Margarita del Cid, en la sede del PP de Málaga, este domingo. SUR

Los alcaldes del PP denuncian una «situación de emergencia» por la falta de inversión para mejorar la movilidad en Málaga

Margarita del Cid pide con urgencia soluciones para mejorar la circulación en la A-7, que conecta a la capital con la Axarquía, y denuncia la «dejadez» del Gobierno central

Matías Stuber

Matías Stuber

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:24

Comenta

Los problemas de tráfico que se producen a diario en la A-7, la principal artería que conecta a los municipios de la Axarquía con ... Málaga capital, han sido objeto de debate en el consejo de alcaldes que ha celebrado este domingo el PP. Presidido por su presidenta, Margarita del Cid, también alcaldesa de Torremolinos, los regidores han alertado de la «situación de emergencia» que se se ha dado en la provincia por la falta de inversiones en mejorar la movilidad. Apuntan de lleno y en redondo al Gobierno central, al entender que las competencias para soluciones requeridas se concentran en La Moncloa y el Ministerio de Fomento. Ya lo hizo esta semana, cabe recordar, el presidente de la Diputación, Francisco Salado.

