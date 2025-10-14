Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Benahavís acoge el Foro SUR 'Un nuevo impulso al agua regenerada en la Costa del Sol'

El encuentro se celebrará este miércoles 15 de octubre en el Ayuntamiento de la localidad a partir de las 10.00 horas

SUR

Martes, 14 de octubre 2025, 13:52

Comenta

El salón de actos del Ayuntamiento de Benahavís acogerá este miércoles 15 de octubre el Foro SUR 'Un nuevo impulso al agua regenerada en la ... Costa del Sol'. El encuentro, que podrá seguirse en directo en Sur.es, se celebrará entre las 10 y las 12.30 horas y cuenta con el patrocinio de Hidralia y Aguas de Benahavís.

