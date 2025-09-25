Un calendario solidario destina su recaudación a la atención psicológica de pacientes de cáncer en el Hospital Clínico de Málaga

El Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria acogió ayer la presentación oficial del nuevo calendario solidario de la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos ... de Cáncer (FMAEC), que alcanza así su tercera edición. Este año, la iniciativa tiene como protagonistas a pacientes y profesionales de las distintas áreas en las que la entidad desarrolla su labor en este centro desde hace ya más de dos décadas. Lo recaudado con este calendario de 2026, del que se han editado 1.500 ejemplares y que se ha puesto a la venta con el precio simbólico de tres euros, irá destinado íntegramente a reforzar la atención psicológica que reciben pacientes y familiares en el Clínico.

Así, la fundación colabora con el hospital ofreciendo atención psicológica a personas con cáncer y promoviendo acciones de voluntariado en la planta de Oncohematología, fundamentalmente. Asimismo, con este calendario, la fundación quiere visibilizar la importancia de la salud desde una perspectiva multidisciplinar, en la que el trabajo médico y de enfermería se complementan con el apoyo emocional, social y el fomento de hábitos sociales que ayudan a la adaptación de la enfermedad.

Un calendario con fines benéficos

El acto de presentación, celebrado en la tarde de ayer en el salón de actos del hospital, contó con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Carlos Bautista, a quien acompañó el director de enfermería, Pablo Fernández, junto a la directora del Tercer Sector de la Diputación Provincial de Málaga, María del Carmen Márquez —entidad que ha subvencionado la impresión de los ejemplares—; y la directora del área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, Lola Aurioles.

Por su parte, Carlos Bautista, tuvo palabras de reconocimiento y agradecimiento a FMAEC, «por su compromiso e implicación con profesionales médicos y de enfermería, que, junto a los pacientes, han sido los verdaderos protagonistas de este acto de presentación, colaborando para las imágenes de este calendario para el nuevo año 2026 con fines benéficos y solidarios».

El director de enfermería, Pablo Fernández, felicitó a todo el equipo de voluntarios y responsables de la fundación por su «compromiso y colaboración conjunta con los profesionales de cada una de las unidades donde prestan sus servicios, en beneficio de pacientes de alta vulnerabilidad y sus familias, además de con otras asociaciones como son los Intérpretes Voluntarios».

Además, el presidente de FMAEC, José Aldecoa manifestó que «nos hace muchísima ilusión presentar esta tercera edición para celebrar los 20 años de colaboración con el hospital, y en 2026 alcanzaremos el 25 aniversario de la entidad». «Contar con tantos profesionales y personas atendidas es un lujo, y estamos muy agradecidos por la implicación de todos», ha destacado Aldecoa.

Por su parte, la psicóloga de FMAEC, Lorena Cazorla, explicó durante el acto que «este calendario solidario refleja nuestra filosofía: mejorar la calidad de vida de las personas a través de recursos que complementan el gran trabajo que se realiza desde el hospital».