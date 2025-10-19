Los cánceres de mama suben un 22% en una década en Málaga, pero la supervivencia alcanza ya el 90%

El cáncer de mama continúa creciendo en Málaga, lo hace de forma interanual entre 2023 y 2024 con un repunte del 2%, alcanzando los 1. ... 283 casos, y en la última década, rozando el 22% en el periodo que va de 2015 al año pasado (el acumulado es de 11.548 afectadas). Y va a seguir creciendo, según los datos contrastados por SUR en el Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), dado que hasta el horizonte de 2040 se prevé un aumento sostenido. De cualquier forma, hay buenas noticias para las afectadas, ya que la supervivencia a cinco años alcanza ya en la provincia el 90%, frente al 85% de hace una década.

El jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria y director científico de la Fundación CITAC, Emilio Alba, asegura que la mejora de la supervivencia en la última década se debe, fundamentalmente, «al cribado y a que la gente está más pendiente: es verdad que los tumores cada vez se diagnostican más pequeños, eso es un hecho, y luego es verdad que se está mejorando la calidad de vida con aproximaciones menos agresivas al cáncer».

Cada vez son más frecuentes la supervivencias de más de cinco años en las pacientes de cáncer de mama metastásico

Este año el Día Internacional del Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, coincide con la crisis generada por los fallos relacionados con las pruebas no concluyentes realizadas a 2.000 andaluzas, entre las que hay decenas de malagueñas, y la puesta en marcha de varios planes de choque no sólo en estos cribados, sino también en los de colon y cérvix, una polémica que ha provocado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y su sustitución por un hombre de confianza del presidente de la Junta, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Aproximación menos agresiva

Alba indica que la aproximación menos agresiva a los cánceres puede hacerse en los estadios tempranos del tumor. «Esto es la cirugía conservadora, que se hace en la glándula, hace que no sea necesaria la mastectomía. Una cosa que se hace en algunas pacientes con determinados tumores pequeños y ganglio negativo en la axila es que ya prácticamente no se toca ni la axila, ni siquiera el ganglio centinela», precisa, lo que tiene muchas ventajas en cuanto a la calidad de vida de las pacientes, «porque lo que fastidia en realidad a las mujeres cuando las operan es el toqueteo auxiliar», relata.

Asimismo, «las técnicas de radioterapia también se han hecho mucho menos invasivas, de forma que hoy con cinco sesiones se resuelve la radioterapia, algo que antes tardaba seis semanas», aunque la piedra de toque fundamental es el tratamiento médico.

El cóctel de este éxito en el ratio de supervivencia a cinco años es el siguiente: «Tenemos cada vez tratamientos más eficaces, fundamentalmente el uso juicioso de la quimioterapia, del tratamiento hormonal y de la terapia antidiana como el tratamiento anti-HER2 y la inmunoterapia». A ello hay que sumar la llegada de las llamadas plataformas genómicas (un sistema tecnológico que permite analizar el material genético de una persona, célula o tejido, generalmente con fines de diagnóstico, investigación o tratamiento personalizado). «Nos han permitido identificar a un gran número de mujeres que no necesitan tratamientos con quimioterapia y aun así tienen muy buen pronóstico. Esto lo que nos ha permitido es centrar el tiro, concentrarnos en los pacientes de mal pronóstico y a esas darles tratamientos más agresivos y modernos y a otras no hacerles ningún tipo de tratamiento agresivo tras la cirugía», dice.

Retos

Ahora, los retos pasan por «refinar un poquito los tratamientos: sabemos que todavía hay en algunos subgrupos mujeres en las que, con tratamientos más sencillitos, podríamos conseguir lo mismo y estamos trabajando bastante en eso». Indica, además, que hay un 5% que «debutan con cáncer de mama metastásico», y otro 5% o 10% de féminas, tras un tumor localizado, acaban también sufriendo metástasis. «Pero hay unos programas de investigación potentísimos para ver exactamente cómo mejorar el pronóstico con los nuevos fármacos anti-HER2, lo que se llaman anticuerpos conjugados y también con los nuevos tratamientos hormonales», reflexiona.

La aplicación de estudios genéticos realizados por los anatomopatólogos en los tumores permite a los oncólogos no aplicar quimioterapias innecesarias

La enfermedad no se cura en el caso de cánceres metastásicos, pero «ahora no son infrecuentes las supervivencias por encima de los cinco años», reseña, afirma que ahora los incrementos relativos de supervivencia van a ir algo más lentos y asegura que, además de factores como el tabaco, el sobrepeso, el alcohol o la genética, el cáncer también ha crecido en los últimos años por la siguiente razón: «La razón por la que el riesgo aumenta de una forma muy importante es que el primer embarazo sea muy tardío. Es la principal causa del aumento de la incidencia, porque el cáncer se produce biológicamente en algún momento entre la primera regla de la mujer y el primer embarazo: cuando ese periodo es muy largo, la probabilidad es muy alta».

La terapia más disruptiva que viene son, indica, los anticuerpos conjugados: «Eso es como un dron, como una bala mágica: es un anticuerpo que va contra un antígeno de superficie del tumor específico y va cargado con una sustancia tóxica, casi venenosa, y lo suelta allí, específicamente, respetando las células normales».

Pico de incidencia

Fran Fernández, jefe de Cirugía General y responsable de la Unidad de Mama del Hospital Vithas Xanit Internacional, aclara que el cáncer de mama aumenta de manera significativa con la edad por el envejecimiento celular. «El mayor pico de incidencia aparece a partir de los 50 años, con la menopausia, y hasta los 69», declara, para indicar que «se ha visto un aumento en el rango entre los 42 y los 49 años, suponiendo, según las fuentes consultadas, un tercio del total de pacientes diagnosticadas. Algunas de ellas quedan fuera de los programas de cribado».

La quimioterapia allana el camino hacia el futuro sin cirugía en ciertos subtipos de cáncer de mama

Los grandes avances, indica, se han dado en «los tratamientos quimioterápicos, los cuales nos han llevado otras mejoras en el resto de parcelas. En algunos subtipos, como el triple negativo y también en el HER2, se tienen tasas de respuesta completa únicamente con este tratamiento. Esto abrirá una ventana al futuro donde estas pacientes no tengan que ser intervenidas si se confirma por otros métodos diagnósticos no quirúrgicos la desaparición cierta de la enfermedad inicial», reseña.

Ahora, precisa, «estamos en la desescalada gracias a la investigación. Estamos en ciernes de no tener que realizar cirugías en un subgrupo de pacientes que respondían al tratamiento con quimioterapia, se han implementado las técnicas de cirugías mínimamente invasivas y reconstructivas en un tiempo con implantes prepectorales. En determinadas situaciones, la aplicación de estudios genéticos realizados por los anatomopatólogos en los tumores permite a los oncólogos la no aplicación de quimioterapias que se sabrán no necesarias», concluye.