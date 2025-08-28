Aviso amarillo por fuerte viento y olas en todas las playas de Málaga

Ojo a los bañistas: los fenómenos costeros van a ser los grandes protagonistas en lo que a meteorología se refiere en la provincia de Málaga. ... De hecho la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para hoy avisos amarillos por fuerte viento y olas en todo el litoral malagueño: en la Axarquía, Málaga capital y Costa Occidental. La advertencia, activa desde las 8.00 horas, se mantendrá hasta el final de la jornada.

De esta forma, la previsión meteorológica apunta para todo el litoral malagueño viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) así como olas de dos a tres metros de altura. Las advertencias, además, también afectarán a otros del puntos del litoral mediterráneo andaluz; en concreto Almería y Granada, donde se esperan las mismas rachas de viento y oleaje.

Para la provincia malagueña Meteorología espera cielos poco nubosos o despejados. En cuanto las temperaturas, en descenso. Se prevé que el mercurio alcance los 33 grados en Vélez-Málaga, 31 grados en Málaga y Marbella así como 28 grados en Antequera y 26 de máxima en Ronda. Por su parte, las mínimas oscilarán entre los 16 de Antequera y los 22 de la capital.

Por su parte, según señala José Luis Escudero en su blog 'Tormentas y rayos', aunque hoy siga «el terral y el poniente con rachas fuertes de viento», no espera temperaturas muy altas en las zonas habituales donde entra el viento malagueño. «Mañana viernes si subirán un poco, pero las rachas de viento no se esperan tan fuertes, ya veremos si se activa el aviso amarillo por altas temperaturas», apostilla el divulgador de meteorología malagueña en su última entrada al blog.

Previsión nacional

En la predicción para la península Aemet prevé «que persista una situación de inestabilidad en el norte de la Península y de Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, acompañadas de tormenta y localmente granizo en el nordeste peninsular y archipiélago, que se prevén fuertes incluso localmente muy fuertes en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca y entorno pirenaico, sin descartarse puntualmente en litorales del Cantábrico oriental. En el resto del tercio norte peninsular las precipitaciones tendrán un carácter ocasional», señala el parte meteorológico consultado por SUR.

«Por la tarde, y salvo en el Mediterráneo, los chubascos y tormentas irán a menos, abriéndose cada vez más claros, a la par que se extenderán, localmente con granizo, al este de Teruel y especialmente al norte de Comunidad Valencia donde también se esperan intensidades fuertes o localmente muy fuertes. Tiempo estable en el resto del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados salvo en el norte de Canarias con cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve.Probables brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales en zonas altas del extremo norte. Calima en Baleares».

Por último, la previsión destaca que las temperaturas descenderán de forma generalizada, «notablemente las máximas en el centro norte peninsular y en zonas de la meseta Sur y del nordeste, y exceptuando también las máximas en litorales del este y sudeste peninsular donde ascenderán; superándose los 35 grados en regiones del propio extremo sureste. En Canarias no se esperan cambios. Las mínimas no bajarán de 20 grados, localmente de 25, en el área mediterránea».