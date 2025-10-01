Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Buscas empleo en Málaga? Estas son las 320 vacantes que anuncia el SAE en la provincia

El Servicio Andaluz de Empleo publica las ofertas activas en la provincia y en Andalucía

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:39

Auxiliar Administrativo en Fuente de Piedra, técnico jardinero en Estepona, peón de fontanería en Alhaurín el Grande o técnico frigorista en Málaga capital. El Servicio ... Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía anuncia en su portal, a fecha actualizada de 1 de octubre de 2025, un total de 126 ofertas de trabajo y 320 vacantes disponibles en la provincia de Málaga. La web, que recoge ofertas laborales en todo el territorio andaluz, muestra todas las ofertas publicadas con plazo abierto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  5. 5 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  6. 6 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  7. 7 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  8. 8 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  9. 9 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  10. 10 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur ¿Buscas empleo en Málaga? Estas son las 320 vacantes que anuncia el SAE en la provincia

¿Buscas empleo en Málaga? Estas son las 320 vacantes que anuncia el SAE en la provincia