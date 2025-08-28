Bandera roja en más de una veintena de playas de Málaga por viento y fuerte oleaje

Málaga despide agosto con malos días de playa, algo poco habitual en la Costa del Sol durante el verano. Pero la alerta amarilla decretada por ... la Agencia Estatal de Meteorología por rachas de viento y fuerte oleaje se ha cumplido de lleno, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Málaga ha prohibido el baño en seis playas de la capital al izar esta tarde de jueves la bandera roja. En total, en el resto de la provincia, hay más de una veintena de playas en las que está prohibido hoy el baño.

Se trata de las playas de El Candado, El Dedo, El Palo, El Peñón del Cuervo, la Fábrica de Cemento y la playa de la Araña, todas en la zona este de la capital. Es ahí donde más se están notando los fenómenos costeros y las fuertes rachas del terral: se preveían rachas de viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros la hora, de fuerza 7 y olas de 2 a 3 metros de altura. En el resto de las playas de la capital la bandera es amarilla (permitido el baño, pero con precaución), salvo de la de San Andrés, que tiene bandera verde.

En el caso de Vélez-Málaga, las playas con bandera roja son Benajarafe, Almayate y Valle Niza, según informó el Ayuntamiento en sus redes sociales. En el caso de Nerja, la bandera roja afecta a Chucho, Torrecilla, Caletilla, Carabeo y Maro.

En Mijas también hay playas en las que se ha prohibido el baño este jueves, como las de La Cala, Las Doradas, El Chaparral, Charcón, El Faro, Piedras del Cura y El Ejido.

El aviso amarillo por fenómenos costeros está vigente hasta la medianoche de este jueves. En el resto de la provincia el oleaje también ha provocado las banderas amarillas en gran parte del litoral malagueño desde esta mañana, como en las playas de Marbella, Fuengirola o Estepona.