intriga sobre Málag

Por Ángel Escalera

El malagueño Jesús Díaz Domínguez ha debutado en el género literario de la novela con 'Biznaga de sangre', una obra en la que la intriga que se desprende de una serie de crímenes cometidos a mediados de siglo XX se da la mano con un paseo histórico y artístico por Málaga. La novela, publicada por Ediciones del Genal, es la primera parte de una trilogía protagonizada por el inspector de policía Juan Sarmiento. Si 'Biznaga de sangre' se desarrolla en la capital malagueña, la segunda entrega se centrará en Úbeda (Jaén) y la tercera en Jerez de los Caballeros (Badajoz), aunque siempre con Málaga como referencia en las tramas.

La novela conjuga con habilidad la intriga con la historia de Málaga y la presencia de emblemáticos edificios de la ciudad. Mención especial merece la descripción que Jesús Díaz lleva a cabo de la Catedral de Málaga y de las capillas que hay en el interior del templo. Las muertes violentas que se van produciendo, y que mantienen en vilo la atención del lector, tienen como nexo común la búsqueda de un manuscrito y el manto de San Francisco de Paula.

María G. Puyol Una ingeniera malagueña llamada a cambiar el mundo

Por Ana Pérez-Bryan

La ingeniera malagueña es una de las tres españolas recientemente incluidas en la prestigiosa lista 'Innovadores Menores de 35' de 2018, un ránking impulsado por la revista propiedad del Instituto Tecnológico de Massachusetts donde se destacan las competencias y habilidades de 35 jóvenes europeos de menos de 35 años llamados a cambiar el mundo. El MIT ha elegido a María García Puyol entre más de mil candidatos de todo el continente por haber conseguido mejorar la detección del lugar de origen de las llamadas de emergencias en los teléfonos Android a través del sistema Emergency Location Service (ELS).

La ingeniera de Telecomunicaciones, de 31 años, está formada en la Universidad de Málaga y desde 2014 trabaja en el cuartel general de Google, en Mountain View (California). Sus avances en estos sistemas de localización pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte en el caso de una persona que se encuentre en una situación de emergencia y no sea capaz de decir exactamente dónde se encuentra. Ahora, la revista del MIT la consagra como una de las grandes y jóvenes profesionales del año.

Cristóbal Toral El emocionante regreso a casa del artista antequerano

Raúl Pérez

Por Antonio Javier López

Han pasado justo cuatro décadas desde la última exposición de Cristóbal Toral en su Antequera natal y el artista ha regresado este año con una emocionante muestra retrospectiva que repasa su amplia trayectoria. Presente en las colecciones de instituciones como el Centre Georges Pompidou de París y la Hispanic Society de Nueva York, Toral ha aprovechado el regreso a su ciudad para presentar por primera vez en público su retrato del papa Benedicto XVI secuestrado por Daesh.

Junto a más de medio centenar de piezas, Toral firma una gran pieza en el patio interior del Palacio de Nájera, el inmueble del siglo XVIII que sirve de sede alMuseo de la Ciudad de Antequera. Justo en ese lugar comenzó su formación artística siendo un niño y ahora Toral lo ha ocupado con una gran instalación compuesta por más de medio millar de maletas. «Esto es una imagen de nuestro tiempo. Un lenguaje que en todos los sitios funciona, porque es el mismo idioma. Son los símbolos del viaje», ofrecía Toral sobre el proyecto que cuenta con la colaboración de la Fundación Unicaja, DCoop, Grupo Antequera Golf y 'El Sol de Antequera' y que podrá visitarse hasta el 26 de abril del año entrante.

María Ruiz Juventud y poder goleador para el Málaga

Migue Fernández

Por Pedro Luis Alonso

La delantera se ha convertido en uno de los referentes del Málaga en su debut en la máxima categoría esta temporada, y ello pese a su juventud (17 años, pues no alcanzará la mayoría de edad hasta el 11 de enero). La jugadora de Almáchar ha ido retrasando algo su posición esta campaña para poder asentarse en el once de Antonio Contreras. Empezó la temporada jugando como extremo, pero en las últimas semanas se ha afianzado como 'carrilera', desde donde explota su llegada al gol y sus apariciones al espacio libre.

Porque la gran virtud de María Ruiz es el gol. Siempre lo ha tenido. En la importante fase de ascenso a Primera División fue decisiva con un gol de bella factura ante el Femarguín canario, lo que define su calidad y su facilidad para no dejarse intimidar por la exigencia de la competición. Ya en Primera lleva dos goles conseguidos esta campaña, uno ante el Espanyol y otro ante el Granadilla. No hay dudas de que, junto a la central Ruth, de la misma generación, es presente y futuro del fútbol femenino nacional y una pieza apetecible para otros clubes de la categoría.

Javier Bermúdez Una investigación que busca curar la diabetes tipo 1

Por Ángel Escalera

El investigador del Hospital Regional de Málaga (antiguo Carlos Haya) y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima) Javier Bermúdez es uno de los integrantes de un equipo del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer) que ha abierto una puerta a esperanza para curar la diabetes tipo 1. En ese estudio se ha descubierto una molécula o fármaco con un alto potencial terapéutico para combatir la diabetes tipo 1. El grueso de la investigación se ha hecho en modelos animales. También se ha probado en islotes pancreáticos humanos 'in vitro'. Se han hecho pruebas y se ha puesto de manifiesto que la molécula tiene un efecto beneficioso sobre los islotes pancreáticos humanos aislados. Lo siguiente es profundizar en la investigación para ver la relevancia del fármaco en el sistema inmune humano. En los experimentos realizados en ratones da la impresión de que el efecto regenerador de las células podría llevar potencialmente a una curación. Además de Javier Bermúdez, en el estudio también ha participado otra investigadora del Hospital Regional: Yanina Romero

Ana González La malagueña entra en los planes de futuro de la selección

Francis Silva

Por Marina Rivas

Tras debutar en la selección absoluta de balonmano el pasado 2017 siendo la más joven de la convocatoria, con sólo 18 años, la malagueña Ana González ha vuelto a repetir este 2018 en los planes del seleccionador nacional, Carlos Viver. Tanto en las concentraciones que reúnen a las 'Guerreras' durante el curso como en algún que otro duelo de clasificación para el Europeo. Las miras de técnico español para la costasoleña están enfocadas al futuro, por lo que González ha pasado a formar parte de 'Objetivo 2021', un plan de desarrollo y preparación de las jóvenes promesas del balonmano nacional cara al Mundial de 2021, que acogerá Madrid. No sólo eso, ya que la extremo zurda volvió a la internacionalidad este año, en este caso con la selección júnior, con la que acudió al Mundial de Hungría que concluyó sin opciones de medalla pero levantando la President's Cup, un título anexo a la competición. En lo que respecta a la Liga Guerreras Iberdrola, la malagueña, que milita este año en el Elche, es la quinta máxima goleadora del conjunto (situado en el ecuador de la tabla) en la que ya es su segunda temporada desde que partiera del Rincón Fertilidad.

Carlos de Mesa La voz de la reivindicación ciudadana del Auditorio de Málaga

Por Antonio Javier López

El veterano gestor cultural Carlos de Mesa se ha erigido en una suerte de director del coro de voces que desde la sociedad civil y desde el sector cultural malagueños reivindican con determinación la necesidad de la construcción del Auditorio de Málaga. La anunciada salida de lo peor de la crisis y los visos de recuperación económica han espoleado la demanda de la construcción del equipamiento musical y escénico, cuyo proyecto definitivo ya cuenta con la aprobación del Ministerio de Cultura y que ha encontrado en el Ayuntamiento de la capital su principal valedor desde el ámbito institucional.

A través de la plataforma 'Por el Auditorio de la Música de Málaga', la reivindicación ciudadana se ha canalizado en acciones concretas como debates, mesas redondas y conciertos como el capitaneado el pasado día 19 por el barítono malagueñoCarlos Álvarez, otro de los grandes valedores de un equipamiento pensado y diseñado no sólo para la lírica y la música sinfónica, sino para todas las manifestaciones musicales, tal y como reivindican desde la plataforma.

David Orellana Mejor sumiller de Málaga

Por Francisco Gutiérrez

David Orellana, antiguo alumno de La Cónsula, ha ganado este año el concurso al mejor sumiller de Málaga, en el certamen anual que organiza la Asociación de Sumilleres de Málaga y que se celebró en noviembre en La Cónsula. De 27 años y natural de Lucena, estudió en la escuela de hostelería de Málaga durante los cursos 2011/2013. Trabajó dos años en Málaga, pero cuando comprobó que aquí no podía aprender mucho más se marchó a Barcelona. «Aquí no encontré cursos específicos para sumiller, así que tuve que hacer las maletas y marchar para Barcelona». Allí trabaja en Mut, un local especializado en vinos y donde se trabajan los productos frescos del mercado. Cuando puede «me escapo para Málaga», para visitar la ciudad y «probar nuevas referencias; se está haciendo muy buen trabajo en las bodegas, los vinos de Ronda están destacando», aseguró el joven. El concurso está organizado por la Asociación de Sumilleres de Málaga, que preside Luis Manoja. El segundo puesto fue para Christian Postigo, de La Alvaroteca –que resultó ganador en el concurso del año pasado–, y José Antonio Pino, sumiller en el Ocean Beach de Mijas, fue tercero.

Javier Castillo 'El día que se perdió el amor' confirma al autor como fenómeno editorial

Por Francisco Griñán

Su aparición en las librerías fue una auténtica revolución. Más de 100.000 ejemplares vendidos de 'El día que se perdió la cordura' (Suma de Letras) situaron al fuengiroleño Javier Castillo como algo más que un autor emergente al convertirse en un auténtico fenómeno editorial. Su literatura directa, ágil, misteriosa y adictiva volvió a recibir este año la acogida entusiasta de los lectores con la publicación de la secuela 'El día que se perdió el amor'. Era difícil superar los números, pero lo hizo. Nada más llegar a las librerías en enero pasado se puso al frente de las ventas y dobló sus propios registros con más de 200.000 ejemplares vendidos. Una cifra en aumento ya que la segunda novela de Castillo es uno de los títulos de referencia del año ahora que se multiplican las listas de lo mejor de 2018. Dedicado en cuerpo y alma a la literatura, el cine también ha puesto la atención en la obra del joven escritor, que ha recorrido toda España con su nueva obra, desde el populoso Sant Jordi de Barcelona a la Feria del Libro de Málaga. Yla imagen común han sido las colas para llevarse su firma... y sus historias.

Gema García Regreso a casa de una de las mejores jugadoras malagueñas de siempre

Por Juan Calderón

El buen momento que vive el baloncesto femenino en Málaga propició el regreso de Gema García a la ciudad. Seguramente sea la jugadora malagueña con mejor currículum de las que sigue en activo. García es todo un referente en el baloncesto femenino que tuvo que salir de Málaga para desarrollar una exitosa carrera. Formada en El Palo, siempre que podía volvía a su ciudad para entrenarse o para participar en torneos o 'clinics'. Esta temporada volvió de forma definitiva a sus 33 años para estrenarse como jugadora del Unicaja que lucha por ascender a Liga Femenina 2. García fue internacional en todas las categorías inferiores, teniendo como mayor éxito a nivel profesional el subcampeonato de la Euroliga 2012, cuando militaba en las filas del Rivas Ecópolis. El Unicaja incorporó a la base por dos motivos. El primero por una cuestión puramente deportiva para reforzar al equipo de Primera Nacional, y, la segunda, para formar a nuevas jugadoras, pues también desempeña laboras de entrenadora en la cantera del Unicaja.

Escuela de Telecomunicaciones La más galardonada en los premios nacionales

Por Francisco Gutiérrez

El trabajo en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación ha tenido un importante respaldo a nivel nacional. La escuela de la UMA ha sido la más galardonada de España, con tres tesis doctorales y tres trabajos fin de máster en los premios que anualmente convocan el Colegio Oficial y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (COIT-AEIT), fallados en el mes de junio. Estas seis distinciones han colocado a la ETSI de Telecomunicación de la Universidad de Málaga por delante de otros 35 centros universitarios de todo el país que han optado a alguna de las 29 modalidades de premios convocadas. La UMA, con estos seis premios, ha quedado por delante de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha tenido cinco, y de la las Politécnica de Madrid y Carlos III, con tres. Las tesis premiadas son las de Sergio Fortes Rodríguez, Francisco Javier Martín Vega y la de Isabel de la Bandera Cascales. En cuanto a los trabajos fin de máster (TFM), han resultado premiados los presentados por César Augusto García Pérez, Daniel Pereira Martín y el TFM de José Manuel Luque González.

Paula Ruiz Un segundo oro mundial para cerrar su etapa júnior

Álvaro Cabrera

Por Enrique Miranda

Tiene sólo 19 años, pero la malagueña Paula Ruiz lleva mucho tiempo en la élite de la natación. Este 2018 le decía adiós a la categoría júnior para pasar a ser absoluta y la deportista del CN Mairena de Alfarafe no pudo hacerlo con mejores sensaciones. Su mayor éxito lo logró en Eliat, ciudad portuaria de Israel en la que se celebraba el campeonato del mundo júnior de Aguas Abiertas. En la distancia de 10 kilómetros, la malagueña completó una extraordinaria carrera para lograr su segundo oro mundial, algo que ya había logrado en 2016 en Hoorn (Holanda), en la distancia de 7,5 kilómetros. Antes de la cita de Eliat, Ruiz fue décima en los diez kilómetros en aguas abiertas en su primer Europeo absoluto en Glasgow y dominó en el Campeonato de España de Aguas Abiertas, con oros en 5 y 10 kilómetros en las aguas del Guadalquivir. La nadadora malagueña dejó este año Málaga y su grupo de entrenamiento habitual a las órdenes de Xavi Casademont, para empezar a trabajar en Barcelona con el entrenador francés Fred Vergnoux, técnico de Mireia Belmonte.

Ricardo Gómez Huelgas Elegido presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna

Por Ángel Escalera

El director de la unidad clínica de gestión de medicina interna del Hospital Regional de Málaga (antiguo Carlos Haya), Ricardo Gómez Huelgas, fue nombrado presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) el pasado mes de noviembre. El nombramiento se produjo en el transcurso del XXXIX congreso nacional de esa sociedad, celebrado en Burgos.

Gómez Huelgas, tras asumir la responsabilidad de presidir la citada sociedad científica, se marcó el objetivo de mantener la línea que la SEMI ha seguido los últimos años y continuar con sus éxitos que, según aseguró, «han sido muchos». Asimismo, durante los próximos dos años, quiere seguir impulsando la «defensa activa de la especialidad de medicina interna y de los valores que encarna». En la junta de gobierno de la SEMI, Ricardo Gómez Huelgas está acompañado por Jesús Díez Manglano y Juana Carretero, como vicepresidentes, y por Ana Maestre, tesorera.

Gómez Huelgas es un especialista en medicina interna de reconocido prestigio. Además de su labor asistencial, sobresale también por la faceta investigadora.

Luz Arcas El salto definitivo de La Phármaco

Por Regina Sotorrío

Cada año era un paso más, una nueva conquista, otro espaldarazo en la espalda en forma de premio. Pero 2018 ha supuesto el salto definitivo de La Phármaco, la compañía de la malagueña Luz Arcas y Abraham Gragera, con dos producciones que dejarán huella en su carrera. El Teatro Cervantes fue testigo de 'Una gran emoción política', donde el pensamiento de María Teresa León se hizo cuerpo y baile con una potente coreografía que conmovió al público. Se trataba de su primera colaboración con el Centro Dramático Nacional (CDN) y la primera vez que esta compañía hacía un encargo de danza. La crítica se rindió a sus pies. Poco después, Arcas estrenaría en los Teatros del Canal de Madrid una pieza como coreógrafa invitada del Víctor Ullate Ballet, 'Los hijos más bellos'; un ofrecimiento que demostraba que el foco de la danza estaba sobre ella. Y, todo esto, entre idas y venidas al extranjero con producciones propias que cada vez llegan más lejos. 'Kaspar Hauser. El huérfano de Europa', por ejemplo, viajó este 2018 hasta Japón.

Cristina Aledo La joven que más sabe de geografía de Andalucía

M. García

Por Vanessa Melgar

En pleno mes de junio, la joven de Ronda, Cristina Aledo, de origen leonés, entonces cursando segundo de Bachillerato en instituto Rodríguez Delgado, se alzó con el título de la estudiante que más sabe de geografía de Andalucía, al proclamarse campeona de Geografía de Andalucía en la primera fase de las Olimpiadas organizadas por el Colegio de Geógrafos en una prueba que tuvo lugar en las instalaciones de la Universidad de Sevilla (USE), un cita en la que participaron alrededor de 30 estudiantes. En la siguiente fase, a nivel nacional, Aledo, en Vila-Seca, en Tarragona, se enfrentó a 53 jóvenes de toda España y logró hacerse con el sexto puesto.

Aledo, que casualmente no estudiará geografía (se decanta por Derecho y Economía), ha puesto así fin a sus años de instituto, con un expediente brillante al que también se ha sumado este premio que preparó con la ayuda de su profesora de geografía.

Este año también ha sido destacada, con una beca para iniciar sus estudios universitarios, entre otros alumnos, por la Real Maestranza de Caballería de Ronda (RMR).

Galardonados Día de Málaga Reconocimientos a los embajadores de la provincia

Ñito Salas

Por Antonio M. Romero

La iglesia de Santiago Apóstol de Monda, un pequeño municipio enclavado en ese cruce de caminos que es el Valle del Guadalhorce, la Sierra de las Nieves y la Costa del Sol, acogió la celebración de la XV edición del Día de la Provincia, organizado por la Diputación de Málaga. Un acto institucional que congregó a autoridades de la provincia, representantes del mundo de la economía, la cultura y la sociedad civil como testigos de los reconocimientos anuales. Unas distinciones que, en esta ocasión, recayeron en personas e instituciones que son embajadores de la marca Málaga.

Los galardones reconocieron, a título póstumo, la heroicidad del guardia civil de Antequera Diego Díaz, fallecido en acto de servicio en Sevilla; la generosidad y entrega infinita de las Hermanitas de los Pobres; las gestas deportivas de Regino Hernández al conseguir una medalla de bronce en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno; la labor empresarial y generadora de riqueza de Federico Beltrán al frente de la cárnica Famadesa; la acción en pro de la provincia del embajador del Reino Unido en España, Simon Manley; y el ejercicio de la libertad de expresión del periódico 'El Sol de Antequera' desde hace un siglo como decano de la prensa provincial.

Javier Calleja El artista malagueño conquista al público asiático

Por Antonio Javier López

A finales de noviembre, el artista malagueño Javier Calleja salía a la conquista del público asiático con su proyecto más ambicioso de los últimos años. Más de 300 piezas de nueva creación llegaban a la Galería Nankuza de Tokio, entre ellas, las nuevas esculturas de gran formato y dos imponentes instalaciones en las que Calleja ha echado el resto durante todo este año. Al proyecto japonés le precedía otra muestra, esta en Bangkok, en la Galería EchoOneNanzuka.

Ambas muestras revalidaban la extraordinaria acogida que la obra de Calleja ha cosechado en esa parte del mundo. Un salto que el artista malagueño confirmaba con su segunda presencia en Art Basel Hong Kong, la extensión asiática de una de las ferias de arte contemporáneo más importantes del mundo.

México, China, Alemania y Grecia son las próximas escalas de un artista que, sólo en algunas de las galerías con las que trabaja, tiene una lista de espera de más de un centenar de coleccionistas interesados en adquirir una pieza suya. Un hecho que el artista recibe con agradecimiento, pero también tomando distancia: «Mi tarea es venir al estudio todos los días y ponerme a trabajar».

Padre Javier Pérez Barba Los Agustinos celebran su primer siglo en Málaga

Félix Lorenzo

Por Pedro Luis Gómez

Numerosos actos académicos y sociales han acompañado la doble efemérides de la comunidad agustiniana en Málaga: un siglo desde que San Agustín, en su histórico y hoy abandonado palacio vecino al Museo Picasso, abriera sus puertas para impartir la docencia, y el 50º aniversario del Colegio de Los Olivos, centro que revolucionó los modos de enseñanza y los edificios escolares en la provincia malagueña. Actividades de todo tipo, con exposiciones, conferencias, multitudinarias celebraciones, ceremonias mucho más íntimas, y actos religiosos y docentes han tenido lugar en el último trimestre del año con motivo del centenario de la apertura de los colegios agustinos en Málaga, lo que acaeció en 1918. El padre Javier Pérez Barba, director general de Los Olivos, y el prior de la Comunidad Agustiniana en Málaga, el padre Agustín Herrero de Miguel (que fue personaje clave en la recuperación de la Iglesia de San Agustín), han sido los coordinadores de un año que quedará marcado en la historia de los Agustinos en Málaga. Decenas de miles de malagueños han pasado por sus aulas.

María del Mar Suárez, La Chachi Premio al lenguaje «híbrido» de la actriz y bailaora

Migue Tomé | 99 páginas

Por Regina Sotorrío

Se declara actriz y bailaora y no entiende una cosa sin la otra. María del Mar Suárez, 'La Chachi', siente que lo que hace se queda «cojo» si no incorpora ambas disciplinas. Un lenguaje «híbrido» que la define y que en 2018 le valió el Premio Lorca a la mejor intérprete femenina de danza contemporánea por 'La gramática de los mamíferos'. Tres Premios PAD (mejor espectáculo, mejor intérprete femenina y mejor producción sin subvención) avalan también este montaje de la malagueña.

'La Chachi' imparte clases de flamenco y ofrece espectáculos de raíz por distintos escenarios, generalmente del extranjero. En casa, es donde se permite sacar a la luz su faceta más experimental, un trabajo de investigación donde une el flamenco tradicional al teatro gestual. Y este año ha sumado una disciplina más:la canción en su papel de Sara en la obra 'Mira cómo te olvido', dirigida por Antonio Álamo para Factoría Echegaray, donde también aportó la coreografía. 2019 promete: en marzo estrenará su próxima creación, 'La espera', en la Sala Gades, una obra que ha sido seleccionada para las nuevas residencias de investigación de danza en los Teatros del Canal de Madrid.

Alejandro Davidovich El tenista asciende al puesto 231º del 'ranking'ATP en su primer año sénior

Josele-Lanza -

Por Pedro Luis Alonso

Tras el aldabonazo que supuso ser campeón júnior de Wimbledon en 2017, el joven tenista malagueño de 19 años ha culminado con buena nota su primera temporada como sénior, que ha cerrado con un brillante puesto 231º en el 'ranking' de la ATP. No es moco de pavo si se valora su edad y el contexto mundial, en el que los representantes de la denominada 'Next Gen' tienen cada vez más dificultades para acceder al 'top 100' o refrescar la élite. Davidovich ganó su primer torneo, el Futures de Quinta do Lago (en Portugal), y fue subcampeón en el Challenger de Szczecin (Polonia) en tierra batida.

El 'ranking' no es una obsesión para el rinconero, que sigue a las órdenes de Jorge Aguirre y se entrena habitualmente en las instalaciones del club del Tennis & Sports Club Don Carlos en Marbella. Cerró el año con sólo cuatro jugadores más jóvenes que él con mejor clasificación, y su buena evolución en los últimos meses compensó sus dudas iniciales, cuando apenas ganaba partidos en los Challengers. Cara a 2019, ya se ha clasificado para la fase previa del Abierto de Australia, y pretende acceder a algún cuadro final en torneos ATP 250..

Bea González Elegida como la jugadora revelación del World Padel Tour

Miguel Ángel Molina. Efe

Por Pedro Luis Alonso

La palista malagueña Bea González, de sólo 17 años, ha sido elegida como la Jugadora Revelación de la temporada para el World Padel Tour, el circuito profesional mundial, un galardón recibido en la sede del Consejo Superior de Deportes. Hay muchas esperanzas depositadas en esta jugadora como el relevo generacional de la grandísima Carolina Navarro, que aún sigue entre las mejores de este deporte.

Su paisana González forma pareja actualmente con la curtida Cata Tenorio y han logrado clasificarse al final de la temporada para el Estrella Damm Master Final, torneo que reúne en Madrid solamente a los ocho mejores dúos del 'ranking' en hombres y en mujeres. La precocidad de la malagueña permite albergar grandes esperanzas cara a las próximas temporadas. En la presente el tándem González-Tenorio fue finalista en el Challenger de San Javier y semifinalista en el de Arroyo de la Encomienda, en el Lugo Open, el Cervezas Victoria Mijas Open y el Caja Rural Jaén Open, torneos estos tres últimos de una mayor categoría.En total, de 46 partidos jugados al cabo del año se impuso en 30.

Gloria Marí-Beffa Decana de Ciencias Básicas de la Universidad de Winsconsin-Madison

Por Pedro Luis Gómez

Cuando aquella malagueña recién licenciada en Matemáticas por la Universidad de Málaga llegó a Estados Unidos hace ahora exactamente 32 años (1986), seguramente se hubiera carcajeado si alguien le hubiera dicho que en 2018 llegaría a ser decana de las Facultades de Ciencias Básicas de la Universidad de Wisconsin-Madison, una de las más punteras de Estados Unidos. Pero así ha sido. Ahora, esta malagueña ya se ha acostumbrado a leer en inglés, que ya le es más fácil que hacerlo en español, pero sigue adorando Málaga, su Pedregalejo, las tapas de sus bares, su terrazas con macetas, sus citas en el centro... Casada y con dos hijos, su familia sigue siendo su nexo de unión con su tierra, aunque su hermana Paloma trabaja en Reino Unido. A sus 56 años lleva once meses en su actual cargo, al que ha llegado desde abajo: «Yo subí la escalera desde bien abajo: terminé el doctorado en 1991, fui posdoctoral hasta el 1996, personal de enseñanza y administración 1997-2006, Associate Professor with tenure (con plaza) 2006-2010, Professor (Catedrática) 2010- y jefa de Departamento 2014-2018. Es la primera mujer en ocupar tan importante cargo.

Sergio Corral Director general de Fundación Unicaja

Por Pedro Luis Gómez

Fundación Unicaja se ha consolidado en Málaga y en Andalucía como uno de los principales actores sociales y culturales. Su director general, Sergio Corral, ha sabido tomar el pulso a numerosas actuaciones y actividades que sin la actuación de la Fundación que preside BraulioMedel hubiesen sido imposible desarrollar. Nacido en Málaga en diciembre del año 1976. Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga (1998), en el año 1999 se incorporó a Unicaja, entidad en la que ha desempeñado diversos puestos. En 2004 se incorporó como técnico al Gabinete de Presidencia, puesto que, a partir de 2011, ya en Unicaja Banco, compatibilizó con el de Coordinador de Eficiencia. En julio de 2015 fue nombrado director de Gabinete Técnico y Eficiencia de Unicaja Banco. Fue, asimismo, Coordinador del Comité de Gestión Presupuestaria, de la Entidad. Desde agosto de 2016 es director General de la Fundación Bancaria Unicaja y Gerente de la Fundación Unicaja, de la Fundación Unicaja Ronda y de la Fundación Unicaja Jaén.

Persona muy relacionada con la vida social y económica andaluza, su gestión es merecedora de estar en estas páginas de SUR.

Vanesa Martín La compositora y cantante se afianza en la primera línea

Por Regina Sotorrío

Ha superado la década en este oficio, donde ella es una artesana de canciones talladas letra a letra. En este tiempo, la cantante y compositora malagueña ha llenado auditorios, publicado seis discos, compuesto canciones para compañeros, cruzado el charco y sumado nuevos públicos. Pero 2018 ha sido especial, 2018 ha sido el año que le ha posicionado definitivamente entre las grandes voces del pop español. Su lugar en el podio de la música ya es indiscutible por la sensibilidad de sus temas y por su impecable trayectoria en una industria nada sencilla. Vanesa Martín despide el curso con 'Todas las mujeres que habitan en mí', un nuevo trabajo discográfico que llega cuando aún le dura la rescaca emocional que le dejó 'Munay'. Su lanzamiento fue directo al número uno de la lista de los más vendidos y se acompañó de una veintena de conciertos que le llevarán a hacer mucha carretera durante 2019. El 20 de julio estará en Málaga. Conciertos, presentaciones y promociones que se suman a su debut como 'coach' en la próxima edición de 'La Voz Kids' de Antena 3, junto a David Bisbal, Melendi y Rosario Flores. Por todo esto –y más–, Vanesa Martín recibió el reconocimiento de su tierra como Malagueña del Año en los Premios SUR.

Fernando Almansa Un premio nacional reconoce la trayectoria de este psiquiatra

Por Ángel Escalera

El psiquiatra malagueño Fernando Almansa Pastor recibió el pasado mes de octubre un premio a su trayectoria profesional concedido por la Sociedad Española de Psiquiatría. La distinción viene a reconocer el trabajo realizado a lo largo de su carrera como psiquiatra. El galardón lo recibió de manos del presidente de la citada sociedad, Julio Bobes, en el seno del XXI congreso que los psiquiatras españoles celebraron en Granada.

Fernando Almansa, nacido en Málaga hace 82 años, inició la carrera de Medicina en septiembre de 1953. Cursó esos est udios en Granada, donde obtuvo muy buenas notas y completó un brillante expediente académico. Tras conseguir el título de médico en 1959, posteriormente se especializó en psiquiatría. En la actualidad, el doctor Almansa Pastor sigue ejerciendo su profesión en su consulta privada. «Estoy muy contento con el premio que me ha concedido la Sociedad Española de Psiquiatría. Es un orgullo que mis compañeros de profesión hayan considerado que soy merecedor de una distinción que viene a poner en valor mi carrera como psiquiatra», dijo Fernando Almansa Pastor.

Álvaro Vázquez y Ana María García El arte de explicar las matemáticas de forma amena

Félix Palacios

Por Francisco Gutiérrez

Ana María García y Álvaro Vázquez son estudiantes de tercer curso de Secundaria en el IES Salvador Rueda de la capital. Su trabajo 'Las matemáticas del arte' ha sido premiado en el concurso Ciencia Clip, que recogieron en Bilbao, en un Palacio Euskalduna con más de dos mil personas, durante el desarrollo de Naukas, un evento de divulgación científica. La idea de relacionar el arte con las matemáticas se la dio su profesor Víctor Peralta. En el vídeo, los jóvenes exponen cómo artistas como Kandinski, Escher o Da Vinci utilizan la geometría en sus composiciones; la sección o número áureo se puede encontrar en la Mona Lisa, pero también en las pirámides de Egipto o en el Partenón e incluso en la naturaleza, con el ejemplo significativo de la concha del nautilus. De tal manera que, concluyen los jóvenes, «las matemáticas y el arte van de la mano, pues ambas disciplinas representan la belleza del Universo». Ana María se ha encargado de realizar las ilustraciones. Ha utilizado una tableta gráfica con un programa específico de dibujo. Álvaro y Ana María reconocen que la asignatura de Matemáticas les gusta y se les da bien. Y el profesor añade que son «unos alumnos excelentes».

Berna Perles La soprano pide paso en los templos de la lírica

Quim Llenas

Por Regina Sotorrío

«Esto empieza a salir», reconocía una ilusionada Berna Perles al otro lado del teléfono en una entrevista con este periódico. La soprano hablaba desde Madrid a principios de noviembre porque allí, tras una carrera de fondo en la lírica, preparaba su debut en el Teatro de la Zarzuela. 'La casa de Bernarda Alba', la ópera contemporánea en español de Miquel Ortega, le daba la alternativa. El templo de la lírica española ha sido el primero de 'los grandes' que pisa la malagueña, pero la próxima temporada le esperan en el Liceu de Barcelona y en el Campoamor de Oviedo, para un año después estrenarse en el Real de Madrid, «los mejores teatros en los que se puede cantar en España».

Perles puede presumir de ser profeta en su tierra. Aquí se formó (en el Conservatorio Superior de Málaga con Matrícula de Honor y Premio Extraordinario Fin de Carrera) y aquí se ha desarrollado profesionalmente, siendo reconocida en 2016 por el Ayuntamiento con el Premio a la Mejor Labor Musical del año. «De las cosas con las que estoy más contenta en mi profesión es de mi vínculo con la Filarmónica de Málaga», declara. Junto a ella estará en la temporada de abono del Cervantes en el concierto de Semana Santa y en el cierre del curso.

Brahim Díaz El joven futbolista sigue acumulando logros en busca de la consolidación

Reuters

Por Antonio Góngora

El joven malagueño Brahim, de 19 años, sigue acumulando logros y retos con el paso de los meses. Ya había debutado con el primer equipo del Manchester City en la Champions y en otras competiciones, mientras que este año, correspondiente a la temporada anterior, lo hizo finalmente en la Premier, donde participó en cinco partidos. Pero la evolución del atacante no cesa, destacando también en la Copa de la Liga con dos tantos y consiguiendo la clasificación del conjunto que dirige Pep Guardiola.

El futbolista formado en el Málaga, de donde se marchó al conjunto británico, está siendo seguido por otros conjuntos, entre los que está el Real Madrid, ya que todavía no ha renovado con el City, donde acaba su compromiso al final de esta campaña. Es previsible, de esta manera, que cambie de aires para seguir con su formación, en busca de su consolidación en la élite.

El malagueño también participó en diferentes encuentros en campañas anteriores con selecciones inferiores de España, lo que avala su progresión y su excelente nivel para convertirse en el futuro en una estrella del fútbol. Ya está en el camino.

Natalia De Miguel La única malagueña internacional con la selección de remo

Por Marina Rivas

A sus 23 años, Natalia de Miguel es la única malagueña en la selección española de remo y, además, la única mujer becada en el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja, en Sevilla, una de las dos únicas instalaciones de España dedicadas a formar a los mejores deportistas del país en remo y piragüismo. Una novedad para la joven, producto del Real Club Mediterráneo y que estrena esta beca en su primer año como absoluta, en el que ya ha sumado su primera medalla internacional: el bronce en skiff individual de peso ligero (-59 kilos) en los Juegos Mediterráneos de Tarragona. Además, cabe destacar que, aunque lejos del podio, también logró clasificarse para el Mundial de Bulgaria de 2018.

Además de un plan de entrenamiento de unas 20 horas semanales, la malagueña imparte clases de remo a niños y estudia la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Todo ello mientras se prepara para su nuevo y exigente reto: «Este año he visto recompensado el esfuerzo con las experiencias internacionales y para 2019 mi objetivo es remar en una dirección única: Los Juegos de Tokio 2020».