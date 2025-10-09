Málaga da licencia al Centro de Protonterapia del Materno, una de las técnicas más avanzadas frente al cáncer

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha concedido la licencia de obras para la reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil de ... Málaga con la construcción de un edificio para el Centro de Protonterapia, una de las radioterapias existentes más avanzadas para plantarle cara al cáncer, una obra de gran envergadura cuya última novedad fue la salida a licitación pública de la redacción de los proyectos básico y de ejecución en febrero de 2024, que, a la vista del otorgamiento del permiso, ya habrían sido efectuados.

La técnica de tratamiento mediante protonterapia permite «una liberación más localizada de la radiación aplicada, lo que comporta para el paciente una mejor distribución de la dosis y una menor radiación del tejido sano circundante». Así, disminuyen los efectos adversos tardíos sobre los órganos y tejidos que rodean al tumor, así como se reduce el riesgo de desarrollo posterior de otros tumores, lo que adquiere especial relevancia en los niños, al contar con una mayor esperanza de vida, explica el pliego de condiciones técnicas de la licitación de la redacción de los proyectos básico y de ejecución.

El equipo de protones que se instalará en esta reforma es el modelo IBA Proteus One, de marca IBA Proton Therapy, para lo que hay que construir un búnker. El dispositivo es uno de los donados por la Fundación Amancio Ortega y se dirigirá, fundamentalmente, a tratar el cáncer de niños y adolescentes. El otro va para el Hospital Militar de Sevilla. Según publicó SUR en noviembre de 2021, la puesta en marcha del proyecto supondría una inversión de más de 60 millones de euros, de los que 52 son inyectados por Amancio Ortega y otros 10, por la Junta de Andalucía.

Asegura la Junta en el pliego que Andalucía se compromete a facilitar la accesibilidad de pacientes de otras comunidades (sur de Extremadura y Castilla La Mancha y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) a los tratamientos mediante protones en el nuevo centro, así como atenderá a pacientes de otros territorios de la Unión Europea. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) quiere así potenciar las áreas de diagnóstico y tratamiento oncológico.

El Materno Infantil destaca por su situación estratégica, ya que se encuentra en la misma área que el Civil y el futuro tercer hospital, con los que tendrá comunicación interior a través de diferentes edificios.

El Centro de Protonterapia se ubicará en una parcela del Materno, en su zona exterior, junto a las Urgencias de Pediatría, en concreto en el extremo noreste de la parcela anexa y también sobre la edificación situada en la planta menos uno destinada a tomoterapia, de una planta de altura.

La edificación incluye un búnker de gran volumen, que adquiere tres plantas de altura, «ubicándolo a nivel de la planta menos dos, llegando en altura al nivel de la planta baja y junto a la nueva edificación de tomoterapia». Además del búnker, se habilitan otros espacios adyacentes como salas de espera, áreas de servicios auxiliares, despacho, etc., todos ellos ubicados en las plantas menos dos, menos una y baja, pero también se extenderán sobre el edificio de tomoterapia de la planta menos uno, ocupando la baja y primera de esta edificación.

El centro se concibe como una continuación y apoyo de la zona de tratamiento oncológico, tras la edificación del búnker de tomoterapia, componiéndose con ella «a nivel volumétrico y de acabados».

La donación de estos dispositivos forma parte de una donación de 280 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega al Ministerio de Sanidad para la compra de diez equipos de protonterapia, que irán distribuidos a País Vasco (uno en Vizcaya), Cataluña (dos en Barcelona), Galicia (uno en A Coruña), Andalucía (uno en Sevilla y otro en Málaga), Comunidad Valenciana (uno en Valencia), Comunidad de Madrid (dos en la capital) y Canarias (uno en Gran Canaria).

El contrato para la redacción de estos proyectos salió a licitación por 831.443,56 euros, aunque no se conocen los detalles del diseño, la inversión específica, el cronograma de obra ni cuándo se producirá el inicio de los trabajos, aunque todo apunta a que se dará antes de medio año.