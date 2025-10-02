Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El doctor Rocha, a la izquierda de la imagen, recibe el galardón Hermenegildo Arruga de la SEO. SUR

Carlos Rocha, mejor oftalmólogo español menor de 40 años: «Hice la especialidad por admiración a mi padre»

La Sociedad Española de Oftalmología le ha entregado el prestigioso galardón Hermenegildo Arruga, instituido en 1947 para premiar la trayectoria profesional, asistencial, docente y de investigación de los especialistas

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:03

Carlos Rocha de Lossada, coordinador del Instituto Oftalmológico Vithas Málaga y profesional que trabaja también en el Hospital Civil de la Capital, ha recibido ... un importante reconocimiento por parte de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO): se trata del Premio Hermenegildo Arruga, instituido en 1947, uno de los máximos galardones de la entidad y que está destinado a premiar la trayectoria profesional, asistencial, docente y de investigación de jóvenes oftalmólogos de España, en concreto de los que tienen menos de 40 años. Rocha ha asegurado hoy a SUR que estudió esta especialidad «fundamentalmente por admiración a mi padre, él sentía pasión por su profesión y me la inculcó».

