Imagen de la presentación del calendario. SUR

Un calendario solidario destina su recaudación a la atención psicológica de pacientes de cáncer en el Hospital Clínico de Málaga

Los protagonistas son los usuarios y los profesionales de las distintas áreas en las que la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer desarrolla su labor en el centro

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:05

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria acogió ayer la presentación oficial del nuevo calendario solidario de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos ... de Cáncer (FMAEC), que alcanza así su tercera edición. Este año, la iniciativa tiene como protagonistas a pacientes y profesionales de las distintas áreas en las que la entidad desarrolla su labor en este centro desde hace ya más de dos décadas. Lo recaudado con este calendario de 2026, del que se han editado 1.500 ejemplares y que se ha puesto a la venta con el precio simbólico de tres euros, irá destinado íntegramente a reforzar la atención psicológica que reciben pacientes y familiares en el Clínico.

