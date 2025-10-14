Benahavís acoge el Foro SUR 'Un nuevo impulso al agua regenerada en la Costa del Sol'

El salón de actos del Ayuntamiento de Benahavís acogerá este miércoles 15 de octubre el Foro SUR 'Un nuevo impulso al agua regenerada en la ... Costa del Sol'. El encuentro, que podrá seguirse en directo en Sur.es, se celebrará entre las 10 y las 12.30 horas y cuenta con el patrocinio de Hidralia y Aguas de Benahavís.

El alcalde de Benahavís, José Antonio Mena, será el encargado de inaugurar el acto. Le tomará el relevo la alcaldesa de Mijas Ana Carmen Mata. Tras la intervención de ambos regidores, el encuentro continuará con la presentación del proyecto 'Agua regenerada Benahavís' a cargo de Manuel Calvo-Judici, director de proyectos de Wats Técnicas de Ingeniería.

El foro se completará con una mesa técnica en la que intervendrán expertos de la talla de Isabel Hurtado (directora de Labaqua -Unidad de Gestión de Riesgo Sanitario-), José Canales (director general de Golf en el Club La Zagaleta) y Ulises Ameyugo (subdirector de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía).

Como cierre del acto -que estará moderado por la periodista Celia Bermejo- intervendrá el delegado de Agricultura, Pesca y Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Málaga, Fernando Fernández.