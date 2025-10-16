Atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral al coincidir la hora punta con el final de unas obras
La retención afecta al tramo de la A-7 entre el municipio y Almayate
Málaga
Jueves, 16 de octubre 2025, 08:48
Tráfico complicado en la A-7 a su paso por la costa de la Axarquía en el arranque de este jueves. Como explican desde el ... Centro de Gestión de la DGT en la provincia, la circulación intensa que es habitual en esta vía dirección Málaga -ya casi de forma crónica- ha empeorado a primera hora de esta jornada al coincidir con la finalización de unos trabajos de reasfaltado en la vía, tarea que ha concluido sobre las 7.10 horas.
Durante dichas labores ha permanecido cortado -según la DGT- uno de los carriles de la A-7. Pese a abrirse de nuevo al tráfico y concluir las obras, la autovía acumula a esta hora aún retenciones de diez kilómetros que afectan a la circulación entre los puntos 963 y 973 -entre La Cala del Moral y Almayate- dirección a la capital. Así, en plena hora punta de entrada a centros educativos y de trabajo la vía soporta aún atascos considerables.
