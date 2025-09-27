La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes

Se avecina uno de esos lunes otoñales que hacen época. Con los estudiantes de vuelta en los colegios e institutos, con lo que ello conlleva ... para el tráfico en la hora punta de la mañana en la ciudad, el Centro Meteorológico de Aemet advierte del riesgo de lluvias fuertes, especialmente en la capital y la Costa del Sol y a primeras horas de la jornada del próximo 29 de septiembre.

La borrasca ex-Gabrielle, llamada así porque en origen fue un ciclón tropical que tenía ese nombre, se acercará a la península este fin de semana y dará lugar a rachas muy fuertes de viento y lluvias en zonas del oeste y sur peninsular.

Como consecuencia, Aemet ha puesto en aviso de nivel amarillo (riesgo leve) a las comarcas meteorológicas de la Costa del Sol, Valle del Guadalhorce y la capital malagueña. Entre la medianoche y las 15.00 horas del lunes, se esperan precipitaciones en torno a 15 litros por metro cuadrado en una hora, y acumulados de hasta 40 l/m2 a lo largo de todo el episodio húmedo. La probabilidad de ocurrencia es alta (40-70%).

25 Grados será la máxima prevista este lunes, aunque las mínimas se mantendrán altas (21 grados).

Si se cumplen los pronósticos esta será una jornada netamente otoñal, con temperaturas en descenso, después de un fin de semana con valores todavía altos (aunque lejos ya del panorama veraniego del anterior). Así, de los 27-28 grados de máxima se bajará a 25, aunque las mínimas se mantendrán altas (en torno a 21).

Reparto desigual

Además, si se confirma este será el primer gran episodio de lluvias en lo poco que va de otoño, después del leve chaparrón que cayó el pasado miércoles.

«A tan pocas horas para que llegue, los modelos americano y europeo no se ponen de acuerdo con las precipitaciones, hay mucha incertidumbre con todos los modelos para mañana y el lunes», afirma José Luis Escudero, divulgador meteorológico y responsable del blog de SUR.es, Tormentas y Rayos.

«De momento, no se ha activado el aviso en la Axarquía, pero en nuevas actualizaciones es probable que sí lo hagan. E iremos viendo si también se activan en las comarcas de Ronda y Antequera», añade.

Escudero prevé que empezará a llover el domingo a última hora de la noche y madrugada del lunes, por la parte situada más occidental de la provincia (Manilva, Estepona, Marbella, etc); pero los riegos serán muy desiguales en distribución y cantidad: «Si no cae en todos los portales, no os mosqueéis, que estáis avisados», bromea.