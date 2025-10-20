Avistan desde Málaga una bola de fuego de gran luminosidad que cruzó Marruecos

Una bola de fuego se divisó sobre el cielo de Málaga, Granada, Almería y otros puntos de Andalucía la noche del pasado sábado 18 de ... octubre. Fue provocada por una roca procedente de un asteroide que entró en la atmósfera a 67.000 kilómetros por hora. Lo curioso es que pese a que la bola de fuego parecía pasar por cielo andaluz, lo cierto es que estaba a más de 600 kilómetros de distancia.

Según informa el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto SMART, la bola cruzó realmente Marruecos, pero por su gran luminosidad se pudo ver desde Andalucía. «La mayoría de los testigos se encontraban en Andalucía, sobre todo en Málaga, Granada y Almería. También fue ampliamente vista desde Marruecos», apunta Madiedo. El fenómeno fue detectado por el proyecto SMART (Instituto de Astrofísica de Andalucía IAA-CSIC), que se desarrolla en el marco de la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa.

«Estas rocas que entran en nuestra atmósfera a gran velocidad se denominan 'meteoroides'. Al chocar bruscamente contra el aire a esta gran velocidad, la superficie de la roca (el meteoroide) se calentó y se volvió incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 82 kilómetro sobre Douar Fej Ennassar (norte de Marruecos). Desde allí avanzó hacia el noroeste y finalizó a una altitud de unos 38 km. sobre Douar Leqloue (norte de Marruecos)», asegura el informe del investigador.

El pasado miércoles 15 de octubre se divisó otra bola de fuego similar sobre España y Portugal. En este caso sobrevoló la zona norte de la península, aunque también se pudo ver desde el sur.

