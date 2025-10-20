Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Avistan desde Málaga una bola de fuego de gran luminosidad que cruzó Marruecos

Se divisó el pasado sábado 18 de octubre por la noche desde gran parte de Andalucía pese a que pasó a 600 kilómetros de distancia

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:54

Una bola de fuego se divisó sobre el cielo de Málaga, Granada, Almería y otros puntos de Andalucía la noche del pasado sábado 18 de ... octubre. Fue provocada por una roca procedente de un asteroide que entró en la atmósfera a 67.000 kilómetros por hora. Lo curioso es que pese a que la bola de fuego parecía pasar por cielo andaluz, lo cierto es que estaba a más de 600 kilómetros de distancia.

