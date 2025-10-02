Carlos Rocha, mejor oftalmólogo español menor de 40 años: «Hice la especialidad por admiración a mi padre»

Carlos Rocha de Lossada, coordinador del Instituto Oftalmológico Vithas Málaga y profesional que trabaja también en el Hospital Civil de la Capital, ha recibido ... un importante reconocimiento por parte de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO): se trata del Premio Hermenegildo Arruga, instituido en 1947, uno de los máximos galardones de la entidad y que está destinado a premiar la trayectoria profesional, asistencial, docente y de investigación de jóvenes oftalmólogos de España, en concreto de los que tienen menos de 40 años. Rocha ha asegurado hoy a SUR que estudió esta especialidad «fundamentalmente por admiración a mi padre, él sentía pasión por su profesión y me la inculcó».

El reconocimiento premia así la excelencia clínica del doctor Rocha, así como también su compromiso con la formación de nuevas generaciones de médicos y su participación activa en investigación científica.

Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y especialista en cirugía refractiva, lidera asimismo la Unidad de Cirugía Refractiva y Presbicia del Centro Médico Vithas Limonar y posee una amplia experiencia en cirugía de miopía, catarata, hipermetropía, astigmatismo y trasplantes de córnea.

«Es un orgullo, una alegría enorme, y estoy muy agradecido a quienes me han ayudado durante toda la vida, durante la carrera y la residencia», ha explicado, para recordar que nació en Córdoba hace 35 años y la especialidad la cursó en el Hospital Civil de Málaga, para hacer después una subespecialidad en trasplante de córnea en el Hospital Clínic de Barcelona. Después, volvió a Andalucía para ejercer en los Hospitales Costa del Sol y Virgen de las Nieves, este último de Granada, para recalar finalmente a partir de agosto de 2022 en el Hospital Civil y en el Instituto Oftalmológico de Vithas Málaga y en el de España, que está asociado con Vithas Almería. Ejerce, además, en Qvision.

«Lo que más me gusta de mi profesión es poder ayudar a que los pacientes mejoren su visión y su calidad de vida», ha explicado, para precisar: «Yo, como profesional oftalmológico, recomiendo a la población que acuda a realizarse un control oftalmológico regular», con el fin de mantener a raya los problemas que afectan al ojo en todas las etapas de la vida.

El doctor Rocha está casado, tiene un hijo y asegurar mirarse en sus compañeros del Hospital Civil, entre ellos el jefe de servicio, Jacinto Villalvilla, el doctor Joaquín Fernández del Instituto de Oftalmología Vithas Almería, en sus maestros del Clínic, y en su primera mentora Marina Rodríguez. «Recibir este galardón es un verdadero honor y orgullo que me impulsa a seguir investigando para mejorar la atención de nuestros pacientes. Este logro es fruto del apoyo inestimable de tantos compañeros, maestros, amigos y mentores durante mi carrera y a quienes les estoy tremendamente agradecido de corazón», ha declarado el doctor Rocha.

La elección del ganador se realiza mediante un riguroso proceso de evaluación: un tribunal formado por premiados de años anteriores emite su voto, que representa el 10% de la población total, mientras que el 90% restante se asigna con relación a un baremo de méritos objetivos.