Francisco Salado, este jueves, en el programa de 'La Alameda', con Manolo Castillo.

Francisco Salado, este jueves, en el programa de 'La Alameda', con Manolo Castillo. Migue Fernández
La Alameda

Salado: «Hay una intención clara de asfixiar a la provincia de Málaga porque gobierna el PP»

Culpa al Ejecutivo central de un agravio deliberado en movilidad e infraestructuras, que pone en peligro el desarrollo económico y social de los últimos años

Matías Stuber

Matías Stuber

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:58

Comenta

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, pasó este jueves por 'La Alameda', el programa que coproducen 101TV y SUR, y que presenta el director ... de este periódico, Manolo Castillo. Durante su participación, abordó asuntos que afectan a la provincia, a Rincón de la Victoria, municipio del que es alcalde, y valoró tanto su futuro político a nivel personal como el de su propio partido. En lo que más énfasis puso, fue en la defensa de una teoría que se extiende a todo el PP de Málaga, pero que fue verbalizada con vehemencia por Salado en varias ocasiones: asegurar que el Gobierno central perjudica el desarrollo de provincia de Málaga como estrategia política, al gobernar el PP casi en bloque y en todos los municipios importantes, con la excepción de Cártama.

