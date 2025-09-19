Los alcaldes socialistas de Málaga denuncian «el abandono» de Juanma Moreno

Este viernes acaba de celebrarse la primera reunión de constitución del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE malagueño coordinado por el regidor de Álora, ... Francisco Martínez. Con la presencia del secretario general de los socialistas de Málaga, Josele Aguilar, se ha aprobado un manifiesto conjunto en el que se ha reprochado que la Junta «no cumple con sus competencias en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales, salud pública, infraestructuras hidráulicas y mantenimiento de los bosques, dejando a los ayuntamientos solos frente a problemas que deberían asumir».

En este mismo encuentro, Francisco Martínez ha denunciado algunos ejemplos: «Muchos colegios necesitan obras de mejora que llevan años pendientes, los centros de salud tienen carencias de personal y miles de personas esperan ayudas de dependencia que no llegan. Estamos hartos de tapar con nuestros recursos los agujeros que dejan otra administraciones. Los pueblos de Málaga merecen respeto y atención», subrayó el alcalde de Álora.

Crítica a la Diputación de Málaga

No sólo las críticas han sido para la Junta, también a la Diputación de Málaga por «desatender a los municipios pequeños y medianos». En el manifiesto que se ha aprobado se detallan exigencias como «una financiación justa para que los ayuntamientos puedan cumplir sus competencias, que la Junta asuma sus responsabilidades y aparezca en el territorio, un reparto equitativo de los recursos de la Diputación, priorizando a los pueblos que más lo necesitan, prevención de riesgos en bosques y espacios naturales, control de plagas y salud pública y coordinación real entre administraciones, con mesas de trabajo periódicas.»

En su defensa, Josele Aguilar defendió a su partido como uno «profundamente municipalista, algo que está en la esencia del PSOE». Y añadió: «Somos, por encima de todo, un partido de alcaldes y alcaldesas. Por eso este órgano que constituimos hoy es tan importante para nosotros», declaró en defensa de los 39 alcaldes socialistas de la provincia de Málaga.

Continuó con las críticas a Juanma Moreno: «No cree en el municipalismo y niega a los ayuntamientos una financiación justa». También al presidente de la Diputación, Francisco Salado: «Tiene un comportamiento sectario al primar a los grandes ayuntamientos del PP en la provincia y abandonar a los pequeños y medianos municipios, que son la verdadera razón de ser de la institución provincial», concluyó.