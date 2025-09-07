Bendodo acusa a Sánchez de «prometer y desaparecer» en Málaga

Muy duro se mostró este domingo Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, contra el presidente del Gobierno, ... Pedro Sánchez. De visita en Benalmádena, acompañado por el alcalde de la localidad y de José Ramón Carmona, secretario del PP malagueño, fue de lo particular a lo general en su exposición, de lo provincial a lo nacional. En lo primero, en lo que atañe a Málaga, Bendodo acusó al «sanchismo» de que lo que hace aquí es «prometer y desaparecer»: «El Gobierno de Sánchez aquí, en Benalmádena, prometió el apeadero de Cercanías de Nueva Torrequebrada. Vino la entonces ministra de Transportes en vísperas de las municipales de 2023 a anunciar la ejecución inminente. Pero nunca más se supo. Eso ha pasado exactamente igual con el peaje de la autopista de la Costa del Sol, que es el más caro de España y que afecta también a Benalmádena. Eso ha pasado con el Tren Litoral o con las necesarias mejoras en las redes ferroviarias de cercanías. El castigo del sanchismo a la provincia de Málaga, sobre todo en materia de movilidad, ya clama al cielo». E insistió: «Los socialistas vienen a Málaga, prometen, creen que callan bocas así, desaparecen y nunca más se supo».

Estas declaraciones las realizó después de que el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, relatara las bajadas de impuestos que acumula su corporación en la presente legislatura, así como las inversiones que lleva ejecutadas, frente a los gobiernos municipales socialistas previos que, dijo, «hicieron un plan de vivienda, pero invirtieron cero». Y concluyó su intervención: «Tívoli se cerró con un alcalde del PSOE y va a ser uno del PP el que lo va a abrir». A su vez, Carmona incidió: «En Benalmádena y en Andalucía habrá presupuestos; en España no se atreverán a presentarlos o si se presentan, Andalucía se verá perjudicada».

Tras describir así la situación, Bendodo, que también es diputado en el Congreso, prometió que en el nuevo periodo de sesiones de las Cámaras que comienza la semana que viene, los 'populares' no van a dar «tregua» para que el Gobierno atienda las necesidades de la provincia de Málaga, sobre todo para la movilidad.

Contra Óscar Puente

En este punto, ya elevó la crítica a lo general, al propio Gobierno y señaló a Óscar Puente, el responsable de la cartera de infraestructuras, a quien tildó de «ministro de agitación» y «ministro del 40%»: «Dedica cuanto menos el 40% de su jornada laboral a tuitear y a insultar a la oposición en vez de gobernar y trabajar en su Ministerio de Transportes. Y en segundo lugar, se ha hecho público que el 40% de los trenes de España salen o llegan con retraso». Y, ante esto último, se quejó Bendodo, «la solución del Gobierno es que nos acostumbremos». Y el dirigente conservador, acto seguido, se dedicó de nuevo a cargar contra Sánchez: «El problema es que Sánchez sabe que está en las últimas y ya todo le da igual».

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la entrevista que concedió a Pepa Bueno en La 1, afirmó que «hay jueces que hacen política». Y Bendodo lo recordó este domingo en Benalmádena: «¿En qué país se ve que el presidente del Gobierno ataque a los jueces poniendo por tanto en duda nuestro sistema? Esto pasa porque los jueces están investigando a su mujer, a la que acusan a cinco delitos, a su hermano, que se va a sentar en el banquillo, y a su fiscal general».

Nuevo año judicial

La apertura del nuevo curso judicial el pasado viernes también fue causa de rifirrafe político, precisamente por la situación del Fiscal General, Álvaro García Ortiz, a quien se acusa de presuntamente haber filtrado la investigación por delito fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no acudió a ese acto protocolario. «El Fiscal General del Estado hizo arrastrar el nombre de nuestra justicia en la apertura del año judicial en presencia del rey, cuando no tenía que haberse presentado en ese acto. Lo que pasa es que a los socialistas sólo les gustan los jueces que trabajan para ellos», cargó Bendodo, que ironizó: «Que un juez del Supremo, que una jueza de Badajoz, que otro juez de la Plaza de Castilla... ¿todos están equivocados?», haciendo referencia a los casos de la mujer y el hermano del presidente y del Fiscal General.

El vicesecretario popular también hizo referencia al caso Koldo y a la petición de más información económica al PSOE que ha realizado la Guardia Civil esta semana. «El olor de las cañerías del Partido Socialista a presunta financiación ilegal se va extendiendo y agravando cada día», agregó Bendodo.

«Vamos a hacer cada día una oposición sin cuartel a este sanchismo agónico y le vamos a reclamar lo que los ciudadanos merecen», reiteró, para recriminarle al Ejecutivo que no vaya a presentar los presupuestos, contraviniendo la Constitución: «Parece ser que no tiene los apoyos suficientes. Cuando no tienes presupuestos es como si tienes un coche sin gasolina. No es una frase mía, es una frase de Pedro Sánchez cuando gobernaba Rajoy».

Por último, se refirió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también es dirigente de los socialistas andaluces y candidata a la Junta: «Ocupa su tiempo en ejercer de delegada del independentismo de Pedro Sánchez. Yo le digo una cosa: los andaluces no olvidan el saqueo del socialismo del dinero de los parados de los ERE».