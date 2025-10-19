Los alcaldes del PP denuncian una «situación de emergencia» por la falta de inversión para mejorar la movilidad en Málaga
Margarita del Cid pide con urgencia soluciones para mejorar la circulación en la A-7, que conecta a la capital con la Axarquía, y denuncia la «dejadez» del Gobierno central
Domingo, 19 de octubre 2025, 14:24
Los problemas de tráfico que se producen a diario en la A-7, la principal artería que conecta a los municipios de la Axarquía con ... Málaga capital, han sido objeto de debate en el consejo de alcaldes que ha celebrado este domingo el PP. Presidido por su presidenta, Margarita del Cid, también alcaldesa de Torremolinos, los regidores han alertado de la «situación de emergencia» que se se ha dado en la provincia por la falta de inversiones en mejorar la movilidad. Apuntan de lleno y en redondo al Gobierno central, al entender que las competencias para soluciones requeridas se concentran en La Moncloa y el Ministerio de Fomento. Ya lo hizo esta semana, cabe recordar, el presidente de la Diputación, Francisco Salado.
«¿Qué más necesitan para enterarse de que la A-7, a su paso por la provincia, sufre una «situación de emergencia?», se preguntó Del Cid. Recordó que »en el último año hemos sufrido colapsos históricos en la Ronda Este con retenciones de más de 20 kilómetros y hasta 6 horas de atascos, un problema permanente que nos ha convertido en uno de los principales puntos negros de la red de carreteras del Estado».
Del Cid subrayó que «hablamos de uno de los tramos más colapsados de España donde es urgente que se ejecuten actuaciones a corto plazo, mientras se planifican obras como el necesario tercer carril entre Rincón de la Victoria y la capital, y entre Puerto Banús y San Pedro Alcántara».
Además, reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que atienda las propuestas de otras administraciones para actuar de inmediato en los enlaces más problemáticos, tal y como señala el informe técnico solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Diputación y que plantea actuar en siete accesos de entrada y salida desde El Limonar hasta Añoreta.
Falta de planificación
Al respecto, incidió en que, «no sabemos si es dejadez, negligencia o directamente la orden del subdelegado del Gobierno en Málaga para bloquear la A-7», cuestionando «cómo es posible que en un tramo tan conflictivo como la ronda Este hacia la capital se permita por parte de la DGT que los trabajos de mantenimiento se extiendan hasta las 07.00 horas, a sabiendas de que el tráfico es intenso en esa zona mucho antes de esa hora».
En esta línea, advirtió de que «puede ser mala gestión o un agravio político más por parte del Gobierno de Sánchez a esta provincia», alegando que «ninguno de los dos extremos resultarían ni extraños ni novedosos para los malagueños, tras siete años de abandono inversor por parte del Ejecutivo socialista», concluyó.
