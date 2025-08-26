Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una niña trabaja en su casa con los libros de texto, en una imagen de archivo. SUR

Los alumnos de 1.º y 2.º de Primaria y 4.º de ESO estrenarán libros de texto en el nuevo curso

Los estudiantes que se benefician de esta cesión en régimen de préstamo asciende a 175.000 en Málaga

Matías Stuber

Matías Stuber

Martes, 26 de agosto 2025, 00:19

El próximo curso escolar ya asoma en el horizonte. Para los alumnos de 1.º y 2.º de Primaria y 4.º de ESO ... viene acompañado de un cambio en los libros de texto. Estrenarán nuevos y disfrutarán de la gratuidad que garantiza el llamado 'cheque libro'. La Consejería de Educación ha reservado 57 millones de euros para esta ayuda, según se informa en un comunicado.

