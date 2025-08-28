Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aviso amarillo por fuerte viento y olas en todas las playas de Málaga

Ojo a los bañistas: Aemet espera este jueves viento del oeste y suroeste con rachas de hasta 60 kilóemtros por hora y olas de tres metros de altura

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:43

Ojo a los bañistas: los fenómenos costeros van a ser los grandes protagonistas en lo que a meteorología se refiere en la provincia de Málaga. ... De hecho la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy avisos amarillos por fuerte viento y olas en todo el litoral malagueño: en la Axarquía, Málaga capital y Costa Occidental. La advertencia, activa desde las 8.00 horas, se mantendrá hasta el final de la jornada.

