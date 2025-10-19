Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer se somete a una mamografía. SUR

Los cánceres de mama suben un 22% en una década en Málaga, pero la supervivencia alcanza ya el 90%

Tratamientos más eficaces, un uso «juicioso» de la quimioterapia y nuevas y disruptivas terapias hormonales han sido claves en la subida de los años de vida

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Sábado, 18 de octubre 2025

Comenta

El cáncer de mama continúa creciendo en Málaga, lo hace de forma interanual entre 2023 y 2024 con un repunte del 2%, alcanzando los 1. ... 283 casos, y en la última década, rozando el 22% en el periodo que va de 2015 al año pasado (el acumulado es de 11.548 afectadas). Y va a seguir creciendo, según los datos contrastados por SUR en el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), dado que hasta el horizonte de 2040 se prevé un aumento sostenido. De cualquier forma, hay buenas noticias para las afectadas, ya que la supervivencia a cinco años alcanza ya en la provincia el 90%, frente al 85% de hace una década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  2. 2 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  3. 3

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  4. 4 La hija de Antonio Banderas se casa hoy en un hotel de lujo de Valladolid
  5. 5 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  6. 6

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias
  7. 7

    El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca
  8. 8 Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»
  9. 9

    Mónica Naranjo: «Tengo recuerdos especiales de mi niñez en Málaga»
  10. 10

    Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los cánceres de mama suben un 22% en una década en Málaga, pero la supervivencia alcanza ya el 90%

Los cánceres de mama suben un 22% en una década en Málaga, pero la supervivencia alcanza ya el 90%