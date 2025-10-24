La borrasca Benjamín trae lluvia y frío salvo en Andalucía: Málaga espera 33 grados este viernes

El paso de la borrasca 'Benjamin' dejará este viernes cielos nubosos en gran parte de la península con temperaturas a la baja salvo en Andalucía, ... donde Málaga alcanzará los 33 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET prevé para este viernes que la Península siga bajo la influencia de la circulación atlántica, lo que aportará abundante humedad, así como de un frente estacionario en el centro oeste peninsular, que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte. Sólo en el tercio sur peninsular es probable que predominen cielos poco nubosos o despejados.

De este modo, se esperan precipitaciones en amplias zonas del entorno de los Sistemas Central e Ibérico, donde serán más persistentes, mientras que de forma más débil y ocasional se darán en el noroeste peninsular y zonas del Cantábrico. Además, con baja probabilidad también podrían darse precipitaciones ocasionales en regiones del tercio nordeste peninsular, fachada oriental y Baleares, donde predominarán los intervalos nubosos.

Mientras, en Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, con posibilidad de lluvias ocasionales en las más occidentales, y estará poco nuboso en el sur. Asimismo, serán probables las brumas y nieblas frontales en zonas de los Sistemas Central e Ibérico. También serán posibles los bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular y oeste de la meseta Sur.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en ascenso en Andalucía, interior sureste peninsular, meseta Norte y Galicia y en descenso en el resto peninsular y Baleares. Respecto a las mínimas, se prevén descensos, excepto ligeros ascensos en el sureste de Andalucía. En Canarias se esperan pocos cambios, excepto ligeros descensos de las mínimas en Lanzarote y Fuerteventura. También se prevén heladas débiles, que serán dispersas en el Pirineo y aisladas en montañas del extremo norte.

Por otra parte, predominarán vientos flojos de componentes sur y oeste en la Península. Se prevé que sean moderados con intervalos fuertes al principio en el Cantábrico y Ampurdán, donde soplará la tramontana. También se darán intervalos moderados en ambas mesetas y otros litorales del Mediterráneo norte. Asimismo, se esperan vientos que serán de flojos a moderados en las islas, de componente oeste rolando a sur en Baleares y de componente norte en Canarias.