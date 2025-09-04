Los usuarios de Renfe del tren Sevilla-Málaga tendrán que realizar el trayecto en autobús por obras estos tres días

Con motivo de las obras que Adif va a llevar a cabo para la mejora de la infraestructura, Renfe habilitará un servicio alternativo por carretera ... de origen a destino y estaciones intermedias del recorrido para los servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga durante el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre.

Durante estos tres días circularán un total de 108 autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros de un total de 36 servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga (14 del viernes, 10 del sábado y 12 del domingo), según ha explicado la compañía en un comunicado.

Los autobuses tendrán como origen y/o destino las estaciones de Sevilla, San Bernardo y Dos Hermanas, con paradas en todas las estaciones intermedias del recorrido, excepto Bobadilla y El Chorro-Caminito del Rey, cuya movilidad se garantizará a través de taxis.

Los viajeros con origen o destino las estaciones de Bellavista, Virgen del Rocío, Álora y las Mellizas tendrán garantizado el desplazamiento hasta otras estaciones a través de los servicios de Cercanías y Proximidad.

Anuncios por megafonía

Renfe ha reforzado los canales de atención al cliente y la comunicación al viajero para informarle de este servicio alternativo motivado por obras de mejora en la infraestructura, a través de megafonía en trenes y estaciones, cartelería en estaciones, mensajes en la venta online. Los clientes pueden consultar los horarios y los detalles de este servicio alternativo de transporte en www.renfe.com.