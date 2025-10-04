Un centro examinador de Málaga, premiado a nivel mundial por la Universidad de Cambridge

El centro examinador Exams Andalucía, que opera en la provincia de Málaga, ha sido elegido por Cambridge English como el más innovador de todo el ... mundo, por la labor que en los últimos años ha realizado para innovar en los exámenes de inglés.

En una gala celebrada en los salones del conocido Clare Collage en el corazón de la ciudad de Cambridge (Reino Unido), a la que asistieron más de 90 representantes de centros examinadores Platinum de un total de 24 países distintos, el director del centro examinador andaluz, Ricardo Freires, recogió el galardón, al que optaban tres centros de distintos continentes (Sao Paulo Open Centre de Brasil, English Express Italy SRL y Exams Andalucía). Al acto también asistió el director de Marketing y Comunicación del centro, Abel Barranco.

«Es un verdadero honor y un orgullo que la Universidad de Cambridge nos entregue este premio al centro más innovador del mundo, que reconoce el excelente trabajo no solo de todo el personal de Exams Andalucía, sino también de los más de 650 centros preparadores oficiales y academias de inglés que trabajan con nosotros, muchas de ellas en Málaga, y que están repartidas por toda España», ha destacado Freires durante la entrega del galardón en Cambridge.

El director de Exams Andalucía ha señalado que este premio les anima a seguir «trabajando e innovando en lo que a la certificación del nivel de inglés se refiere, un ámbito que nuestro centro examinador lleva años liderando».

En la actualidad, Cambridge English está presente en más de 130 países de todo el mundo y sus exámenes son reconocidos por más de 25.000 organizaciones e instituciones.