Los aranceles de Trump hunden el precio del petróleo pero en las gasolineras no se nota Expertos de la OCU denuncian que las estaciones de servicio no adaptan el coste del repostaje a la nueva realidad del mercado

Matías Stuber Sábado, 12 de abril 2025, 00:48 Comenta Compartir

El presidente americano Donald Trump no solo hace que caigan las bolsas, también ha derribado el mercado del petróleo. Los precios del crudo están en ... declive desde el anuncio de los aranceles. A principios de abril, el precio del barril (159 litros) ha caído un 20% y se ha situado en 54,58 euros. Por lo tanto, el petróleo está en unos mínimos históricos. Desde antes de la pandemia, el barril de crudo no se cotizaba tan a la baja. Esa reducción ya se tendría que notar en los surtidores. Esto no es el caso.

Cualquier usuario que acude a repostar verá que el precio del litro, tanto gasolina como diésel, se mantiene estable y no registra la caída del precio del barril. Actualmente, los usuarios pagan 1,43 euros por el litro de gasolina 95 y 1,33 por el litro de diésel. Los precios están lejos de los dos euros que se pagaban durante la pandemia, pero más altos de lo que deberían acorde a la actual realidad del mercado. Es lo que defiende el portavoz de OCU en Andalucía, José Carlos Coutiño, en declaraciones a SUR: «La velocidad en la que cae el precio en el surtidor es insuficiente. Viendo lo que cuesta el barril, deberían caer con mucha más fuerza». Al fin y al cabo, el barril cuesta 12 dólares menos que hace una semana. Coutiño estima que las compañías petroleras mantiene el precio intacto cuando toca rebajar el precio para el usuario, pero lo trasladan enseguida si hay una subida del coste del barril en el mercado mayorista. «El precio que paga el usuario en el surtidor debería ser mucho menos», resalta. Las razones de la caída del precio del petróleo son varias. Al margen del precio del crudo, influyen el curso del dólar y la situación geopolítica. Muchos analistas económicos temen que los aranceles impuestos por Trump, aunque pospuestos ahora, lleven a una recesión. Con una menor producción, también cae la demanda de petróleo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión