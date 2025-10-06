La carretera entre Ronda y San Pedro recupera la normalidad

La carretera entre Ronda y San Pedro Alcántara en Marbella recuperó ayer la plena normalidad tras completar la segunda fase de las obras para ... la reparación de los graves daños sufridos por las lluvias torrenciales, que destrozaron parte del tablero y bloquearon el resto de calzada con rocas de hasta 500 toneladas.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, visitó ayer la carretera ya abierta completamente al tráfico tras una inversión de cinco millones de euros. La vía ya se había abierto de manera parcial el pasado 14 de julio, con un carril regulado por semáforo, mientras se remataban las obras en la ladera en la que han trabajado medio centenar de operarios. Díaz ha vuelto a agradecer «la enorme implicación de todos para acortar los plazos y reabrir, primero parcialmente y ahora de forma total» y ha incidido en la «lealtad institucional que se ha visto en estos momentos», dando gracias a los alcaldes de la Serranía de Ronda por tener «una comprensión ejemplar». Ha señalado que la Junta «ha sido consciente desde el primer día de la importancia capital para la actividad económica y social» de la zona. «No ha sido nada fácil, era muy compleja la solución técnica, pero el Gobierno de Juanma Moreno está aquí para dar soluciones y eso es lo que hacemos, dar soluciones», dijo.