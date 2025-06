El Cercanías de Málaga deja de ser gratis: esto es lo que costará a partir del 1 de julio

Ignacio Lillo Málaga Miércoles, 4 de junio 2025, 00:20 Comenta Compartir

Todo llega a su fin. Los abonos gratuitos, subvencionados por el Ministerio de Transportes como medida extraordinaria para incentivar la vuelta al transporte público después de la pandemia de Covid, tienen los días contados. Esta estrategia entró en vigor el 1 de septiembre de 2022, y se ha venido extendiendo en diversos periodos, con lo que viajar en el Cercanías y en los trenes de Media Distancia ha sido gratis para los usuarios recurrentes. Unido a lo anterior, también se ha podido viajar con un 50% de descuento en los autobuses de la EMT y el Consorcio, así como en el metro, entre otros.

Pero este escenario cambiará dentro de pocas semanas. Renfe acaba de anunciar mediante la cartelería en las estaciones y a través de sus canales de comunicación las nuevas tarifas del Cercanías, que también estarán subvencionadas por el Estado aunque en menor medida, ya que desde el próximo 1 de julio habrá que pagar una parte. En concreto, el abono mensual (que es el más demandado) costará 20 euros. Se podrá comprar por las vías habituales hasta diez días antes de su primer uso y servirá para todas las zonas, de todos los núcleos.

Ampliar Nuevas tarifas del Cercanías, anunciadas esta semana por Renfe. Sur

Una segunda opción es el abono mensual joven, con un precio de diez euros al mes, al que podrán acogerse los usuarios nacidos entre el 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2010. Esto es, desde los 15 años y hasta un máximo de 26. Este medio de transporte seguirá siendo gratuito sólo para los niños por debajo de esa edad (los nacidos a partir del 1 de enero de 2011), y de momento será válido hasta el final de este año.

Para los viajeros esporádicos, estará disponible también el abono de diez viajes, con precios diferentes en función de las zonas dentro del núcleo concreto en el que se quiera viajar. En este caso, la ventaja es que es multipersonal, esto es, lo pueden compartir dos o más personas, y tendrá una validez de un año desde la fecha de adquisición.

Los abonos gratis han cumplido con creces su misión. No sólo se ha recuperado el uso del transporte público, después de la etapa de caída drástica por miedo a la propagación del coronavirus. Sino que las dos líneas (C1 y C2) batieron récord histórico de pasajeros el año pasado, hasta los 17.128.000 viajeros (la inmensa mayoría de ellos, en la de la Costa, aunque el Guadalhorce también ha subido mucho). Es un aumento del 6,6% en comparación con 2023, que ya había sido hasta entonces el mejor ejercicio desde su inauguración, según los datos del Ministerio de Transportes (16,06 millones).

«Creo que es una buena medida: ya que se acaba la gratuidad, al menos tienen unos precios razonables», explica Francisco Moya, usuario habitual del Cercanías de la Costa y activo defensor de este servicio público. «Yo antes me sacaba un bono ilimitado desde Montemar Alto hasta Málaga, que estaba limitado por zonas, así que no servía para ir a Fuengirola y me costaba 54 euros al mes», recuerda, y añade: «En cambio, ahora por 20 euros al mes puedo ir de Málaga a Fuengirola, a cualquier zona del trayecto y de forma ilimitada».

Moya destaca que hay que valorar el servicio que se ofrece, y que tiene un coste. «Los precios me parecen bien, son bastante razonables, no son excesivos en comparación con lo que costaba antes». Lo único que echa de menos es un abono para las personas mayores, igual que hay uno para los jóvenes, recomienda el activista. Además, advierte de que las nuevas tarifas penalizan al que usa el tren de forma ocasional, en la medida en que el bono de 10 viajes sí estará asociado a trayectos concretos y no se podrá viajar por toda la línea, «y cuantas más zonas, más caro será».

Gratis hasta los 14 años

El nuevo plan de bonificaciones especiales para el transporte colectivo del Gobierno también se va a dejar sentir en los autobuses de la EMT, que el año pasado superó la barrera histórica de los 50 millones de viajeros. De este modo, los niños de hasta 14 años viajarán gratis a partir del 1 de julio, con la financiación del Ministerio de Transportes. Se calcula que habrá 75.000 beneficiarios de la medida, que ayer presentaron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la edil de Movilidad, Trinidad Hernández, y el gerente de la EMT y Smassa, Miguel Ruiz.

Y lo mismo ocurrirá con el metro. Según ha anunciado la Junta, el transporte metropolitano será igualmente libre de pago para los jóvenes. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado esta medida, así como la continuidad de las bonificaciones adicionales en Andalucía para el conjunto de los usuarios del transporte público.

En este caso, habrá tres tipos de descuentos, dos de ellos destinados a los jóvenes. Además de la gratuidad para los menores de 14, con el uso de la Tarjeta Joven de Transportes de la Junta de Andalucía, habrá una bonificación del 50% para los menores de 30 años. Además, se seguirá aplicando una bonificación adicional para todos los usuarios con el uso de las tarjetas de los consorcios andaluces, los bonos de los metros y los bonos multiviajes interurbanos. Esta será del 40% a partir del 1 de julio (20% a cargo de su departamento, y el otro 20% aportado por el Ministerio de Transportes.