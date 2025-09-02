Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una cosechadora recoge trigo en Campillos, este verano. SUR

La buena cosecha del cereal en Málaga se topa con precios bajos y altos costes de producción

La campaña se ha recuperado gracias a las intensas lluvias de la primavera, pero el margen de beneficios para el agricultor es escaso

Matías Stuber

Matías Stuber

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:17

La primavera es el compás natural del campo. Lo que sucede en esta estación del año marca el futuro de las cosechas. Después de varios ... años de sequía, las intensas lluvias también beneficiaron a la siembra del cereal en la provincia de Málaga, que tiene en la zona norte de Antequera y en Teba sus dos grandes graneros. La cosecha de esta campaña ha sido buena en cuanto a rendimientos por hectárea. En la provincia de Málaga se ha sembrado una superficie total de 61.282 Ha y las buenas condiciones climatológicos han permitido que los cultivos se desarrollen en buenas condiciones. Con las cosechadoras ya aparcadas y los almacenes llenos, los agricultores se han topado con un mercado que rebaja la euforia. Las buenas cosechas y los excedentes de grandes productores como Ucrania o los países de Mercosur están tirando los precios. A ello hay que sumarle unos costes de producción que siguen al alza. El resultado es una combinación de elementos que pone en riesgo la hoja de resultados del campo malagueño, una vez más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  4. 4 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    Aires de Libertad en Los Asperones
  7. 7 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  8. 8

    El cáncer de colon, el de diagnóstico más frecuente en Málaga, crece casi un 25% en apenas una década
  9. 9

    La Costa cerrará el año hidrológico en situación de normalidad y la Axarquía y Málaga, en alerta y prealerta
  10. 10

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La buena cosecha del cereal en Málaga se topa con precios bajos y altos costes de producción

La buena cosecha del cereal en Málaga se topa con precios bajos y altos costes de producción