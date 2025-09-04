Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los usuarios de Renfe del tren Sevilla-Málaga tendrán que realizar el trayecto en autobús por obras estos tres días

Circularán 108 autocares del 12 al 14 de septiembre como servicio alternativo por carretera para la conexión entre las dos capitales

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:17

Con motivo de las obras que Adif va a llevar a cabo para la mejora de la infraestructura, Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera ... de origen a destino y estaciones intermedias del recorrido para los servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga durante el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

