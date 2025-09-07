Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elías Bendodo, este domingo en Benalmádena. SUR

Bendodo acusa a Sánchez de «prometer y desaparecer» en Málaga

El diputado nacional por el PP malagueño avisa de una «oposición sin cuartel» al Gobierno en el nuevo periodo de sesiones en el Congreso y el Senado

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:16

Muy duro se mostró este domingo Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del Partido Popular, contra el presidente del Gobierno, ... Pedro Sánchez. De visita en Benalmádena, acompañado por el alcalde de la localidad y de José Ramón Carmona, secretario del PP malagueño, fue de lo particular a lo general en su exposición, de lo provincial a lo nacional. En lo primero, en lo que atañe a Málaga, Bendodo acusó al «sanchismo» de que lo que hace aquí es «prometer y desaparecer»: «El Gobierno de Sánchez aquí, en Benalmádena, prometió el apeadero de Cercanías de Nueva Torrequebrada. Vino la entonces ministra de Transportes en vísperas de las municipales de 2023 a anunciar la ejecución inminente. Pero nunca más se supo. Eso ha pasado exactamente igual con el peaje de la autopista de la Costa del Sol, que es el más caro de España y que afecta también a Benalmádena. Eso ha pasado con el Tren Litoral o con las necesarias mejoras en las redes ferroviarias de cercanías. El castigo del sanchismo a la provincia de Málaga, sobre todo en materia de movilidad, ya clama al cielo». E insistió: «Los socialistas vienen a Málaga, prometen, creen que callan bocas así, desaparecen y nunca más se supo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  2. 2 Denuncian dos presuntas agresiones sexuales en Teba en apenas una semana
  3. 3 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  4. 4 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  5. 5 Un frente dejará hoy nubosidad, tormentas «localmente fuertes» y posibles depósitos de barro en Andalucía
  6. 6 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  7. 7 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  8. 8 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  9. 9

    El Málaga, del éxtasis al descontrol
  10. 10 Ensayo peatonal de la calle Victoria en Málaga tras más de dos meses cerrada al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bendodo acusa a Sánchez de «prometer y desaparecer» en Málaga

Bendodo acusa a Sánchez de «prometer y desaparecer» en Málaga