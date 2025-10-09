Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del Materno Infantil de Málaga. SUR

Málaga da licencia al Centro de Protonterapia del Materno, una de las técnicas más avanzadas frente al cáncer

La nueva infraestructura acogerá uno de los equipos de protones donados a Andalucía por la Fundación Amancio Ortega y se destinará a tratar tumores de niños y adolescentes

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:56

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha concedido la licencia de obras para la reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil de ... Málaga con la construcción de un edificio para el Centro de Protonterapia, una de las radioterapias existentes más avanzadas para plantarle cara al cáncer, una obra de gran envergadura cuya última novedad fue la salida a licitación pública de la redacción de los proyectos básico y de ejecución en febrero de 2024, que, a la vista del otorgamiento del permiso, ya habrían sido efectuados.

