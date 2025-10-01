¿Buscas empleo en Málaga? Estas son las 320 vacantes que anuncia el SAE en la provincia

Auxiliar Administrativo en Fuente de Piedra, técnico jardinero en Estepona, peón de fontanería en Alhaurín el Grande o técnico frigorista en Málaga capital. El Servicio ... Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía anuncia en su portal, a fecha actualizada de 1 de octubre de 2025, un total de 126 ofertas de trabajo y 320 vacantes disponibles en la provincia de Málaga. La web, que recoge ofertas laborales en todo el territorio andaluz, muestra todas las ofertas publicadas con plazo abierto.

La web, con ofertas de empleo del sector público andaluz, incluye convocatorias, bolsas de trabajo y procesos de selección internos y permite introducir filtros de búsqueda para ordenar por ofertas más recientes, municipios, rango salarial, tipo de contrato o incluso jornada laboral.

Las ofertas en la provincia malagueña responden a diferentes perfiles y sectores: desde psicólogo general sanitario, oficial encofrador, monitor de gimnasia rítmica o auxiliar de ayuda a domicilio. Algunas de las ofertas laborales buscan cubrir varias vacantes como ocurre en Coín, donde buscan a diez envasadores o fruta o en Ronda donde se requieren hasta doce oficiales de albañil. Otra oferta de camarero/a para un hotel ubicado en Campanillas, en la capital, ofrece diez vacantes.

Ampliar Imagen de algunas de las ofertas disponibles en el SAE. SUR

En la provincia, el portal del SAE recoge un total de 10 ofertas de trabajo y 20 vacantes de empleo público así como 6 ofertas de trabajo y 14 vacantes disponibles solo para personas con discapacidad.

Cada una de las ofertas laborales ofrece información y posibilidad de presentar candidatura. Para ello hay que acceder a la plataforma oficial del Servicio Andaluz de Empleo. Desde esta web los candidatos se pueden inscribir de manera telemática en las ofertas deseadas. (Ver aquí todas las vacantes en Málaga).