Uno de los entrenamientos con las gafas de realidad virtual, en La Cápsula Banbroken. Sur

La Cápsula Banbroken, deporte con realidad virtual y tienda de ropa en un mismo centro

La firma local, conocida por haber creado la primera zapatilla deportiva malagueña, inaugura su primer espacio físico en el polígono El Viso

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:28

Hace diez años que nació la marca malagueña Banbroken, que diseñó la primera edición limitada de una zapatilla deportiva (Hispano Málaga Limited Editiontotalmente 'made in ... Málaga' con espetos de sardinas, el Pompidou, la Manquita o Chiquito de la Calzada. Justo este sábado, la firma local abre su primer espacio físico en la ciudad, La Cápsula Banbroken que no deja a nadie indiferente: mismo sitio y filosofía, pero diferentes propuestas. Las luces led cubren las salas y dan un toque más enigmático a la vez que motivador para hacer deporte y también, por qué no, investigar en la moda deportiva y comprar ropa de la marca que tiene desde sus deseadas y conocidas zapatillas hasta rodilleras, cinturones, calleras, calcetines, wrist, sudaderas…

