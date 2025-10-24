Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EP / Archivo

La borrasca Benjamín trae lluvia y frío salvo en Andalucía: Málaga espera 33 grados este viernes

AEMET prevé que la Península siga bajo la influencia de la circulación atlántica aportando abundante humedad. Sólo en el tercio sur peninsular se apunta cielos poco nubosos o despejados

EP

Málaga

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:32

Comenta

El paso de la borrasca 'Benjamin' dejará este viernes cielos nubosos en gran parte de la península con temperaturas a la baja salvo en Andalucía, ... donde Málaga alcanzará los 33 grados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

