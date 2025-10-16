Una espectacular bola de fuego cruza España y Portugal

Una «espectacular» bola de fuego, más brillante que la Luna llena, se ha podido ver en el cielo en España y Portugal. Sobrevoló la zona ... norte, pero debido a su gran luminosidad pudo ser vista desde toda la Península Ibérica.

El fenómeno se divisó a las 20:38 de este miércoles (hora local peninsular española) y numerosos testigos se hicieron eco en redes sociales, como apunta el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y director del proyecto SMART.

Este experto ha analizado el evento y explica que se produjo al entrar en la atmósfera terrestre una roca a una velocidad de unos 76.000 kilómetros por hora. La roca procedía de un asteroide y al chocar violentamente contra el aire a esa velocidad, la superficie de la roca (el meteoroide) se calentó y se volvió incandescente, generándose así una bola de fuego que se inició a una altitud de unos 88 kilómetros sobre la localidad de Argozelo (distrito de Braganza, Portugal).

Desde ahí avanzó hacia el sureste y terminó a una altitud de unos 29 kilómetros sobre la localidad de Villar del Buey (provincia de Zamora, España). A lo largo de su trayectoria mostró varias explosiones que provocaron aumentos súbitos de su luminosidad y que se debieron a diversas rupturas bruscas de la roca, según explica Madiedo. Antes de extinguirse, esta bola de fuego recorrió en nuestra atmósfera una distancia total de unos 70 kilómetros.

Esta bola de fuego ha sido grabada por los sistemas del proyecto SMART desde las estaciones de detección ubicadas en La Hita (Toledo), Calar Alto, Sierra Nevada, Coruña y Marçà (Tarragona).