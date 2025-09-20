La Cápsula Banbroken, deporte con realidad virtual y tienda de ropa en un mismo centro

Hace diez años que nació la marca malagueña Banbroken, que diseñó la primera edición limitada de una zapatilla deportiva (Hispano Málaga Limited Editiontotalmente 'made in ... Málaga' con espetos de sardinas, el Pompidou, la Manquita o Chiquito de la Calzada. Justo este sábado, la firma local abre su primer espacio físico en la ciudad, La Cápsula Banbroken que no deja a nadie indiferente: mismo sitio y filosofía, pero diferentes propuestas. Las luces led cubren las salas y dan un toque más enigmático a la vez que motivador para hacer deporte y también, por qué no, investigar en la moda deportiva y comprar ropa de la marca que tiene desde sus deseadas y conocidas zapatillas hasta rodilleras, cinturones, calleras, calcetines, wrist, sudaderas…

Esta marca puesta en marcha por el malagueño Antonio Millán, ha sido su proyecto personal «más difícil». Según confirma en la misma cuenta de Instagram de la firma (@banbroken): «Largo, duro, acaparador y lleno de obstáculos… Pero ya está aquí, en mi ciudad, Málaga», confiesa en el post de anuncio de la tienda, que estará en calle Perete, 21 (Polígono El Viso). Como él mismo detalla, en este espacio habrá sitio para todos los que quieran formar parte de la familia de La Cápsula Banbroken: «¿Preparados para algo diferente? Se abren las puertas para que el todo el mundo lo vea, no va a ser un gimnasio cualquiera, es una manera de hacer deporte y ponerte en forma pero a otro nivel», concreta.

El proyecto, que ha contado con el respaldo de la Diputación de Málaga y con presencia en iniciativas como Málaga de Moda, cuenta con tienda física, espacio de entrenamiento deportivo e innovación. Y en su inauguración de hoy no han querido que faltase ningún detalle para la comunidad de La Cápsula: una apertura con música, descuentos, activaciones, premios, realidad virtual y el sorteo de hasta cuatro suscripciones vitalicias. «En esta casa el musicón no te rompe, te motiva. Cada sesión es un subidón y la resaca es estar más fuerte», aseguran desde Banbroken.

Las clases oficiales empezarán el 1 de octubre, pero desde ya las inscripciones están abiertas en su página web: funcional, hyrox y crosstraining asistidas por monitores profesionales. Además, el uso de la realidad virtual es una de las apuestas más novedosas de este centro: «Nuestros remos con bluetooth y conexión a realidad virtual te llevan mucho más allá del entrenamiento tradicional. En la cápsula, la tecnología y el deporte se fusionan para crear la experiencia del mañana, hoy», concluyen.